«Железная леди» против советской эстрады: главные «жертвы» Екатерины Фурцевой

В своё время Екатерину Фурцеву называли «железной леди». У неё было немало возможностей на посту министра культуры СССР, которыми властная женщина нередко пользовалась против «неугодных» артистов.

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У Фурцевой даже был негласный «титул» – Екатерина III. Такое громкое имя она получила не просто так: власти и, соответственно, могущества у неё было немало. Своими силами «железная леди» получила высокий пост, где, как говорят, стала плести интриги, развязывать конфликты и спорить с партийными лидерами.

Екатерина не жалела никого, а уж артистам доставалась больше всех. Кто-то перешёл ей дорогу, другие имели слишком уж неугодные взгляды, а третьим она просто завидовала. И лучше было не попадаться под руку Фурцевой – иначе можно было с творчеством попрощаться.

Совсем недавно, 7 декабря, исполнилось 110 лет со дня рождения одного из самых властных министров культуры СССР. Давайте же вспомним об артистах, которые стали «жертвами» Екатерины Фурцевой.

Тамара Миансарова

Начнём мы с обладательницы прекрасного сопрано Тамары Миансаровой. Её «Чёрный кот» и «Пусть всегда будет солнце» покорили сердца миллионов жителей Советского Союза, так что в успехе популярной певицы никто не сомневался. Только вот ждать этого ей пришлось в Донецке долгие 12 лет.

А всё из-за банальности: ходили слухи, что Фурцева завидовала привлекательной Тамаре. Для певицы закрыли все концерты, нещадно вырезали её выступления со всех эфиров, а потом и её саму уволили из «Москонцерта». Москва оказалась полностью закрытой для Миансаровой, из-за чего она и покинула столицу.

Вернуться удалось лишь после смерти Фурцевой в 80-е годы, но уже никто не смог возместить артистке потерянное время.

Владимир Высоцкий

Справиться с этим противником было уже не так просто. Фурцеву сильно возмущали «песенки» Высоцкого, в которых она видела немало высказываний против властей СССР. Но из-за невероятной популярности артиста разрушить его карьеру было невозможно.

«Екатерина III» не раз жестко высказывалась в адрес Высоцкого, потом попыталась максимально задержать его поездку за рубеж. Поговаривали, что она всеми силами тормозила выход в свет ранних альбомов музыканта. Однако, как все мы знаем, сломить Владимира Высоцкого и растоптать его карьеру у «железной леди» не получилось.

Валерий Ободзинский

С исполнителем песен «Эти глаза напротив» и «Восточная песня» вышла неоднозначная история. В СССР Валерий Ободзинский получил невиданную популярность, так что пластинки с его голосом выпускались во многих цехах страны. В одном из таких побывала сама Фурцева, и её очень разочаровал тот факт, что с конвейера выходит лишь винил с песням Ободзинского. Эту «оплошность» быстро исправили, после чего в жизнь артиста пришли крупные неприятности.

На центральное телевидение его не пускали, концерты запрещали, из-за чего Валерий даже подумывал продолжить работу за рубежом.

Правдивы эти слова или нет, сказать сложно, так что якобы участие в неудачах Ободзинского нашей «железной леди» вполне может оказаться простым совпадением.

Клавдия Шульженко

А вот в этом случае у Фурцевой была личная неприязнь к популярной артистке. Шульженко была известна ещё до появления «железной леди», к тому же она очень не любила обсуждать даже с самыми высокопоставленными лицами государства свой репертуар.

Но не только излишняя самостоятельность звезды не устраивала Фурцеву.

– Шульженко всегда наплевательски относилась к разного рода званиям и наградам. Однажды вышло так, что, будучи приглашенной к Фурцевой на прием, ей пришлось ждать более часа. Наконец, решив уходить, тетя Клава в сердцах бросила секретарше: «Передайте своей начальнице, что она плохо воспитана!» — и ушла, – рассказывала потом племянница Клавдии Шульженко.

Стерпеть такое отношение от «какой-то певицы» Екатерина Фурцева не смогла. Стоит заметить, что запретить выступления влиятельной звезды тоже не удалось, зато выдать ей минимальную пенсию и вычеркнуть из списка распределения квартир в элитном доме – вполне.

Мстислав Ростропович

От души досталось, без преувеличения, великому музыканту Мстиславу Ростроповичу. Он пошёл наперекор решениям советской власти и решил укрыть на своей даче опального Александра Солженицына.

Об этом, конечно, вскоре узнала Фурцева и сразу запретила все концерты артиста. Позже его и вовсе попытались запереть на родине, но с помощью влиятельного американского сенатора композитор всё-таки выехал за пределы СССР. Интересно, что в этом случае Фурцева потом всё же раскаялась: в своих дневниках «железная леди» признала, что перегнула палку.

Аида Ведищева

У Аиды Семеновны было немало недоброжелателей не только среди властей, но и среди обычных граждан. В чём только её не обвиняли: кто-то говорил о пошлости, другие ругали за «недостаточный» патриотизм. Но после фестиваля в польском Сопоте у артистки начались серьёзные проблемы. Именно в это время советские войска вошли в Чехословакию, так что певицу срочно отозвали на родину. А она просто отказалась!

– Власти боялись, что из солидарности к чехам представительницу Советского Союза публика освистает. Но я спела вместо одной песни несколько. Вопреки политической заварухе, встретили меня великолепно, вызывали на «бис» и по результатам конкурса наградили второй премией. А в это время в Москве министру культуры Фурцевой уже докладывали о выходке. Так я и попала в черный список. Меня перестали показывать по телевидению, транслировать по радио, отменяли концерты, – делилась Аида Семеновна.

Травля продолжалась долгие годы, но Ведищева всё равно пыталась заниматься творчеством. Даже после смерти Фурцевой неудачи не прекратились, из-за чего артистке пришлось уехать в США вместе с матерью и сыном.

Лариса Лужина

История с Ларисой Лужиной получилась в каком-то смысле комичная. Исполнительница главной роли в фильме «На семи ветрах» попала в Канны, которые как раз встречали этот советский фильм. В честь премьеры провели вечеринку, на которой актриса решила станцевать твист с одним из гостей.

Казалось бы незначительный поступок Ларисы попал на фото, которое появилось в одном из французских журналов.

– Этот танец в Советском Союзе считался непристойным и запрещенным. В итоге кто-то из «доброжелателей» положил на стол министру культуры Екатерине Алексеевне это издание. Она разгневалась, сказала, что я вела себя неприлично и вычеркнула меня из списка актеров, которые могли выезжать за границу. Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы не Сергей Герасимов. Он пошел к Фурцевой, взял вину на себя, сказав: «Это я заставил Ларису танцевать, поэтому расправляйтесь со мной, а не с ней». Меня простили, – рассказывала историю Лужина.

Ролан Быков

Напоследок поговорим о тихом, но очень неприятном конфликте с участием Ролана Быкова . Однажды его позвали на роль Пушкина в МХАТовском спектакле «Медная бабушка», но Фурцева решила иначе: нельзя «низкорослому и некрасивому» актёру играть такого персонажа!

Так Ролана убрали из спектакля, в котором тот очень хотел отыграть. Он даже думал, что этот случай положит конец и его карьере, поэтому лишился сна и постоянно жаловался на здоровье. К счастью, вскоре актёру начали поступать другие предложения, которые спасли его от депрессии. А на карьере Быкова этот случай никак не отразился.

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