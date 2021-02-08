Что сгубило Игоря Квашу?

Игорь Кваша всегда был верен своим принципам. Он всю жизнь трудился в одном театре, любил одну женщину и, к сожалению, имел одну вредную привычку, которая и довела его до смерти.

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Игорь родился за восемь лет до войны. Его отец был учёным и мог запросто остаться дома, но он решил пойти на защиту родины. К несчастью, в 1942-м году связь с отцом была окончательно потеряна, а наш герой так ничего и не узнал о судьбе своего родителя.

Эта потеря навсегда оставила след в сердце Игоря, но и дала ему веру в собственные силы. Мальчик однажды даже сбежал из дома, чтобы воевать вместе с солдатами. Конечно, ребёнка на фронт не пустили, но благородный порыв точно отметили.

– До сих пор не могу сказать точно, что с ним произошло, как и когда именно он погиб. Мы всю войну и много лет после надеялись, что он вернется, – делился Игорь. – Я помню, как ждал отца, как сильно надеялся на его возвращение… Но он не вернулся и, по документам, погиб в 1943 году под Сталинградом. Никакой могилы не осталось. На здании химико-технологического института висит табличка, где указаны имена погибших в Великую Отечественную войну. Среди них – имя моего отца. К этому месту я иногда прихожу.

О страшной судьбе мужа знала мать Игоря. Она поделилась этой историей лишь с супругой своего сына, да и то под предлогом, чтобы та никогда не рассказала об этом самому Кваше. Оказалось, что отца актёра согнали в яму вместе с другими солдатами и расстреляли. Об этом Игорь так и не узнал.

В детстве мальчик был тем ещё хулиганом, но искусство смогло усмирить сорванца. Сначала он посещал театры вместе с мамой, потом стал ходить в драмкружок, а там и до школы-студии МХАТ было недалеко.

На новом месте Кваша познакомился с Олегом Ефремовым, который помог нашему герою создать новый театр – «Современник». Вдобавок к этому Игорь снимался в кино: он проявил себя в картинах «Сержант Фетисов», «Соломенная шляпка», «Перед экзаменом», «Человек с бульвара Капуцинов».

В 2000-х артист стал чаще сниматься в сериалах, хотя всё равно основным местом его деятельности оставался театр. Не стоит забывать и о том, что Кваша целых 13 лет был ведущим программы «Жди меня» и помогал самым разным людям найти своих потерянных близких. Ведь сам актёр когда-то так и не смог найти своего отца…

Со своей первой любовью Игорь Владимирович познакомился ещё в драмкружке. Вместе с актрисой Светланой Мизери он поступил в МХАТ, а вскоре после этого женился на своей избраннице. Впрочем, юношеская любовь не часто приводит к ожидаемому результату. Молодые люди повзрослели, в их отношениях стало появляться всё больше неприятных противоречий, которые и привели к полному разладу уже на третьем курсе университета.

Вторая любовь оказалась куда крепче. Почти сразу после недолгого знакомства на курорте актёр влюбился во врача Татьяну Путиевскую. Он сделал девушке предложение, от которого та не посмела отказаться. Уже тогда Татьяна думала, что встретила свою судьбу, и ведь не ошиблась! Целых 55 лет они прожили вместе, воспитали сына Владимира.

Счастье в любви омрачилось лишь болезнью Игоря. В его жизни было немало тревог: и в творчестве, и в неприятных разговорах с властями, которые недолюбливали артиста из-за его политических взглядов. Кваша успокаивал нервы сигаретами, которых с каждым днём он выкуривал всё больше и больше.

Кашель становился сильнее, из-за чего любящая супруга заставила актёра провериться у врачей. Диагноз поставили быстро – хроническая обструктивная болезнь легких. Татьяна стала внимательно следить за здоровьем мужа, в чём ей помогало медицинское образование, только вот Игорю Владимировичу становилось всё хуже и хуже.

Актёр не расставался с ингалятором, почти не мог ходить, из-за чего театральную деятельность и съёмки в «Жди меня» пришлось оставить. Но и курить он всё равно не бросал: близкие пытались уговорить Игоря отказаться от вредной привычки, но переубедить его так и не получилось.

Больницы стали для Кваши вторым домом, он постоянно страдал из-за приступов удушья, но врачи лишь разводили руками. Под конец лета 2012 года его организм не выдержал всех навалившихся проблем – Игорь Кваша скончался 30 августа на 80-м году жизни.

Супруга артиста прожила без любимого всего два с половиной года. Она так и не смирилась с потерей человека, который полвека был для неё самым близким и дорогим на всём белом свете.

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