Блогеру целых 108 лет – и такое бывает

А зовут долгожительницу-блогера Дагни Карлссон. Она проживает в Швеции. Встала дама на интереснейшую блогерскую стезю, когда ей исполнилось 100 лет. А до этого, в 99, изучила работу с компьютером. Ай-да бабушка!

На сегодняшний момент Дагни является самым взрослым блогером в мире. Она ведет блог «Все, что между небом и землей» на шведском портале. Именует себя Дагни там как Боян, потому что, по признанию бабушки, собственное имя ей не особо и нравится.

Что известно об этой даме? Что родилась девочка Дагни в далеком 1912 году в городе Кристианстад (Швеция). Совсем юной она работала швеей на фабрике. Правда, не считала швейное дело своим призванием, даже не любила его, но нужно было кормить семью и поэтому выбирать не приходилось. А жизненные обстоятельства были сложными. Отец Дагни умер, мать впала в глубокую депрессию, и оставались браться и сестры, где будущая блогер была самой старшей. После окончания текстильного института Дагни не очень удачно вышла замуж и в итоге сбежала от своего супруга. А вот со вторым замужеством ей повезло.

За годы блогерства улыбчивая дама обрела много поклонников по всему миру. Сама она подчеркивает, что это занятие дало ей возможность познакомиться с новыми людьми и участвовать в интересных мероприятиях.

О чем канал старейшего в мире блогера? О ее семье, жизненных наблюдениях, дает бабуля здесь также разные полезные советы. Она может написать о теплой встрече, проведенной как-то со старинным другом, или о том, что неплохо бы вызвать мастера педикюра, чтобы ногти имели аккуратный и ухоженный вид. А еще она публикует снимки природы, которая, как известно, прекрасна в любом своем проявлении. Часто записи бабушки начинаются с какой-то обычной бытовой детали и заканчиваются философскими рассуждениями.

Не удивительно, что такой откровенный и искренний блог уверенно завоевал популярность аудитории и даму стали приглашать на разные программы. Дагни принимала участие в нескольких телевизионных шоу, также снялась в документальном сериале. Еще она была участницей телевикторины, а в 2016 году сыграла эпизодическую роль в фильме, где изображала пожилую женщину, которая переезжала в дом престарелых.

Под постами блогера люди оставляют многочисленные комментарии, и это не только шведы, но и жители других государств, например, Финляндии, Германии или Америки. Иногда блогер допускает ошибки, и некоторые ее подписчики ей указывает на это. Но Дагни говорит, что имеет право ошибаться, ведь у нее нет корректора.

В интернете есть много сюжетов и публикаций о Дагни Карлссон. И на YouTube тоже о жизни этого приметного блогера можно много узнать. Существует канал ее имени, правда, там, чтобы полноценно посмотреть видео, без переводчика не обойтись.





Пример удивительной женщины показывает, что даже в очень солидном серебряном возрасте можно строить амбициозные планы и их осуществлять. И если столетняя бабушка справилась с блогерством, почему бы не заняться этим и вам?

На нашем сайте читайте также:

А вся рубрика "Бабушки-онлайн" — по вот этой ссылке.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...