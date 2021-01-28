Желтые листья у домашних цветов — сигнал тревоги. Пора помогать питомцам

В один прекрасный день вы замечаете у своих зеленых друзей поблекшую листву. Почему вдруг желтеют листья у комнатных растений? Что делать, если это произошло? Как избежать повторения этого нездорового состояния? Чтобы вылечить болезнь, необходимо выяснить ее причины. А они могут быть довольно разными.

Недостаток света

Наиболее часто пожелтевшие листья появляются именно по этой причине. Свет — наиболее важная потребность растений. С его недостатком они мирятся хуже всего. Причинами ограничивающим степень освещенности цветов может быть неправильно выбранное место расположения его в квартире, слишком большое расстояние от окна, неподходящая для конкретных растений ориентировка окон по сторонам света. Наконец, причиной могут быть просто давно не мытые стекла окон: даже такое незаметное нашему глазу ограничение количества солнечных лучей может быть чувствительным для многих зеленых неженок.

Определить, что именно эта причина вызвала изменение цвета листвы можно достаточно просто. Обратите внимание, если пожелтение наблюдается лишь с одной стороны, куда меньше проникает свет — значит, надо добавить листьям освещенности, чтобы решить проблему.

Если из-за недостатка света у комнатных растений желтеют листья, что нужно делать? Иногда достаточно лишь поближе поставить пострадавшее растение к окну или чаще поворачивать его, обеспечивая более равномерное освещение листьев, не забывать протирать листья от пыли. В некоторых случаях необходимо организовать дополнительную «подсветку» цветка. Рациональнее всего для этого использовать люминесцентные лампы, дающие свет наиболее подходящей длины волны, не перегревающие растение, потребляющее мало электроэнергии.

Инфекционные заболевания

Эта причина наиболее опасна и сложнее всего устраняема. Порой приходится даже избавляться от растения, чтобы избежать распространения заболевания на другие комнатные цветы. Если же болезнь обнаружена в самом начале, придется обратиться к помощи специальных химических средств для подавления инфекции.

У заболевшего растения листья желтеют неравномерно. На них может проявиться мозаичность, отдельные точки, пятна, разводы. Часто лист теряет свою естественную форму, мельчает, скручивается. Иногда при этом опадают или обесцвечиваются цветки.

Предотвратить возникновение болезней поможет чистота и элементарные меры профилактики. Не допускайте тесноты в расположении комнатных растений, чаще протирайте и обрызгиваете листву, боритесь с пылью и грязью на подоконниках. Приобретая новые растения или их черенки, обращайте внимание, чтобы они имели здоровый внешний вид.

Дисбаланс минеральных веществ

Иногда пожелтевшие листья подскажут хозяину цветка о недостатке или избытке минерального питания. Но в этом случае владелец растения должен проявит свое внимание, потому, что каждый минеральный элемент по-разному влияет на листву.

Если листья желтеют между жилками, вероятнее всего, ощущается нехватка магния. Сначала появляются небольшие желтые пятнышки, которые со временем увеличиваются. При значительном недостатке этого элемента желтизна сменяется на оранжевый, а затем и красный цвет.

Медное голодание имеет схожее проявление. Но при нем листья, кроме того, поникают, теряют свою упругость.

Недостаток марганца заметнее на молодой листве. У таких листьев все пространство между жилками начинает бледнеть, становясь желто-зеленой или желтовато-серой. Такая картина может наблюдаться даже при достаточном количестве марганца в грунте, если почвенный субстрат имеет щелочную реакцию, затрудняющую усвоение этого элемента.

Если желтые пятна межу жилками или по краям листиков появляются в основном у старых листьев, есть основания предполагать, что растению не хватает молибдена. Дополнительный признак молибденового голодания — скручивание листвы и цветков.

Нехватка азота проявляется общим пожелтением листвы. Листики становятся мелкими, бледно-желтого цвета, при сильном азотном голодании почти белесыми.

Когда желтеют кончики листьев у комнатных растений, можно предположить избыток кальция в грунте. Обычно такое наблюдается при поливе цветов слишком жесткой водой. Если не устранить причину, листики станут желто-бурыми.

Недостаток влаги

Об этой своей беде цветок «расскажет» довольно быстро. Если желтеют кончики листьев у комнатных растений — значит ему не хватает воды. Особенно эта характерно для влаголюбивых цветов. Такое часто случается даже при систематическом, но недостаточном поливе растения. Важно, чтобы вода пропитала весь объем грунта, достигла каждого кончика корня, поэтому надо обращать внимание, чтобы после полива часть воды вышла на поддон.

Если кончики листьев продолжают желтеть при соблюдении всех правил поливки растения, стоит задуматься о создании для цветка достаточной влажности воздуха: опрыскивания, установка дополнительных емкостей с водой по соседству спасут ситуацию.

Избыток влаги

Недостаточный полив редко приводит к пожелтению листьев. А вот избыток воды, которым грешат чересчур старательные цветоводы — более частая причина изменения цвета листвы. При этом листва, как ни странно, не только желтеет, но и теряет тургор. Растений, которые могут мириться с болотоподобным грунтом очень мало, к ним относятся лишь выходцы из прибрежных и переувлажненных пространств. Большинство же цветов предпочитает умеренную влажность почвенного субстрата. Излишняя вода вытесняет воздух, приводя к нарушению дыхания корней и усвоения питательных веществ.

Сквозняки

Эта причина неблагоприятно сказывается почти на любых растениях. Особенно от сквозняков страдают теплолюбивые гости из тропических стран. У них особенно быстро могут появиться желтые пятна на листве. А затем эти пятна еще сильнее могут побледнеть и стать почти прозрачными. Чтобы листва у этих растений всегда оставалась ярко-зеленой, ставьте их подальше от часто открывающихся дверей, окон и форточек. Не располагайте из вблизи кондиционеров или вентиляторов.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Естественное старение листвы

Со временем на любом растении появляются пожелтевшие листья в нижней части стебля. Затем они осыпаются и опадают. Это естественный процесс, опасаться его не надо, следует лишь своевременно удалять засохшие или пожелтевшие листики. От этой причины не уйти, но замедлять возрастные изменения можно хорошим уходом: достаточное освещение, правильный полив, своевременное внесение подкормок продлят здоровье и жизнь листвы и, соответственно, растения. Замечено, что цветы быстрее стареют и желтеют в домах, где имеются курильщики. Позаботьтесь о здоровье зеленых друзей и своем собственном!