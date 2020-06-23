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Михаил Ефремов лишился главной роли в сериале про вампиров
|По инф. rosbalt.ru
|23 Июня 2020 г.
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Устроивший «пьяное» ДТП актёр Михаил Ефремов лишился главной роли в сериале «Вампиры средней полосы». Об этом рассказал его коллега, артист Дмитрий Лысенков.
Он пояснил, что продюсеры картины решили утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста. По данным СМИ, эта роль может достаться Юрию Стоянову, который снялся в пилотном эпизоде.
Съемки «Вампиров средней полосы» начались в Смоленской области до начала пандемии коронавируса. Ефремова утвердили на главную роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича.
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