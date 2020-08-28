Воздушные отводки - удобный способ размножения растений

Воздушные отводки - применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются.

Воздушниые отводки - один из старейших способов вегетативного размножения

Образование корней происходит на не отделенном одеревеневшем побеге.

Воздушные отводки получают либо весной из вызревших побегов предшествующего года:

- в 15—25 см от его верхушки снимаем кольцо коры и поврежденный участок укрываем от света.

- окружаем теплой и влажной землей, мхом или комом опилок, и корни начинают энергично расти.

- затем окоренившийся отводок отделяем от растения и высаживаем.

Либо в конце лета из полуодеревеневших побегов этого же года.

Выбираем растущий побег:

- на участке 15—30 см от его верхушки удаляем все боковые ветви и листья.

- затем на стебле делаем кольцо, в результате чего питательные вещества начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней.

- и далее как в предыдущем варианте.

Лучшей средой для образования корней служит болотный мох, он прекрасно удерживает влагу, воздухопроницаемый, и с ним несложно обращаться:

- на ночь мох замачиваем в воде.

- затем берём две большие пригоршни мха, слегка отжимаем его и скатываем в шар, так что все волокна спутываются.

-когда получится комок диаметром 6—7 см, его разрываем пальцами пополам и этими половинками плотно обжимаем участок стебля с кольцом.

- затем мох оборачиваем квадратным куском черной полиэтиленовой пленки, а оба конца приматываем к стеблю изоляционной лентой.

- убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится.

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Источник: vk.com

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