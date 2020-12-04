Праздник детства

Ах, как мы ждали этого дня! Ни один праздник не мог сравниться с этим удивительным, сказочным днем! Само словосочетание Новый год уже заставляло быстрее биться сердце! В том, моем далеком детстве, в крошечном северном поселке, это было время оглушающе морозной, непроглядной полярной ночи. Тогда, в начале пятидесятых, не было принято заранее наряжать елку, но вот игрушки на нее мы начинали готовить задолго до Нового года. И даже вовсе не потому, что фабричных игрушек вообще было немного, а в наших краях их и вообще было не достать. Разве кто с «материка» привозил и, по возможности, делился с соседями этим сверкающим богатством…

Вечерами, при свете не слишком яркой электрической лампочки над круглым столом, принимала участие в этой сказочной работе вся семья: папа, мама, две мои сестренки и я – первоклассник. Под руководством старших мы вырезали из плотной бумаги и картона снежинки, снегурочек, зайцев, волков, медведей… Вот когда пригождались припасенные мамой станиолевые обертки от чая! Из них получались такие нарядные снежинки и платья для снегурочек! Особо ценились нами обрезки цветной бумаги, из которой получались веселые гирлянды флажков. Мне по малолетству чаще всего поручали именно это – изготовление гирлянд. Из узких ленточек той же цветной бумаги изготовлялись длинные цепи. Но главное, во всем этом было, как я понял позднее, непередаваемое счастье общего творчества, ощущения особого семейного тепла, неразрывного родства и предвкушение праздника!

Недели за полторы – две до торжества отец приносил из недалекого леса двухметровую лиственничку. Ее комлем втыкали в ведро с мокрым песком, и каждый день поливали. Через несколько дней дом наполнялся совершенно волшебным ароматом едва проклюнувшейся хвои, а к назначенному дню деревце полностью окутывалось неяркой зеленью. Среди глухой белой зимы для нас это было настоящим чудом! А потом начинался ритуал наряжания лесной гостьи… И вот она, уже увешанная нашими поделками, оплетенная цветными бумажными цепями, с ватными сугробами у подножия и важным Дедом Морозом, занимает самый почетный угол дома… И это были самые яркие, самые запоминающиеся дни!

Сквозь полупрозрачную дымку прошедших лет многие детали рассмотреть бывает сложно, память штука ненадежная…Но есть то, что врезается в память, в сердце накрепко, и сопровождает нас всю оставшуюся жизнь, и греет сердце на ее излете, позволяет не заблудиться на крутых жизненных виражах. И это как раз вот эти ощущения в дни подготовки к встрече Нового года…

Двадцать первый век принес другие приоритеты. В любом магазине, в любой лавочке изобилие самых фантастических елочных украшений: шаров, светящихся гирлянд, всевозможных фигурок, золотой и серебряной мишуры... Да и елки на любой вкус…

Ни в коем случае не берусь порицать этого угрушечно-пластмассово-стеклянное елочное изобилие! Наверное, это и не плохо, когда все есть. И уже как будто не надо ничего вырезать и клеить, прилагать усилий рук и мыслей – все уже сделано… Бери и развешивай! Да и дети, кажется, больше заняты современными электронными игрушками.

И иногда можно подумать, а не гасит ли это игрушечное изобилие праздник? Не делает ли его беднее?

Но вдруг вижу восторженные глаза ребятишек у нарядной елки и понимаю, пока есть дети – будет праздник! И знаю, во многих семьях в эти зимние вечера родители под восхищенные взгляды малышей оборачивают конфеты, шишки, орехи золотой и серебряной фольгой, чтобы украсить свои домашние елочки, такие современные, зеленые, пушистые, мастерят костюмы сказочных героев, разучивают стихи и песенки. И вот это предвкушение сказочного праздника совершенно точно останется с ними на всю оставшуюся жизнь и когда-нибудь будет передано собственным детям. И сколько бы лет ни прошло, но чудо Нового года продолжает жить и будет жить в будущих поколениях…

…Проходящий год выдался на редкость трудным: коварный вирус, затормозил не только экономику, а саму жизнь, заставил носить совсем не новогодние маски, опасаться друг друга… Но вериться, что и это преодолимо!

Меняются времена, меняются технические возможности и политические пристрастия, но не меняется наше желание верить в сказку. А самое главное, в то, что с последним ударом курантов наступит Новый год, который будет гораздо лучше прошедшего!

Новый год — это всегда надежда на что-то хорошее. Это мечты о счастье. Это трепетное ожидание, что наступающий год непременно будет лучше предыдущего, а все беды, разочарования, горести и коронавирус останутся в прошлом. И именно в канун Нового года, как никогда, хочется верить, что все самые сокровенные желания обязательно сбудутся.

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