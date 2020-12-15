Как Роман Карцев ругался с начальством, работал на фабрике и искал настоящую любовь

Долгое время герою лучших эстрадных миниатюр Роману Карцеву не везло с девушками. Отношений у него было немало, но вот перевести их в более менее серьёзное русло ему как-то не удавалось.

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Роман Карцев родился в максимально «одесской» семье: шумной, задорной и, конечно же, по большей части творческой. Его брат из юного фокусника вырос в настоящего циркача, сестра тратила немало времени на книги, а сам Роман с детства посещал драмкружок.

Уже тогда на его выступления собирался весь район, но вот после школы парень по известное только ему причине отправился работать на швейную фабрику. Там он быстро поднялся до специалиста 8-го разряда и пользовался большим успехом у местных женщин, которых на фабрике было немало. А уж после одной истории Романа зауважал весь цех…

Однажды на фабрику приехал директор – человек из высшего общества, депутат Верховного Совета Украины! Во время обхода своих «владений» он с улыбкой наблюдал, как все работники трудились изо всех сил, ведь мало кто хотел ударить в грязь лицом перед начальством. Но одна женщина всё-таки решила отдохнуть, за что получила от директора жёсткий выговор. «Вставай, корова!», – властно произнёс начальник. Карцев не смог остаться в стороне и уже сам заорал на наглого мужчину: «Извинись, жлоб!». Извиняться тот не стал, зато весь покраснел и пообещал смелому парню, что его уволят.

Однако Карцев сдаваться не собирался. Он написал жалобу на директора, а потом за смельчака вступились все сотрудники цеха. С фабрики его так и не уволили.

Но в своих мечтах Роман был на сцене театра. Ему повезло встретить Аркадия Райкина, который предложил молодому парню работу в театре миниатюр. Несколько лет он трудился именно там, после чего вернулся в Одессу с Ильченко и Жванецким, где троица создала свой собственный театр. Вскоре Карцев получил диплом ВГИКа и стал сниматься в кино, так что о его творчестве можно было не волноваться.

А вот с любовью всё было чуть сложнее. Влюблялся актёр часто, даже получал взаимность, но перевести отношения в серьёзную плоскость как-то не удавалось. Впрочем, Карцев не расстраивался, ведь знал, что когда-нибудь встретить «ту единственную».

И это случилось вскоре после того, как Роман в первый раз покинул театр Райкина. После ссоры с мэтром артист вернулся в Одессу, попал в городской джазовый оркестр, где и повстречал 17-летнюю Викторию Кассинскую.

Он был под сильным впечатлением от совсем ещё молодой девушки, так что решил дождаться её совершеннолетия, после чего позвал её замуж. Потенциальная невеста не стала отказывать. Брак оказался счастливым, у пары родились двое детей.

Второй любовью артиста всегда оставалась его родная Одесса. Он никогда о ней не забывал, да и она сама уважала известного актёра: на 70-летие Романа Андреевича город подарил ему квартиру.

К несчастью, жизнь Романа Карцева оборвалась 2 октября 2018 года. Актёр умер в возрасте 79-ти лет от остановки сердца.

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