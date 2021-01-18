Внезапные заморозки и урожай: что нужно убрать в первую очередь

Погода щедра на непредсказуемые явления. Иногда вместо ожидаемого незначительного похолодания случаются заморозки. Можно не переживать, когда весь урожай собран и отправлен на хранение. А если вдруг фрукты или овощи остались на грядках, то следует знать, в какой последовательности их нужно спасать.

Нежная ягода — малина

Плоды ремонтантной малины висят на кустах до самых холодов. Если очень повезет, то ягоды успевают вызреть вовремя. Но зачастую покрасневшим плодам не хватает самой малости, чтобы набраться сока и сладости.

Поэтому, если погода не оставляет выбора, урожай нужно собрать — он все равно уже вряд ли дозреет. А кроме того подмороженные ягоды в тепле становятся водянистыми, с ощутимой потерей вкуса, аромата.

Слегка подпорченные морозом плоды малины не подлежат хранению и как десерт не очень пригодны. Их можно употребить только на приготовление компота, варенья. Или попросту отправить в заморозку.

А вот с подмерзшими грушами дело обстоит иначе. Если столбик термометра опустится ниже 8 оС, то это означает потерю качества урожая. Конечно, такие плоды не будут долго храниться и подлежат немедленной переработке.

Поздние яблоки

Эти фрукты поздних сортов — настоящий кладезь витаминов, особенно если угадать время сбора. Может быть, стоит снять урожай чуть раньше, чтобы не потерять его полностью. Конечно, яблоки можно переработать на варенье, компоты или сок.

Но поврежденный морозом плод уже не такой вкусный и ароматный, как свежий. Их мякоть становится водянистой, но это не имеет никакого отношения к яблочному соку.

Свекла

Небольшие заморозки (0 — 1 °С) этому корнеплоду не страшны. Но не стоит расслабляться и оставлять их в грунте. Как и все овощи, которые созревают осенью, свекла набирает максимальное количество полезных веществ только к концу осени. В этот период она становится слаще и сочнее.

Каждому дачнику хочется собрать полноценный урожай. Но если не угадать с прогнозом погоды, то лучше сделать это чуть раньше, чем потом сожалеть о потерях. Ведь тронутый морозом корнеплод придется перерабатывать — мариновать, например, или замораживать. Для хранения в свежем виде он уже будет непригоден.

Морковь

По поводу этого корнеплода у каждого садовода свое мнение. Даже способы хранения вызывают споры. Считается, что моркови не страшны морозы, и она может находиться на грядке даже под первым снегом. Однако жалко будет сознавать, что труды пропали даром. Лучше уж сделать все своевременно — выкопать и отправить в хранилище.

Белокочанная капуста

Вот уж кому поистине не страшны первые ночные заморозки. Капуста только с наступлением холодов начинает концентрировать сахара, необходимые для квашения. Да и вкус у вызревшего овоща будет лучше.

И все-таки нельзя рисковать даже в этом случае. Белокочанная «барыня» не пострадает при морозе до -5° С. Но такая погода будет сигналом для срочного сбора урожая, хотя и для капусты найдутся способы переработки.

Начинающим дачникам стоит следить не только за прогнозами Гидрометцентра, но и обращать внимание на народные приметы. Ведь если весь урожай придется отправить на переработку, то это будет другой, отличающийся от ожидаемого результат.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...