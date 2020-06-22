Возможные проблемы с бегонией и способы их решения

Трудности при выращивании клубневой бегонии.

Бегония - красивое многолетнее растение с пышными соцветиями

- Если на листьях бегонии вы обнаружите коричневые или черные сухие пятна, это солнечные ожоги. Постарайтесь подобрать для растения место, где нет доступа для прямых солнечных лучей.

- Если листья желтеют, а солнце обжечь не могло, то, возможно, растению не хватает влаги и питательных веществ, либо, наоборот, растение «залито» и ему не хватает света.

- Листья бегонии скручиваются и сохнут - вокруг растения слишком сухой воздух и высокая температура. Опадают бутоны - сухой воздух и избыточный полив.

- Если заметили что растение загнивает, перестаньте его обильно поливать, удалите сгнившие части растения, аккуратно снимите верхний слой земли с верхушки клубня и досыпьте свежей.

- Следует учитывать, что при избыточной влажности грозит гниль корней и побегов, возможно развитие мучнистой росы, с которой чрезвычайно трудно бороться.

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Источник: vk.com

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