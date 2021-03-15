|
Несмотря на кризис и пандемию, настоящие ценители моды продолжают следить за новинками, и особенно это касается женщин. В одном из последних выпусков передачи «Модный приговор» ведущая Эвелина Хромченко рассказала, что будет модным в этом году.
По её словам, нынешняя весна пройдёт «под знаком шляп и шляпок» самых различных цветов и фасонов. Фэшн-эксперт считает, что это станет главным трендом. Максимально хорошо будут смотреться, так называемые ободки, и уже сейчас их в продаже очень много.
Особенно популярен у модниц ободок в традиционном русском стиле - вариант в виде венца, очень похож на маленький девичий кокошник. По мнению Хромченко, он напоминает макси-тиару и подходит женщинам с абсолютно разной внешностью.
Кстати, история возникновения данного аксессуара уходит корнями в Древнюю Грецию, когда модницы украшали свои причёски венками из цветов или листьями деревьев. Потом венцы стали делать из золота и надевали по случаю какого-либо торжества. Позднее же венок трансформировался в полоску, которую украшали жемчугом или другими драгоценными камнями.
На сегодняшний день ободок является универсальным аксессуаром, и его можно носить каждый день, главное - чтобы он не нарушал общий стиль. Ободки и тиары подходят разным типам лица, и с их помощью даже можно корректировать овал. Например, узкое лицо можно «расширить», если поднять волосы обручем и выпустить боковые пряди. Что касается материалов, то лучше выбирать ободки из пластика, так как металлические могут нарушать структуру волос.
Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Эвелина Хромченко назвала самый модный аксессуар сезона
Несмотря на кризис и пандемию, настоящие ценители моды продолжают следить за новинками, и особенно это касается женщин. В одном из последних выпусков передачи «Модный приговор» ведущая Эвелина Хромченко рассказала, что будет модным в этом году.
-
Зюганов жестко разнес Путина и правительство: на рост цен им на самом деле плевать!
Геннадий Зюганов заявил, что власти предпочитают игнорировать тему сумасшедшего роста цен на продукты, лекарства и коммуналку. Да, они, конечно, говорят, что «держат цены под контролем», только... незаметно что-то.
-
Российская армия: меньше дедовщины, но больше коррупции
В российской армии стало меньше дедовщины, но больше коррупции — к такому выводу пришли военные следователи.
-
Это интересно: Почему у приезжающих в Петербург портятся зубы?
Многие люди, переезжая в Петербург или Ленобласть из других регионов России, спустя несколько месяцев замечают, что зубы стали портиться. Почему так происходит, объяснила петербургский врач-стоматолог Нарине Аванесян.
-
Певец Данко: «Коронавирус убил мою артистическую жизнь»
Ещё несколько месяцев назад звёзды шоу-бизнеса были разделены на два лагеря. Одни говорили о том, как тяжело им живётся во время пандемии без концертов и доходов. Вторые считали, что артистам грех жаловаться, так как их гонорары всегда были в несколько раз выше, чем средняя зарплата по стране.
-
Два миллиона и смерть ребенка — цена за неправильно наложенный гипс
В Пензе мама умершего из-за халатности врачей мальчика смогла добиться компенсации в размере 2 миллиона рублей. Сперва суд постановил взыскать с больница 1,2 миллиона, но мать ребенка подала апелляцию.
-
«Здесь птицы не поют, деревья не растут»: тайны камчатской Долины смерти
На территории старейшего в России Кроноцкого заповедника раскинуто много привлекательных для туристического глаза естественных достопримечательностей. Однако главным магнитом этого камчатского уголка является признанная Всемирным фондом дикой природы самым пугающим местом страны – Долина смерти, где массово гибнут представители фауны и не растут растения.
-
Дефицит строителей в России оценили более чем в миллион человек!
Глава Минстроя подсчитал, что в России на данный момент не хватает по меньшей мере 1,2 миллиона строителей! Цифра впечатляющая, согласитесь, и задумайтесь — сколько мигрантов трудилось на этом поприще до пандемии.
-
«Я думаю, без любви нельзя жить»: так ли одинока Мирей Матье?
Красивая француженка была легендой музыкального мира и невероятно желанной женщиной. Но если в карьере её всегда ждал успех, то в любви у Мирей Матье всё оказалось гораздо сложнее.
-
Мнение медика: прививку от противной «короны» все-таки лучше поставить
Мнения о вакцинации от COVID–19 в обществе не однозначные. Можно найти как сторонников прививаться, так и противников. Более всего интересно, конечно, узнать, что же думают медики. Ведь они больше «в теме» по ситуации с коронавирусом, чем остальные и видят всю изнанку пришествия грозной болячки. Так давайте же познакомимся с точкой зрения о вакцинации одного из врачей.
-
Путин попросил, чтобы цены на продукты больше не прыгали как сумасшедшие
Владимир Путин вновь высказался о ценах на продукты. Он четко дал понять, что повышение стоимости может иметь место, но он не должно быть настолько ощутимым для населения.
-
Слухи: поговаривают о дефиците уксусной кислоты на рынке
Поставщики начали сообщать о проблемах с уксусной кислотой на российском рынке. Она начала дорожать и уже ощущается «определенный дефицит».
-
Любовь Успенская рассказала о своей чудо-диете
Королева шансона Любовь Успенская не перестает удивлять. В свои 67 лет артистка выглядит на 30 лет моложе. Кажется, такой стройной и подтянутой она не была даже в молодости. Как оказалось, секрет – в специальном питании.
-
Казахстан возобновил полеты в 14 стран. В Россию в том числе
Казахстанские авиакомпании возобновили авиасообщение, приостановленное из-за пандемии, с 14 государствами.
-
Телефонные мошенники кем только не представляются. Полицейскими даже!
Выведывать данные у доверчивых граждан телефонные мошенники теперь пытаются под видом полицейских, расследующих попытку хищения денег со счета в банке.
-
Почему половодье — лучшее время для покупки дачного участка?
Пик продаж дач приходится на весну. Начало просмотров зависит от погоды, поэтому в одних регионах уже в марте можно начинать поиски подходящего варианта, а в других лучше подождать до апреля-мая.
-
На канале блогера Ирины музыкально, школьно и очень душевно
Оторваться от будничной суеты, погрузиться в мир музыки и творчества позволяет канал блогера Ирины, который находится на платформе YouTube. Здесь собраны ролики с поздравлениями, песни с оформленным блогером видеорядом. Так как Ирина – учитель, то и школьная тема нашла на канале свое отражение. Например, можно посмотреть видео с концертом в МОУ СОШ №7 города Твери «По страницам новогодних праздников», ролик про учительницу, про школу – планету детства и многое другое. А вот и сама Ирина, знакомьтесь!
-
Бабушка в 99 лет прокатилась по городу на танке
Ветеран Великой Отечественной войны 99-летняя Мария Колтакова из Белгорода установила 13-й рекорд России, проехав на танке по территории военной части в городе Валуйки.
-
Почему важно приобрести наматрасник
В настоящее время в интернет-магазинах можно найти большой выбор наматрасников, которые различаются по типам: защитные и ортопедические.
-
Стахан Рахимов умер вслед за Аллой Иошпе
Стахан и Алла прожили вместе 60 лет и умерли с разницей в 40 дней. Больше всего артисты известны по хитам советской эстрады «Алёша», «Неприметная красота» и «Три плюс пять».