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Блогер из провинции Андрей: Что бы с нами не происходило — это правильно
|Наталья ЛАНИНА
|27 Ноября 2020 г.
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Сегодня снова будет разговор с любопытным блогером.
— Андрей, здравствуйте! Расскажите нам немного о себе, пожалуйста.
— О себе всегда сложно говорить: родился, учился, работал. До 17 лет жил в Волгограде, но там такая жара, да к тому же родительский контроль, всё это и подтолкнуло меня к побегу из дома. Я убедил родителей, что жизнь и учеба в Ленинграде будет намного лучше и интереснее жизни в этой волгоградской жаре. Они сначала не соглашались, но в конце-концов я их убедил, нажав на то, что сами они уехали из родительского гнезда в совершенно незнакомый для них город. Подействовало, и я уехал на север в Ленинград. Там и прошла моя основная часть жизни. Работал на стройке и рабочим, и начальником, работал в сельском хозяйстве и простым скотником, и начальником фермы. Но руководить мне совершенно не нравилось, и в конечном итоге я отказался от этой затеи, стал ответственен только за самого себя. Но жизнь научила многому, и я этими знаниями с удовольствием пользуюсь. Вот дом, например, который я с детства мечтал построить сам, своими руками, почти готов, остались некоторые отделочные работы, которые, наверное, никогда не закончатся. Свой дом — это вечные строительно-ремонтные работы.
— Чем вас так привлекла жизнь в провинции?
— Провинция, она спокойная, в провинции живут медленно, не торопятся, не бегут. Здесь нет суеты, здесь ты зависишь только от самого себя, здесь нет сроков, вернее ты их сам себе устанавливаешь. Здесь есть ощущение свободы.
— Разочарование не последовало?
— Разочарования пока, надеюсь, и в будущем нет и не будет, ведь я знаком с жизнью в деревне не по книгам и телевизору. Я иногда жил в глухих местах, где до ближайшего магазина было шесть километров напрямик по лесной тропинке.
— Вы большой кулинар, как выяснилось. Откуда пошло увлечение приготовлением блюд?
— Готовить я учился с детства. Моя мама – профессиональный повар, а бабушка повар прирожденный. Я очень любил проводить время на кухне, наблюдая, как это все готовится, ну и таскать что-нибудь вкусненькое раньше, чем это попробуют все остальные.
— Не поделитесь чем-нибудь фирменным и не особо сложным, может и из наших читателей кто-нибудь ваше блюдо приготовит?
— Самое простое — это сварить картошку в мундире, достать квашеной капусты, кусочек сала, ломоть черного хлеба и все это с удовольствием съесть! Когда хочется есть, то самая простая еда — самая вкусная! Или взять куриную грудку, разделить её на четыре-шесть частей, не сильно отбиваем, обваливаем каждый кусочек сначала в муке, смешанной с перцем и солью, затем во взбитом яйце, затем в панировочных сухарях и отправляем в разогретое растительное масло на сковороду. Обжариваем каждую сторону по три минуты, выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, накрываем крышкой и минут через пять можно есть. Очень вкусный и нежный куриный шницель! Рекомендую.
— В ваших записях вы иногда уводите аудиторию в свои воспоминания. А есть какое-то прямо особенное, ну что помнится до мелочей, например, и дает ощущение полного счастья?
— Я помню как совсем маленьким, лет в пять присутствовал, когда дед давил виноградный сок со своего виноградника. Мы с другом не прекращая его пили, было тепло, сок лился по нашим животам, мы все были липкие и счастливые от такой забавы и наслаждения. Бабушка с дедом радовались и смеялись, глядя на нас. Я до сих пор помню их счастливые глаза.
— Если бы у вас была машина времени, в каком периоде истории нашей страны вы хотели бы оказаться и почему?
Наверное, остался бы в нашем. Или во времена моего детства, в 70-х.
— Вам нравится время, в котором мы сейчас живем и почему?
—Любое время хорошее и любое время не то, что нам бы хотелось. Время не имеет значения, надо просто стараться жить в гармонии с миром, с собой.
— Что вы читаете?
— Сейчас очень редко читаю. Не от того, что времени нет, а скорее от лени. Начал читать непонятых в детстве Стругацких, дочитал "Пикник на обочине". Если из классики, то скорее «короткий» Чехов, у него шикарные рассказы!
— Чьим мнением вы дорожите?
— Мнение жены очень важно и это естественно, ведь мы сейчас живем сами по себе, рядом из родных никого нет. К детям прислушиваемся. Спорим.
— Какие свои достижения вы считаете значимыми?
— Не уверен, что у меня есть достижения. Вот борюсь с собой, стараюсь быть более терпимым к мнениям, отличным от моих. Иногда получается. Горжусь тогда.
— Не было мысли (о блогерстве) все бросить?
— Были, конечно. И бросал и снова начинал. Я на разных платформах, так или иначе, веду свои «записки» уже лет тринадцать. Мне необходимо выплескивать свои буквы. Потребность есть.
— Чему, на ваш взгляд, можно поучиться у молодых блогеров?
— У молодежи всегда есть чему поучиться, например умению принимать новое. Молодежь всегда более пластичная, чем старшее поколение.
— А что могут взять молодые блогеры от представителей старшего поколения?
— Рассудительность и неспешность в принятии решений. Умение жить в мире с миром без максимализма.
— Чем любопытен ваш канал? Попробуете в нескольких словах заинтересовать им аудиторию нашего сайта?
— Врасплох застали. Я не знаю, честное слово! Я просто пишу то, что есть у меня здесь и сейчас.
— Если вдруг станете суперпопулярным блогером, звездная болезнь вам будет грозить?
— Надеюсь, что не грозит, слишком много прожито в жизни и есть свои точки зрения на многое, да и кичиться чем-либо я не привык. Но никто не застрахован от огня, воды и труб медных.
— Есть ли у вас жизненный девиз и если да, то какой.
— Что бы с нами не происходило — это правильно. Как-то так.
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