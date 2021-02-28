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Как меня лечили от ковида
Дмитрий КИСЕЛЁВ, г. Иркутск   
28 Февраля 2021 г.
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Коронавирус переболеть

Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не уберегся!

Как меня лечили от ковида

Когда немного поднялась температура, сначала подумал – простуда. За год безвылазного сидения в квартире изнежился, а три дня назад, проветривая квартиру, храбро открыл настежь балконную дверь… Но на четвертый температурный день закралось беспокойство, и я позвонил в поликлинику. Буквально на следующий день приехали две похожие на космонавток, закованные в белоснежные скафандры с голубыми крестами швов, медсестры и взяли мазок…

А через день раздался звонок из поликлиники и мне объявили, что у меня ковид. Здрасте, приехали! Еще через сутки позвонили из ковидцентра и попросили самому приехать в больницу, вызвав такси или скорую… Предпочел такси. Температуры уже не было, и вызывать скорую показалось неудобно. В больнице оперативно проверили давление, взяли кровь на анализы, сделали кардиограмму, провели компьютерную томографию. А через полчаса очередной человек в белом скафандре объявил, что да, ковид у меня есть, но в легкой форме, а главное без пневмонии, и на моем пребывании в больнице он не настаивает. Обрадованный, я побрел на остановку общественного транспорта. Два дня меня никто не тревожил, и ничем кроме слабости болезнь не проявлялась.

На третье утро меня разбудил телефонный звонок, и приятный женский голос поинтересовался, нахожусь ли я в больнице? И очень удивился, узнав, что я дома и, в общем-то, самочувствие у меня нормальное, лечусь, пью циклоферон, морсы и витамины…

Во второй половине дня приехал медицинский работник. Судя по голосу, это была молодая женщина. Она написала назначения, дала адрес, где можно взять бесплатные лекарства. Я вздохнул с облегчением. Но не тут-то было! Уже уходя, на пороге, она куда-то позвонила, вернулась и объявила, что мне все-таки необходимо ехать в больницу… Я заикнулся про такси, но медик категорически отсоветовала это делать! Пришлось вызывать скорую. Машина пришла через четыре часа. Я не сетовал: конец рабочего дня, пробки… И вот, я опять в знакомом приемном покое. Снова – кровь на анализы, кардиограмма, проверка давления, КТ. Результат – тот же: ковид есть, но в легкой форме, пневмонии нет.

– Мне можно ехать домой?

– Да, если хотите…

Время – одиннадцатый час вечера. Вызываю такси и, успокоенный, возвращаюсь под родную крышу.

Утром звонок, в трубке удивленный голос: «А вы почему не в больнице?!»

Объясняю ситуацию.

– Нет, вы обязательно должны быть в больнице! У нас строгое указание всех зараженных, кому за шестьдесят пять, укладывать в стационар! Я вызываю скорую, а вы собирайтесь!..

Это было даже уже и не смешно. Нетрудно представить, с каким настроением я собирался. Через час у подъезда стояла машина с красными крестами.

И вот я, в третий раз в хорошо уже знакомом, пустоватом, стерильно вылизанном приемном покое. И снова: давление, кардиограмма, кровь на анализ. Правда, КТ делать уже не стали. Молчаливые служители Эскулапа в одинаковых белоснежных одеяниях упаковали мою верхнюю одежду и куда-то унесли, а меня повели в палату…

День давно уже кончился, время ужина тем более, но мне тут же принесли булочку и пластиковую бутылку с шиповниковым соком. А еще таблетки на ночь и утро… Началось лечение…

В палате на двоих стерильная чистота, которая поддерживается неукоснительно. Круглые сутки молчаливые уборщики драют полы, подоконники, стол. Лечение тоже круглые сутки: в пять или шесть утра проверка температуры, сатурации, давления. Чуть позже – уколы, системы, таблетки… В первой половине дня визит лечащего врача и короткая консультация.

В отличие от обычных больниц, в коридорах тишина и безлюдье, только белые фигуры медиков в бесконечном движении, пациенты же чаще отлеживаются по палатам. Тишину изредка нарушает приглушенный грохот каталок, на которых развозят еду и необходимый инвентарь. Завтрак, обед, полдник, ужин приносят в палату. На обследования провожает сестра или санитар. Если надо – довозят на колясках. Все это почти без разговоров. Разговаривать в плотной маске сложно. Медсестры, медбратья, санитары, врачи практически неотличимы друг от друга. Быстро, сноровисто делают свою работу. Вот без лишних слов, аккуратно и бережно меняют памперс пожилому парализованному пациенту, вот кому-то поправляют шланги подачи кислорода, вот который раз за день протирают полы, убирают использованные контейнеры для еды. Они почти постоянно в движении, только шорох плотной ткани комбинезонов сопровождает их быстрые шаги… Младший персонал – в основном это совсем молодые девушки и парни. О том, как они устают, можно только догадываться, поздно ночью кто-нибудь ненадолго укладывается на лежанку в коридоре, чтобы подняться по первому зову…

Я провел в этой больнице десять дней. Трудными были последние двое суток ожидания результатов теста – а вдруг короновирус не ушел? Выписали меня, когда анализ показал его отсутствие. Верхние вещи привезли прямо в палату. Два санитара проводили до самого выхода… Всё – свобода! И, главное, без ковида!

Возможно, я несколько идеализировал ситуацию, но покидал я лечебницу с искренней благодарностью к тем, кто там работает. Жаль, не удалось ни увидеть, ни запомнить ни одного лица!

И все же желаю вам, дорогие читатели, остерегаться: носить маски и выполнять предписания медиков, ведь далеко не всегда и не всем удается так легко отделаться от опасной болезни… Сводки все еще тревожные, и каждый день в нашей Иркутской области от ковида умирают около десятка людей…

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    Коронавирус переболеть Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не уберегся!
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