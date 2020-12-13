Юрий Стоянов заменит в сериале Михаила Ефремова

Трагические события, которые произошли с известным актёром Михаилом Ефремовым, отразились на многих людях. Конечно, мнение общественности разделилось. Одни отнеслись к этому с осуждением, другие с сочувствием и пониманием.

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Как бы там ни было, но жизнь идёт своим чередом, и всем участникам приходится с этим мириться. Кроме всего прочего, проекты, в которых участвовал Ефремов, оказались в «подвешенном» состоянии. Режиссёры и продюсеры долго думали, как лучше поступить, и в итоге решили попробовать найти замену актеру.

Например, в театральной постановке «Чапаев и Пустота» Ефремова заменил Александр Устинов, а роль в сериале «Вампиры средней полосы», съёмки которого начались за несколько месяцев до пандемии, получил Юрий Стоянов. С Михаилом Олеговичем было отснято всего около 40% сериала.

Это событие уже вызвало массу слухов, в том числе - и не очень приятных для Стоянова, поэтому Юрий Николаевич сам решил прокомментировать ситуацию. Он пояснил, что с Ефремовым он не просто знаком по работе, их связывает многолетняя дружба, поэтому ему очень тяжело браться за работу. Также Стоянов подтвердил тот факт, что изначально роль предназначалась для него, но у продюсеров возникли финансовые проблемы, и они смогли приступить к работе только через год. За это время Юрий уже подписал контракт на совершенно другой проект, и лично порекомендовал на предложенную роль Михаила Ефремова.

Стоянов сильно переживает за друга и возмущён тем, что в суде и СМИ всех актёров представили как безответственных и постоянно пьющих людей.

- Да, Миша был слаб по этой части, но не до такой патологической степени, что ему приписывали, - подытожил Стоянов.

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