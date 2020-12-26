Землянику иногда приходится лечить

На листьях земляники появились круглые белые пятнышки с красной каймой. Что делать?

Это симптомы белой пятнистости земляники. Инфекция поражает не только листья, но также цветки и плоды земляники. Если земляника уже зацвела, то опрыскивать ее нельзя, иначе погибнут насекомые-опылители и ухудшится качество ягод. Обработку проводят весной в начале отрастания листьев, перед цветением и после сбора урожая (при сильном заражении несколько раз с промежутком в 2 недели). Опрыскивают 1 %-м раствором бордоской смеси. Сильно пораженные листья нужно удалять и уничтожать. Осенью обязательно следует убрать все зараженные листья, потому что в них зимует инфекция.

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Источник: gazetasadovod.ru

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