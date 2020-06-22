Возможные проблемы с бегонией и способы их решения

У хорошей хозяйки в обиходе всегда найдется несколько ковриков для ванной. И лучше всего, если это коврики, которые не скользят! Сделать их можно своими руками. При этом вы потратите минимум средств, но в результате сошьете отличный коврик своими...
Вяжем спицами! Ни для кого не секрет, что все гениальное – просто. Относится эта фраза и к этому замечательному кардигану. Вяжется легко – платочной вязкой, застежек не имеет, поэтому не нужно заморачиваться с ними. Это отличный вариант даже для начинающих...
Крылья у белокрылок покрыты восковым налетом, немного напоминающем муку. Длина насекомых обычно не превышает 3 мм. Несмотря на то, что белокрылки несколько напоминают мелких чешуекрылых, эти насекомые гораздо ближе к тлям.
Солнечный водонагреватель (коллектор) - незаменимый помощник в домашнем хозяйстве. Коллектор нужного размера и конструкции способен обеспечивать горячей водой семью из нескольких человек, экономя при этом сотни - тысячи рублей, которые тратятся на электричество и другие виды энергоресурсов.
Сорными называют такие растения, которые не возделываются человеком, но засоряют сельскохозяйственные угодья. Иногда посевы одних культур засоряются другими видами культурных растений, такие растения называются засорителями. А сорняки, встречающиеся в посевах только родственных культур, называют специализированными.
Теперь дачи и загородные дома являются чем-то большим, чем обычные участки с огородом, многие люди там живут либо просто проводят своё время в единении с природой. Поэтому ландшафтный дизайн участка нынче необходим и популярен, так как только тогда глаз будет радоваться, когда вокруг будет гармония и красота.
Представьте, что у вас потек смеситель в ванной или на кухне, а воду перекрыть вы не в состоянии. Шаровой кран холодного водоснабжения, который поставлен в начале вашей разводки от домового стояка, не закрывается полностью. Знакомая ситуация? Наверняка многие, кто в ней оказался, в панике звонили в управляющую компанию, обзванивали доски объявлений или попросту искали по знакомым сантехника, который бы справился с этой задачей.
Чтобы организовать равномерный полив газона, нужно использовать несколько оросителей с малым охватом, или один с большим. Применение последнего предпочтительней, так как его проще установить, к тому же для его подключения используется меньшая длина шланга. Сделать такой разбрызгиватель для полива можно своими руками из обрезков водопроводной пластиковой трубы.
Июнь щедрою рукой продолжает раздавать свои дары – вслед за голубой ягодой жимолости зреет земляника. Ягоды подходят постоянно, без спешки, есть время и свежей насладиться, и заготовить впрок. Главная работа в июне – их сбор и переработка.
Прелестная романтичная девушка в нарядном платье и с развевающимися на ветру волосами. Этот мотив станет изюминкой любого предмета одежды или, к примеру, тканевой сумки. При всей эффектности, выполнение этой вышивки не потребует особых навыков.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.