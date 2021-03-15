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Эвелина Хромченко назвала самый модный аксессуар сезона
Анастасия ШИЛОВА   
15 Марта 2021 г.
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Несмотря на кризис и пандемию, настоящие ценители моды продолжают следить за новинками, и особенно это касается женщин. В одном из последних выпусков передачи «Модный приговор» ведущая Эвелина Хромченко рассказала, что будет модным в этом году.

 

Эвелина Хромченко назвала самый модный аксессуар сезона

 


По её словам, нынешняя весна пройдёт «под знаком шляп и шляпок» самых различных цветов и фасонов. Фэшн-эксперт считает, что это станет главным трендом. Максимально хорошо будут смотреться, так называемые ободки, и уже сейчас их в продаже очень много.

Особенно популярен у модниц ободок в традиционном русском стиле - вариант в виде венца, очень похож на маленький девичий кокошник. По мнению Хромченко, он напоминает макси-тиару и подходит женщинам с абсолютно разной внешностью.

Кстати, история возникновения данного аксессуара уходит корнями в Древнюю Грецию, когда модницы украшали свои причёски венками из цветов или листьями деревьев. Потом венцы стали делать из золота и надевали по случаю какого-либо торжества. Позднее же венок трансформировался в полоску, которую украшали жемчугом или другими драгоценными камнями.

На сегодняшний день ободок является универсальным аксессуаром, и его можно носить каждый день, главное - чтобы он не нарушал общий стиль. Ободки и тиары подходят разным типам лица, и с их помощью даже можно корректировать овал. Например, узкое лицо можно «расширить», если поднять волосы обручем и выпустить боковые пряди. Что касается материалов, то лучше выбирать ободки из пластика, так как металлические могут нарушать структуру волос.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

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