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Заметки садовода: Как правильно обрабатывать почву
И. Кривега, садовод-любитель, gazetasadovod.ru   
16 Декабря 2020 г.
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Кто такой садовод-­любитель в нашем понимании? Это обычный сугубо городской житель, не имеющий агрономического образования, приобретший садово-огородный земельный участок в садоводстве и имеющий желание возделывать на нем с/х продукцию для себя и своей семьи, разумеется, в небольших количествах.

Заметки садовода: Как правильно обрабатывать почву

Мы остановимся на своем опыте выращивания плодово­огородных культур на болотистой местности. Итак, нужно ли перекапывать почву, а если нет, то почему?

Первое – обитающие в почве дождевые черви сделали каналы, по которым к растениям поступают воздух и влага. Перегнившие корни растений тоже образуют такие каналы. Получается как в природе, почва воздухо­ и влагопроницаемая на значительную глубину. Но порой садоводы-любители, то ли по незнанию, то ли по рекомендациям «знатоков» лопатой или вилами эти каналы разрушают. И получается то, что после дождя или неумеренного полива шлангом грядок или приствольных кругов плодородный слой почвы либо смывается в канавы, либо почва оседает, превращаясь в «тесто», потом в лучшем случае покрывается засыхающей поверхностной коркой, перекрывающей доступ воздуха к корням, а в худшем случае превращается в настоящий «кирпич». Каналов нет, кислород не поступает, органика не разлагается. Почему? А потому что в верхнем слое почвы (1-10 см) находятся бактерии, которым нужен кислород для дыхания (аэробы). А вот ниже живут бактерии, для которых кислород губителен (анаэробы). Эти бактерии делают свою работу по обеспечению плодородия почвы на своих этажах. Мы почву перекопали, убили и тех, и других, почву сделали стерильной (чему не нарадуются любители так называемой «чистоты» на земельном участке). Подведем итог: каналов нет, трудящихся микроорганизмов, бактерий нет, следовательно, и урожая нет. Наше усердие, наше трудолюбие превратилось во вредительство. Некоторые таким вредительством занимаются дважды в год: весной и осенью.

Так что же, почву не надо обрабатывать? Совсем нет – ее нужно обрабатывать на глубину 2-7 см, глубже – жизнь бактерий, пашенных червей и каналы для движения воздуха, влаги. Лопата же предназначена для лунок, благоустройства земельного участка и разовой перекопки на глубину гумусового слоя. А вот компост вносится поверхностно с мелким последующим рыхлением на глубину 2-7 см, для наращивания плодородного верхнего слоя почвы. Сажайте сидераты: белую горчицу, рожь, овес, вику и т. п. Это дешево и эффективно. Когда сидераты выросли, зелень достигла высоты 15-25 см, проводим мелкую вспашку (рыхление) и срезку корней на глубину 5-7 см. Часть зелени уйдет в почву, часть ляжет сверху, все на пользу. Корни сидератов перегниют – вот вам и каналы для движения воздуха, влаги.

И в дополнение – кратко о структуре почв. Мы все устремляемся к характеристикам и информации о плодородии наших почв. И это главное. Но почва должна быть не только плодородной, но и структурной. Зачем это нужно? Разберемся в структуре почв. Во­первых, что за понятие такое – структурная почва? Это способность элементарных частиц почвы (песка, глины, органических веществ) соединяться в относительно устойчивые комочки, «отдельности», если можно так выразиться. Форма этих комочков и их величина в разных типах почв (и даже отдельных горизонтах одной и той же почвы) бывают различными. Ученые­почвоведы различают комковато­глыбистую, ореховато­зернистую, призмовидную и плитчатую структуры. Наиболее благоприятна для растений водоустойчивая зернистая и ореховая структура верхних горизонтов. Такой «рассыпчатой» комковатой структурой обладают плодородные, богатые гумусом почвы – черноземы, луговые, дерновые.

Если же верхняя часть почвенного профиля разбита глубокими трещинками на удлиненные многогранные призмы, то почвовед сразу понимает, что перед ним солонец. Такая призмовидная, столбчатая структура под действием воды разрушается, и почва превращается в вязкую липкую массу, которую очень трудно обрабатывать. Таким образом, говоря о почвах надо заметить, что почва, на которой можно получить приемлемый для землепользователя урожай, это мощная, достаточно рыхлая оструктуренная почва с высокой влагоемкостью и влагопроницаемостью, содержащая большое количество питательных веществ, имеющая реакцию от слабокислой до нейтральной и свободная от вредных для растений соединений. Почва не должна содержать ядовитых веществ, наиболее распространенные из которых – ядовитые, легкорастворимые соли. Человек давно уже знает об этом и борется с засолением почв.

Но в своей практике с горечью доводится наблюдать, что садоводы-огородники с засолением почвы не только не борются, а наоборот, все больше засоляют ее неумеренным внесением минеральных удобрений, полагая, что они повышают плодородие. То же происходит и с применением ядовитых веществ, с помощью которых садоводы борются с вредителями и болезнями своих плодово­ягодных культур.

Надо еще учитывать и то, что не менее ядовиты для растений и чрезмерно кислая и, в особенности, щелочная реакция почвы. Она также должна быть устранена. Хорошая почва должна иметь реакцию от слабокислой до нейтральной, если, конечно, мы содержим свой земельный участок для выращивания на нем сельскохозяйственной продукции.

В свое время участки выделялись нам отнюдь не на гумусных земельных площадях, а на неудобьях. И если садовод­-любитель трудолюбием и знаниями добился слабокислой или нейтральной реакции почвы на своем участке, то и без лабораторных анализов на это укажет произрастание здесь таких растений, как ромашка непахучая, вьюнок полевой, мать-и-­мачеха, лебеда, крапива, бодяк огородный, пырей ползучий, клевер, шиповник, ежевика. Поздравляем, с почвой у вас все в порядке – богатых вам урожаев!

Источник: gazetasadovod.ru

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  • Заметки садовода: Как правильно обрабатывать почву
    Кто такой садовод-­любитель в нашем понимании? Это обычный сугубо городской житель, не имеющий агрономического образования, приобретший садово-огородный земельный участок в садоводстве и имеющий желание возделывать на нем с/х продукцию для себя и своей семьи, разумеется, в небольших количествах.
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