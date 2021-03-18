Научит готовить быстрые завтраки и заставит задуматься о жизни блогер Люси

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Блогер Люси из Удмуртии в приложении Instagram рассказывает своей аудитории о буднях пенсионера и о блюдах, которые можно приготовить очень легко – буквально на раз, два. Давайте с ней познакомимся.
Здесь действительно много рецептов. Например, можно найти, как приготовить куриные голени в йогурто-лимонном соусе, рулет из творога в лаваше, пшенную кашу в тыквенном горшочке, яблочно-морковные оладьи, селедку под шубой в особой подаче, сырную или картофельную лепешку, яблочные панкейки, сливочные гнезда с курицей и грибами, капусту в яйце и много другого.
В общем, видно, что хозяйка Люси хорошая и знает толк в недорогих, но очень вкусных блюдах. Может, позаимствуем что-нибудь?
Вот один из завтраков, который готовится буквально за 10 минут.
Что для этого нужно? Взять две тортильи (тонкие лепешки), четыре яйца, 40 граммов сыра, зелень, один помидор, а также соль и перец. Теперь сам процесс. Сковороду смазать маслом, выложить одну тортилью (у Люси круг из лаваша), на него яйца, помидор нарезанный (желательно без жидкости), зелень и половину натертого сыра, посолить, поперчить.⠀Сверху прикрыть второй тортильей или кругом из лаваша, закрыть крышкой и жарить примерно пять минут. Затем аккуратно перевернуть, посыпать оставшимся сыром и жарить ещё минуты четыре.⠀
Действительно готовится все очень просто и перечисленные продукты можно купить в любом магазине. Так что доступно. Спасибо, Люси!
Что любопытного на страничке блогера есть еще? Нашлась интересная статья (автор – не Люси, она разместила у себя материал), начало которой такое: «Когда я стала женой, я тратила как минимум 16 часов в день, наблюдая за тем, чтобы все было чисто, на случай, если «кто придёт ко мне», но потом после слов своей бабушки, я обратила внимание, что все те, для кого я так старалась быть «образцовой хозяйкой» очень заняты. Они гуляют, отдыхают, веселятся и радуются жизни никому ничего не объясняя!⠀А я вся в «А если вдруг появится кто-то?» (Полный вариант размышления «на тему» можно найти здесь).
Люси же, опубликовав этот материал, пригласила свою аудиторию к диалогу.
И вот один из откликов:
vavilova_tonya Очень согласна! Вечно драила и на всех обижалась! Не правильно это! Счастье в другом! Но убираться иногда надо! И хорошо, если есть возможность нанять для этого человека! Радость от чистоты тогда другая!
А у вас есть мысли «по поводу», уважаемые читатели? Не возводите ли и вы свою уборку слишком высоко на пьедестал? ⠀
О чем еще размышляет и рассказывает своей аудитории Люси? Что уже весна, но пока остается как-то по-зимнему. Что в ее городе проводится экологическая акция по сбору пластиковых крышек, затеянная неравнодушной школьницей. Что 17 февраля был Днем доброты. Что в феврале был и у самой Люси день рождения. Что в современной жизни с появлением соцсетей всем необходимы навыки позирования, которые раньше нужны были только моделям. Согласитесь, есть о чем подумать вместе с этим автором?
А в конце хочется привести опубликованную Люси знаменитую цитату писателя Марка Твена, которой, думается, старается следовать этот блогер: «Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, живи так, как будто земля – это рай».⠀
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