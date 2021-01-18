Раймонда Паулса от алкоголизма спасли любовь и жажда творчества

Мало кто в России не знает Раймонда Паулса. Великий композитор, который работал с первыми звёздами СССР, до сих пор продолжает радовать нас своей музыкой. И это в 85 лет!

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С музыкой юного Раймонда познакомили его родные. Они хоть и работали на фабрике, на досуге успевали музицировать, а дедушка даже выступал на свадьбах. Отец мальчика умел играть на скрипке, но прокормить семью таким творчеством не удалось, вот и пришлось ему работать стеклодувом.

В сыне Волдемар Паулс видел свои неисполнившиеся мечты. Мальчик попал в детский сад при Рижском музыкальном институте в класс скрипки, но вскоре вынужден был уйти оттуда, ведь ему просто не хватало длины пальцев для этого инструмента.

– А вот на фортепиано решили попробовать научить... Раз такое дело, отец скопил деньги на инструмент. Тогда пианино стоило 600 латов, бешеная сумма. Но нам повезло — удалось купить подешевле у балтийских немцев, которые покидали Латвию, – рассказывал Паулс.

Раймонд был послушным учеником, но постоянные занятия его немало утомляли. Он пропускал прогулки с друзьями ради очередной «тренировки», которая приносила радость, только когда отец отходил от инструмента, а мальчик начинал импровизировать.

Впрочем, когда юный Раймонд стал играть в школьных постановках, его мнение заметно изменилось. Зрители подарили ему то вдохновение, без которого не может жить ни один творческий человек. Музыкальное дело он не бросил, а после школы и вовсе попал в джазовый ансамбль.

Впрочем, к «скучной» классике Раймонд не хотел иметь отношения. После консерватории музыкант стал руководителем Рижского эстрадного оркестра, где прославился за самобытную авторскую программу. Жители СССР влюбились в его мелодии к «Зимнему вечеру» и «Старой берёзе», а «Листья желтые над городом кружатся…» сделали музыканта одной из главных звёзд Советского Союза.

В 80-е годы прошлого века артист начал работать в тандеме с Аллой Пугачёвой, что стало для него большой удачей. Композиции «Маэстро» и «Старинные часы» полюбились публике, а уж «Миллион алых роз» чуть ли не сразу вошла в список легендарных песен.

Лайма Вайкуле, Татьяна Буланова, Лариса Долина и другие певцы выступали с композициями Паулса. Других достижений у нашего героя тоже было немало. Он основал несколько музыкальных ансамблей и целых четыре года был министром культуры Латвии! А фестиваль «Юрмала» был организован в конце 80-х именно по инициативе Паулса.

Были в карьере Раймонда серьёзные проблемы. В 1970-м году джазовый квартет музыканта не пускали на радио и телевидение, из-за чего путь Паулса к славе стал чуть дольше.

В начале своей карьеры, когда музыкант ещё играл в ресторанах, он столкнулся с другой бедой. Благодарные зрители постоянно приглашали его выпить, от чего Раймонд просто не мог отказаться. Таких вот «спасибо» стало слишком много, так что будущий известный композитор заработал вполне настоящую алкогольную зависимость.

– Пришел момент, когда надо было соображать, что делать. Тем более из-за того, что я однажды не пришел на концерт, меня уволили из Рижской филармонии. Запои могли длиться неделю, – делился артист.

Выручать музыканта из беды взялась его избранница – студентка филфака Светлана Епифанова. В конце 50-х годов влюблённые поженились, а уже в 1962-м у них появилась дочка Анета.

– Я мог потерять не только семью, но и свою жизнь, – отмечал Паулс. – Впереди маячила пропасть. Так что в один прекрасный день я решился. Меня отвезли в больницу. Уколы, отбивающие желание выпить, всяческие процедуры, когда тебя доводили до тошноты, длились недели две или три. Но перед выпиской мне врачи сказали, что самое тяжелое у меня начнется после больницы. Сумею ли, мол, воздержаться от спиртного. Я смог себя заставить категорически отказаться даже от таких, казалось бы, невинных соблазнов, как глоток шампанского в кругу друзей или бокал пива. Да, трудно было устоять, но если бы я хоть раз поддался на уговоры, мне пришел бы конец.

Поначалу было нелегко бороться с желанием вновь заглянуть на дно бутылки, но спустя пару-тройку лет композитор полностью овладел собой. С того момента он не брал в рот ни капли.

Другой семейной проблемой композитора стал мнимый роман с Аллой Пугачёвой. Она была лишь музой Паулса, но народ в эти слова просто не верил! На деле же целых 60 лет музыкант хранил верность своей супруге. Дочка Раймонда стала режиссёром телевидения и подарила своему отцу внука и двух внучек.

В целом здоровье редко подводило музыканта, разве что в 2011-м году он лёг на хирургический стол – ему сделали успешную операцию на сердце. Раймонд Паулс продолжает выступать и сейчас, причём даже за прошедший коронавирусный год он дал 54 концерта! С таким графиком не каждый молодой артист справится, так что, будем надеяться, Паулс ещё не раз обрадует нас своими бессмертными композициями.

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