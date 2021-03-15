Блогеры мама и дочка имеют фирменный рецепт и очень рады, что переехали жить в деревню

На Яндекс Дзен есть много интересных блогеров. Двое из них – мама Ирина и дочка Евгения ведут здесь совместный канал «Три поколения». Напомним, мы об этом писали. И вот новая встреча с этими авторами, которые согласились ответить на несколько вопросов нашего издания.

Блогер Ирина

Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, немного нашим читателям о себе.

Ирина: Мне 64 года, и я уже 9 лет на пенсии, но работать перестала только последний год. До 25 лет я жила с родителями в частном доме в небольшом городе под Уфой, в детстве у нас было настоящее хозяйство (корова, козы, куры, свиньи, летом гуси), огород. Много обязанностей перепадало и мне. Потом, когда появилась своя семья, мы переехали в Гатчину в Ленинградской области. Прожив в квартире 35 лет, захотели что-то изменить в своей жизни и начали строить дом. Дочка с мужем активно помогали, и теперь мы уже год живем в своем загородном доме всей большой семьей.

Евгения: Мне 33 года. У меня техническое образование, я инженер-электрохимик, а теперь я пишу статьи и веду вместе с мамой канал-блог, это ли не удивительно?

У меня два прекрасных сына и замечательный муж. Сейчас нахожусь во втором декрете (младшему сыну вот-вот исполнится год), и поэтому у меня есть возможность жить в деревне. Я люблю природу, тишину и свежий воздух. С удовольствием гуляю по полям с детьми, занимаюсь огородом, хвойными клумбами. Чем старше я становлюсь, тем меньше меня тянет в город. Любоваться полевыми цветами, вдыхать запах свежей выпечки – вот это моё.

Блогер Евгения

В какой период своей жизни вы чувствовали себя счастливее всего и почему?

Ирина: Каждый период жизни хорош по-своему. Детство – прекрасная пора, потому что в этом возрасте нет такой большой ответственности, забот. В юности ты чувствуешь, что все впереди, все дороги открыты, много сил и энергии. Сейчас же я поняла, что дети уже устроены, могут справляться с жизнью самостоятельно, и это успокаивает и радует меня.

Евгения: Тут я соглашусь со своей мамой. Каждый период моей жизни прекрасен по-своему. Сейчас я тоже просыпаюсь утром и часто думаю, как мне повезло, и благодарю за все, что у меня есть.

В деревне жить сложно? Какие трудности могут здесь возникать?

Ирина: В деревне живем всего год, и в самоизоляции это был отличный вариант. Всегда есть, чем заняться, а движение – это жизнь. Уже привыкли закупаться продуктами на неделю вперед, чистить снег, косить траву. Какие могут быть сложности? Огород – это все нам в радость.

Евгения: Жизнь в деревне учит многому. У мужчины тут больше возможностей проявить себя и свои качества, а это всем идет на пользу: почистить снег, решить вопрос с электричеством, растопить камин, разобраться, почему вода перестала идти. Теперь это должны решать не ТСЖ, а мы сами. Обо всем об этом мы также пишем в статьях. Всем членам семьи такая жизнь нравится, и мы уже не представляем, как можно вернуться в город.

А что привлекательного вы можете назвать в деревенской жизни?

Ирина: В деревне привлекает природа. Сейчас вот ждем скворцов. Четыре скворечника у нас уже есть, хотим еще один сделать и установить. Весной они так поют, что очень повышают настроение. Глядя на их труды, и самим хочется шевелиться.

Евгения: Тут ты сам себе хозяин. Из окна видно поле, лес, такой простор, что душа радуется. Где-то читала, что для счастья нужно хотя бы 10 минут видеть горизонт каждый день, что для человека это важно. У меня это работает, в деревне я счастлива.

Вы уже готовитесь к летнему садово-огородному сезону? Если да, то в чем это проявляется?

Ирина: Конечно, уже начали подготовку: закупили семян, посадили рассаду. Продумали планы на этот сезон. Очень хочется сделать крытый бассейн в теплице.

Евгения: Да, мы вместе выбирали семена, не спеша и с большим удовольствием. Очень жду огородный сезон. Весна уже чувствуется, солнце яркое и теплое. Скоро также начнем обрабатывать деревья от вредителей, это правильно делать в несколько стадий.

Вопрос к Ирине. Скажите, пожалуйста, какими качествами должна обладать хорошая бабушка?

Стараться понять родителей своих внуков. Не давать советов, если не спрашивают.

Еще один вопрос к вам, Ирина. Какими навыками должна обладать современная бабушка, чтобы быть с внуками на одной волне?

Внуков нужно любить, остальное приложится. Воспитывать должны родители. Моему старшему внуку 5 лет, и мы отлично ладим.

Кому из вас пришла идея начать блогерскую деятельность?

Ирина: Идея пришла, конечно, Евгении (дочке). Мой жизненный опыт помогает мне находить интересные темы, так как аудитория на Дзене в основном возрастная. Дочка оформляет, фотографирует, снимает видео, иногда сама пишет статьи.

Евгения: Мне рассказала про Дзен моя подруга, тогда про Дзен мало кто знал. Мне понравилась идея, мама поддержала, и мы вместе начали. Потом многие тоже пробовали из наших друзей, но это не так-то просто. Думаю, нам очень помогло, что мы вдвоем. Есть с кем все обсудить, мы всегда можем поддержать друга, и идей у двоих всегда больше. Ведь для хороших результатов на Дзен нужно писать каждый день.

Вы два автора со своей точкой зрения на этот мир. Как проходит работа над публикацией? Советы друг от друга принимаются? Или это сугубо личное творчество и самовыражение?

Ирина: Мы очень любим друг с другом пообщаться, готовы беседовать круглые сутки на любые темы. А сейчас тем для обсуждения стало еще больше. К советам друг друга прислушиваемся, и все темы статей обсуждаем. Зачитываем друг другу смешные комментарии или душевные.

Евгения: Это определенно наш общий проект. Бывают отдельные статьи, которые близки больше мне или маме, но это скорее исключение. Взгляды у нас во многом схожи, и конфликтов точно нет. Мы получаем удовольствие от блога.

Какие темы на вашем канале заходят, как сейчас говорят, читателям больше всего? (нравятся, отклики).

Ирина: Темы статей, которые заходят, очень разные. Алгоритм на Дзене непредсказуем. Мне, конечно, нравится больше всего писать про советское время, получаешь очень много душевных и приятные комментариев. Иногда кажется, вот эта статья точно понравится людям. Думаешь о ней неделю, потом пишешь полдня, делаешь красивые фотографии, а в итоге отклика нет. Поэтому пишем то, что нам интересно и что нас волнует в данный момент, а там уж если людям нужно, они зайдут и прочитают.

Евгения: Раньше хорошо заходили рецепты, сейчас больше рассказы про личный опыт, обзор товаров.

За какие темы вы никогда не возьметесь и почему?

Ирина: Мы не пишем, и никогда не будем писать о политике, о пандемии. Это, возможно, популярные темы сейчас, но они не из нашей «песочницы». Стремимся к тому, чтобы после прочтений наших статей людям хотелось написать только такие комментарии: «Прочитала и на душе стало так спокойно и хорошо». Последнее время у нас это часто получается.

Евгения: Считаю, что статья должна быть полезной для читателя, хочется дать новые знания или приятную эмоцию. Поэтому про что-то печальное писать не планируем также.

Вопрос к Ирине. Иногда на канале проходят темы о жизни в СССР. Что бы вы взяли оттуда в современную жизнь?

Отношения людей были более человечные, люди умели наслаждаться тем, что имеют. Вот этого иногда не хватает мне в современном мире. Мы стараемся хотя бы в своем окружении поддерживать такие отношения.

Есть ли забавные истории, связанные с блогерством. Не поделитесь?

Ирина: Сильно забавного ничего не припомню. Было необычно, что родственники звонили и говорили, что читали о нас в интернете, когда мы им еще не сообщали, что ведем свой блог. Сейчас уже многие знают и даже темы подкидывают.

Евгения: Я один раз видела в автобусе, как нашу статью читает женщина с телефона. Это считается забавным? В целом, на улицах не узнают или виду не показывают. Но мы и нечасто показываем свои лица в статьях, за известностью не гонимся.

У вас на канале есть советы по разным поводам. Имеется ли какой-то семейный лайфхак, который знаете только вы, фирменный так сказать?

Не придумали, видимо, его нет.

На канале немало рецептов. Есть коронный, который любит готовить ваша семья?

Уже несколько лет готовим томатный соус, сами придумали такой рецепт: ошпариваем помидоры, чистим, режем на крупные кусочки, добавляем специи и закатываем в банки. Хорошо хранится, даже при комнатной температуре, и всем в семье он очень нравится. Добавляем при готовке почти в любое блюдо, особенно мясное.

Вы поддерживаете связь со своими читателями, подписчиками? В чем это проявляется?

Читаем комментарии и по возможности отвечаем. Иногда пишут личные сообщения, стараемся всем ответить. Но бывает на статье по 1000 комментариев, тогда, конечно, нет возможности ответить всем, но люди уже общаются между собой, что тоже неплохо.

Пожелание для наших читателей.

Ирина: Желаем всем теплого, солнечного лета, хорошего урожая и веселого настроения.

Евгения: Желаю найти свое любимое дело, которое будет приносить вам радость и удовлетворение. Находите обязательно на него время, и тогда все получится.

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