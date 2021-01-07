Человек, который «делал» нам погоду: жизнь Александра Беляева

Чуть ли не самый известный в России ведущий прогноза погоды Александр Беляев мог бы отметить свой 72-й день рождения в начале января наступившего года. Но судьба распорядилась иначе: жизнерадостный мужчина стал жертвой онкологического заболевания, с которым упорно боролся последние годы своей жизни.

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В детстве маленький Саша обожал играть в солдатиков. Он даже сам лепил их из пластилина и устраивал настоящие побоища! Интерес к войне привёл парня к книгам советского историка Евгения Тарле, который не только рассказывал об участниках битв прошлого, но и красочно описывал локации военных сражений.

– Так пришла любовь к картам. Потом пришли путешествия, открытия новых земель, стал собирать марки. Телевизоров тогда не было — марки стали окном в мир. Разыгрывал всякие завоевания, открытие Америки Колумбом. И конечно, после окончания школы поступил на географический факультет МГУ. Естественно, манили океаны, моря, реки. Вот так и попал на кафедру гидрологии, – делился своей историей Беляев.

Вдобавок к этому парня тянуло к театру МГУ, где он понемногу обучался сценическим приёмам. Александру даже удалось побывать в массовке «Иронии судьбы» и сыграть пару эпизодических ролей в других кинокартинах.

Но главной любовью Беляева остались карты. После вуза он попал в Институт географии РАН, где смог добраться аж до должности замдиректора. Там же учёный основал группу «Меркатор», которая помогала холдингу «Метео-ТВ» с метеорологическими данными.

Только вот путь Александра на телевидение всё равно оказался счастливой случайностью. Однажды руководство НТВ захотело взять на место ведущего «Прогноза погоды» настоящего учёного. Найти такого никак не удавалось, так что канал почти был готов отказаться от этой идеи. Но вдруг появился Беляев, который успешно прошёл кастинг и оказался чуть ли не лучшим кандидатом из всех возможных.

Вот так и получилось, что по утрам Александр Владимирович работал в институте, а вечерами отправлялся в «Останкино», чтобы записать очередной выпуск передачи о погоде. Без казусов, к слову, всё же не обошлось.

Один из главных лиц НТВ Леонид Парфенов прозвал Беляева профессором, хотя тот никогда не преподавал.

– Я говорю: «Вы знаете, это все равно что, будучи лейтенантом, в нерабочее время надеть на себя погоны майора», – объяснял ситуацию учёный. – Парфенова это не смутило: «А что тут такого, хотите, мы вас сделаем академиком? Сейчас много всяких академиков. Вот и станете им, если не согласитесь на профессора». Так я им и стал

Казалось бы, проблема небольшая, но в родном институте к этому отнеслись очень серьёзно. Из-за этого Александру пришлось постоянно оправдываться, что на деле никаким профессором он не является. Хотя со временем наш герой стал академиком – путь и телевизионным, но всё же. На НТВ Александр вёл передачу «Солнечно. Без осадков», а на «Первом Метео» занимался «Азбукой синоптика». О том, что любимое шоу о погоде ведёт кандидат географических наук, знали далеко не все. Но Беляев к этому относился совершенно спокойно.

Свою любовь Александр встретил, будучи ещё 8-летним пацаном. С Ниной он познакомился именно в этом возрасте, впрочем, до старших классов между ними не было ничего серьёзного. Зато потом чувства захватили обоих, привели к свадьбе и рождению наследника Ильи. Парень, к слову, решил пойти по пути отца и тоже отправился на географический факультет.

Свою жену Беляев безумно любил, но и без ссор в семье не обходилось. Всё-таки супруга-художница была очень стеснительной женщиной, так что к публичности она относилась максимально негативно. Александр, как вы понимаете, свою публичность любил и лелеял. Ссоры никак не смогли помешать их любви, в отличие от страшного диагноза, который забрал жизнь Нины в 2017-м году. Женщина стала жертвой лейкемии.

– Она очень болела, только сейчас я понимаю, как она мучилась. Конечно, было бы хорошо уходить вместе. Но коль Богом так написано, что надо продолжать жить, то нужно продолжать, – говорил о своей трагедии ведущий.

Мать Александра также не смогла уберечься от онкологического заболевания, так что и она покинула этот мир слишком рано. В том же 2017-м году публике открылась ещё одна страшная тайна: сам Беляев к тому моменту уже шесть лет вёл борьбу с онкологией.

– Не бывает плохой погоды, бывает плохое самочувствие. Сразу обращайтесь к врачам, не сваливайте на погоду. Болезнь – это есть состояние определенное. Дай Бог, чтобы люди этого избежали. Но если такое случилось – ничего страшного, и по эту сторону есть жизнь, есть радостные минуты, – считал Беляев.

Поначалу прогнозы врачей были оптимистичными. Ведущему сделали операцию, после которой тот похудел на 10 килограммов, но после хирургического вмешательства и курса химиотерапии ему даже удалось вернуться на НТВ.

Позже у Александра возникли проблемы с речью и координацией, но он не сдавался и продолжал вести прогнозы погоды. Со временем ведущий набрал вес, избавился от проблем с нервной системой и почти вернулся к нормальной жизни… только вот болезнь отступила лишь на время.

Летом минувшего года у Александра внезапно поднялся сахар в крови, его сразу же отправили к врачам, где и выявили опухоль в прямой кишке. Медикам удалось провести успешную операцию, после которой ведущего даже выписали домой.

Но уже спустя несколько недель беда вновь настигла нашего героя. Сахар вновь подскочил, учёного отвезли в клинику, где за его спасение сразу же взялись медики. К несчастью, на этот раз они оказались бессильны. Александр Беляев скончался в реанимации 20 июля 2020 года.

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