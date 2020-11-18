Блогер из Италии Нонна – бабушка-красавица, бабушка-праздник и бабушка-мудрость

Не все бабушки, которым за девяносто, могут примерить на себя костюм, соответствующий празднику Хеллоуин. А вот итальянка Нонна Лисиа – запросто. И вообще она оказалась большой любительницей разных образов и попозировать перед объективом. Выставляются посты этой дамы элегантного возраста в приложении Instagram .

На эту площадку пенсионерка попала не так давно, в 2018 году. Все состоялось благодаря внуку, который зарегистрировал ее здесь. Бабушка очень переживала из-за потери мужа, и ее нужно было как-то отвлечь от грустных мыслей. В молодости, к слову, Нонна работала в медицинской сфере.

Но вернемся к дням сегодняшним, которые демонстрируют всему миру, как прекрасна эта дама в свои серебряные годы. На страничке можно найти ее фото, где она запечатлена с красивой большой собакой, с телефонной трубкой и кокетливой чашечкой, с подсолнухами и, конечно, что актуально сейчас – в маске. Как и все люди старшего возраста, итальянской пенсионерке приходится тщательно следить за своим здоровьем. Бабушка побывала в центре, где проверяла слух.

Нонна с кусочком арбуза, с рожком мороженого, сидящая на краешке бассейна, в кокетливом белом сарафане, при макияже, в анфас и в профиль, или в антураже, окунающим в прошлое.... К последней фотографии был дан следующий комментарий автора: Неужели я единственная безумная женщина, которая собирает предметы, оставленные людьми в мусоре, чтобы превратить их в уникальные и оригинальные творения? Надеюсь, нет! Для таких стариков, как я, творческая переработка - это нормально.

На страничке есть еще фото Нонны с растениями, в кресле или даже с девчачьей прической – с кокетливыми хвостиками.

А в комментарии к следующему снимку бабушка очень трогательно рассуждает о 90-летии. Говорит, что в эти годы у нее много мечтаний и что она бесконечно благодарна всем и жизни.

Прозвучал на страничке и посыл итальянки о том, что мы не должны стыдиться морщин и признаков старения, так как они – слепки нашей истории. И ими стоит гордиться.

Вообще надо отметить, что практически каждый пост бабушки представляет собой пространный комментарий, где сплошь и рядом встречаются глубокие мысли и интересные наблюдения. Читать все это (кто не знает иностранный язык, есть онлайн-переводчики – прим.) весьма любопытно.

Следующая фотография была выставлена в Instagram в канун прошлого года, когда мир еще не знал про коронавирус, и не пришла к людям это большая беда.

Здесь Нонна задается таким вопросом: Внуки, вы знаете, что подарить бабушкам и дедушкам, чтобы они были счастливы?

Интересно, уважаемые читатели, а ваши внуки делают вам подарки? Уделяет ли просто внимание, не забывают ли позвонить не только в праздники, но и в обычные дни? А если нет, то, конечно, хочется пожелать, чтобы все это в вашу жизнь обязательно пришло.

И вот еще как трогательно обратилась в этой записи бабушка Нонна к внукам: Расскажите нам о своих мечтах. Давайте будем крыльями (это, наверное, уже обращение к взрослым или ко всем поколениям – прим.), чтобы достичь их.

Всем нам хочется пожелать иметь такие крылья!

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