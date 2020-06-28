Александр Цекало устроил молодой супруге на день рождения романтический праздник

Известный певец и продюсер Александр Цекало в своих соцсетях выложил фотографии с празднования дня рождения молодой супруги Дарины Эрвин. По словам Александра, он долго думал, как организовать праздник, и решил, что это будет романтическая вечеринка.

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Сначала они устроили прогулку на яхте, где Цекало пел песни, написанные специально для жены, а потом супруги отправились в дорогой ресторан Лос-Анджелеса. Там пару уже ждали друзья, с которыми они не виделись почти три месяца из-за карантина. Дарине вручили очень много подарков, а поклонники написали сотни поздравлений и пожеланий удачи и счастья. Пообщавшись с беременной подругой, Дарина рассказала, что также мечтает о малыше. Так что в ближайшее время Александр Цекало может стать «молодым» отцом.

Напомним, что их свадьба состоялась год назад. Дарину из-за разницы в возрасте (а это почти 30 лет) хейтеры часто обвиняют в меркантильность и корысти. Однако она заявляет, что замуж вышла исключительно по любви и ни перед кем отчитываться не собирается. Что касается денег, то молодая женщина и сама прилично зарабатывает. Эрвин является актрисой и художницей.

Кстати, перед свадьбой произошло любопытное событие. Александр решил, что у Дарины обязательно должна быть его фамилия, но Эрвин заявила, что «одна Цекало уже есть». Она имела в виду бывшую жену Александра Викторию, родную сестру популярной певицы Веры Брежневой, которая решила оставить фамилию мужа. Развод с Викторией был довольно тяжёлым, ей остался дом и автомобиль, а Александр исправно платит алименты на двоих совместных детей.

В итоге продюсеру всё-таки удалось уговорить Викторию сменить фамилию на девичью – Галушка, но за большое вознаграждение. Александр даже оплатил адвокатов, которые помогли ускорить процесс оформления документов. Несмотря на натянутые отношения с бывшей женой, Цекало поддерживает связь с детьми которые приезжают к нему в гости. Многие отмечают, что новая свадьба пошла Александру на пользу, он сбросил как минимум 10 кг и стал больше заниматься спортом.

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