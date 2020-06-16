Ягодники требуют внимания: поливаем, пропалываем, собираем урожай

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Июнь щедрою рукой продолжает раздавать свои дары – вслед за голубой ягодой жимолости зреет земляника. Ягоды подходят постоянно, без спешки, есть время и свежей насладиться, и заготовить впрок. Главная работа в июне – их сбор и переработка.
На землянике удаляют ненужные розетки и все плети
Чтобы урожай ягод был больше, часто требуется полив – именно во время созревания у ягодников наибольшая потребность во влаге.
После полива почву либо мульчируют тонким слоем сухих опилок, торфа, дробленой соломы и т. п., либо рыхлят, чтобы уменьшить испарение.
При рыхлении удаляют сорняки, заготавливая одновременно подорожник, хвощ, крапиву и другие целебные травы. На плодовых деревьях проверяют ловчие пояса, при необходимости сад опрыскивают, проводят внекорневые подкормки. У растений винограда повторно выламывают лишние побеги, прищипывают верхушки для ускорения формирования гроздей и налива ягод.
Заготавливают прирост и проводят второе зеленое черенкование, контролируют режимы укоренения черенков первого срока черенкования большинства плодовых, ягодных и декоративных культур.
На землянике удаляют ненужные розетки и все плети. Если вы посадили по 1-2 растения новых сортов и хотите их размножить, расположите вокруг маточных кустиков коробочки, стаканчики, заполненные почвой. К ним и направляйте «усы» с молодыми розетками для укоренения. Это позволит вам контролировать чистосортность, порядковый номер рассады на «усы» (а значит степень развития растения), а потом использовать их для закладки плантации, не нарушая при этом корневую систему и не задерживая рост на новом месте (напоминание: емкости должны иметь внизу отверстие и быть заглублены в почву).
Если вы положили несколько веток крыжовника, смородины и других культур для получения отводков, надо вокруг них удалить сорняки, разрыхлить и добавить немного свежей почвы; при необходимости полить.
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