«Как расстаться с тобой, не отчаяться?»: необычные отношения Окуджавы и Лужиной

У Ларисы Лужиной и Булата Окуджавы не было романа, даже платоническими их отношения назвать сложно. Однако некая духовная связь объединила на целый год, а потом так же легко развела пути двух звёзд.
Чуть ли не самым счастливым днём рождения для Ларисы стал её 23-й по счёту праздник. За спиной был первый курс ВГИКа и крайне удачные съёмки в картине «На семи ветрах», которые принесли студентке огромную известность.
Конечно, гостей в общежитии в столь знаменательный день собралось немало. Сам Тихонов, режиссёр «На семи ветрах», передал нашей героине подарок с извинениями и огромной благодарностью. Он-то не верил в способности начинающей актрисы, но когда сам взглянул на готовый материал, убедился в её таланте.
Главным гостем на этом празднике стал Булат Окуджава – на тот момент любимчик публики по всему Советскому Союзу. Музыкант должен был сесть рядом с Жанной Болотовой, но он выбрал другую красавицу – нашу Ларису.
Девушка засмущалась из-за такого внимания, а Окуджава начал засыпать её вопросами, бросая на новую знакомую серьёзный и загадочный взгляд.
На этом всё и закончилось. По крайней мере, так подумала Лужина, жизнь которой заиграла новыми красками после приглашения на Каннский фестиваль! Студентка так воодушевилась этой новостью, что выбросила из головы мысли о каком-то там Окуджаве.
В Каннах известные люди одаривали молодую красавицу: Марк Шагал передал актрисе свой рисунок, а Надя Леже поделилась с ней шикарным платьем. И всё бы хорошо, но на одном из приёмов девушку пригласили станцевать твист!
Об этом танце Лариса почти ничего не знала, даже проконсультировалась со знакомым режиссёром, а стоит ли соглашаться? Тот дал добро, и актриса в новом платье с удовольствием станцевала заморский танец.
Беда пришла на следующий день вместе с фотографиями танцующей Ларисы. Они легли на стол печально известной Фурцевой, министра культуры СССР. Ей снимки Ларисы показались слишком откровенными, так что вскоре о «распутной» студентке узнали все в её окружении.
Девушку чуть не выгнали из ВГИКа, а многие однокурсники просто отвернулись от некогда хорошей знакомой. В этот момент обида заслонила все те яркие и тёплые чувства, которыми Лариса наслаждалась последние счастливые дни.
И тут снова появился Окуджава. Он стал приглашать девушку на всевозможные вечеринки, где с уверенностью великого музыканта пояснял: «Это Лариса, мой талисман».
Целый год девушка была в роли такого «талисмана», который мог разве что держаться за руки с именитым композитором. Всё-таки у Булата была семья, даже сын подрастал, так что о дальнейшем развитии отношений и речи быть не могло. Лариса такой расклад принимала, хотя о своей личной жизни тоже не забывала. Она стала встречаться с оператором Алексеем Чардыниным, который со временем стал мужем нашей героини.
Причём именно Алексей окончательно «устранил» Окуджаву от Ларисы. Лишь одного разговора мужчин хватило, чтобы музыкант пропал из жизни девушки на несколько лет.
Сама Лариса Лужина была благодарна столь странным отношениям. С помощью Окуджавы она вновь поверила в себя и вернулась к жизни обычной студентки, у которой ещё многое было впереди. А Булат свою музу не забыл и даже посвятил ей песню «Море чёрное».
«Непокорная голубая волна
все бежит, все бежит, не кончается.
Море Черное, словно чаша вина,
на ладони моей все качается.
Я все думаю об одном, об одном,
словно берег надежды покинувши.
Море Черное, словно чашу с вином,
пью во имя твое, запрокинувши.
Неизменное среди многих морей,
как расстаться с тобой, не отчаяться?
Море Черное на ладони моей,
как баркас уходящий, качается».
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