Михаил Ефремов лишился главной роли в сериале про вампиров

Устроивший «пьяное» ДТП актёр Михаил Ефремов лишился главной роли в сериале «Вампиры средней полосы». Об этом рассказал его коллега, артист Дмитрий Лысенков.

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Он пояснил, что продюсеры картины решили утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста. По данным СМИ, эта роль может достаться Юрию Стоянову, который снялся в пилотном эпизоде.

Съемки «Вампиров средней полосы» начались в Смоленской области до начала пандемии коронавируса. Ефремова утвердили на главную роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича.

По инф. rosbalt.ru

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