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Всякому растению — своя подкормка
Э. Феофилов, засл. агроном России, gazetasadovod.ru   
19 Июня 2020 г.
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Самые подходящие формы удобрений для разных видов овощных культур.

Всякому растению — своя подкормка

Определенные почвы требуют особого внимания к формам удобрений

Разные виды овощей относятся к уровню кислотности почв неодинаково. В связи с этим необходимо приспособить уровень кислотности почвы к потребностям растений при помощи соответствующих доз извести.

Наиболее отзывчивыми на известкование считаются: белокочанная капуста, свекла столовая, лук, чеснок, салат, шпинат, сельдерей, менее отзывчивы: морковь, огурец, фасоль, репа, цветная капуста, брюква. Остальные культуры довольствуются последействием известкований, проведенных под предшественников.

Свежий навоз не может обеспечить полноценное питание культур по причине медленного разложения, хотя его полезное действие продолжается до пяти лет с момента внесения в почву. В дополнение к навозу в течение вегетации требуется питание всеми минеральными элементами. Хорошо отзываются на навоз огурец, хрен, спаржа, мелисса, мята, чабер, щавель. Противопоказано его внесение под корнеплоды (кроме сельдерея корневого) из-за снижения качества продукции (ветвистость, дуплистость), под брюссельскую капусту (израстание кочанчиков), репчатый лук (удлинение срока вегетации). Частично перепревший навоз полезен картофелю, капусте краснокочанной; другим культурам - перегной. Капусте кольраби органические удобрения не нужны из-за ее скороспелости. Картофель и капуста отзывчивы на птичий помет.

Отдельные культуры в ответственные периоды вегетации (цветение, плодообразование) особо нуждаются в отдельных микроэлементах. Так, цветной капусте необходимы бор и молибден; свекле - бор или борный гранулированный суперфосфат; картофелю - бор, медь и марганец; томату - марганец и цинк; хрену - железо, марганец, медь, цинк, бор, молибден; мяте - бор и цинк; капусте краснокочанной - бор, молибден, медь, цинк и кобальт.

Картофелю на песчаной почве нужен сульфат магния, гороху на песке и супеси - молибден, чаберу на суглинке - сульфат аммония. Томату, огурцу, фасоли и картофелю нельзя давать хлористые удобрения. Натриевую селитру вносят в разовом порядке на очень кислых почвах, также ее дают скороспелым сортам савойской капусты, кочанному салату при избытке в почве калия. При посеве редиса с семенами полезно вносить гранулированный суперфосфат. Ревень и капуста краснокочанная отзывчивы на сульфат аммония. Труднорастворимые формы фосфата неплохо усваивают взрослые растения томата и гороха. Мочевина и сульфат калия улучшают вкус клубней картофеля и кочанов капусты краснокочанной. Чередование разных форм азотных удобрений в питании огурцов и зеленных культур способствует меньшему накоплению в них нитратов.

Всякий пытливый огородник может за несколько лет точно определить наилучшие формы удобрений разных видов для своего участка.

Источник: gazetasadovod.ru

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