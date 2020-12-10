На YouTube в танках зажигает дед-стример Евгений Николаевич

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Наверное, некоторые наши читатели уже знают, что такое стрим. А если нет, то поясним, что это трансляция действий, которые происходят, в режиме реального времени. И за происходящим действом наблюдают зрители, кому интересно, конечно. На платформе YouTube очень много стримеров. По большей части это молодые люди. Но в поле нашего зрения попали и несколько бабушек, о некоторых из которых мы писали. Это Ширли Карри, пенсионерка из американского штата Вирджиния, Анна Сандалова, из Искитима Новосибирской области. А теперь вот и дедушку-стримера удалось отыскать. Новый герой рубрики про взрослых блогеров – Евгений Николаевич. Ему больше 60 лет, он ведет стримы на вышеобозначенном видеохостинге на канале «Дед Стример» каждый день в определенные часы по московскому времени. Обозначил в визитке, что играет как может, без наворотов. И кому любопытно, могут смотреть.
Что в представленных видео Евгения Николаевича? Танки, танки и еще раз танки. Танк, который ведет блогер, стреляет по противникам, преодолевает разные препятствия, при этом в небольшом окошке видно автора канала, который иногда дает по ходу игры свои комментарии.
Прямые эфиры у блогера продолжительные – больше часа или даже двух. И его прямые эфиры нашли свою аудиторию. За бродилками и боями в принципе наблюдать любопытно, поэтому просмотров у мужчины порядком. Кто-то в комментариях Евгению Николаевичу дает подсказки, кто-то хвалит, называет его красавчиком. В общем, зрители к блогеру лояльны и благосклонны.
Нашлось на канале и интервью Евгения Николаевича, которое проводил его сын. Блогер давал здесь ответы на вопросы зрителей. Почерпнем и мы из состоявшегося разговора некоторую информацию.
Например, на вопрос, в каком времени мужчина хотел бы оказаться, блогер ответил, что с удовольствием пожил бы в Советском Союзе. В СССР ты знал, что ждет тебя впереди (получишь квартиру, купишь телевизор, машину). А сейчас не знаешь, купишь ли квартиру, заработаешь ли на нее. Сейчас жить намного сложнее.
Еще мы узнали, что герой рубрики про взрослых блогеров любил путешествовать, много раньше ездил по России, да и сейчас бы махнул, и за границу тоже.
Запомнился Евгению Николаевичу город Владивосток, очень понравились Питер, Анапа, Хабаровск, Иркутск, Омск. В сибирских городах, отмечал автор канала и стримов, люди совсем другие – добрые, приветливые. Еще он был в Армении, Азербайджане и Узбекистане. На Украине понравились блогеру Харьков и Киев. Отличная Прибалтика – заметил он по ходу своего ответа.
Одному из своих зрителей про количество нужных для стримов мониторов, блогер ответил, что ему хватает двух – на одном ведется сама игра, а на другом читается чат.
А полную версию интервью со стримером Евгением Николаевичем, кому стало интересно, можно посмотреть вот в этом видео.
А вот как выглядит один из проводимых мужчиной стримов. Блогера практически здесь и не видно, только небольшая картинка в углу. Зато все пространство заполонил собой танк, ведомый автором этого любопытного с игровым контентом канала.
А вы, уважаемые читатели, компьютерные игры еще не освоили? Может быть, когда-нибудь они станут частью и вашего досуга на пенсии?
Наверное, некоторые наши читатели уже знают, что такое стрим. А если нет, то поясним, что это трансляция действий, которые происходят, в режиме реального времени. И за происходящим действом наблюдают зрители, кому интересно, конечно. На платформе YouTube очень много стримеров. По большей части это молодые люди. Но в поле нашего зрения попали и несколько бабушек, о некоторых из которых мы писали. Это Ширли Карри, пенсионерка из американского штата Вирджиния, Анна Сандалова, из Искитима Новосибирской области. А теперь вот и дедушку-стримера удалось отыскать. Новый герой рубрики про взрослых блогеров – Евгений Николаевич. Ему больше 60 лет, он ведет стримы на вышеобозначенном видеохостинге на канале «Дед Стример» каждый день в определенные часы по московскому времени. Обозначил в визитке, что играет как может, без наворотов. И кому любопытно, могут смотреть.
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