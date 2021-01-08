Витамины на зиму: маринование сладкого перца

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Маринование цельного сладкого перца
Рассмотрим главные правила консервации болгарского перца в цельном виде.
Выбираем не испорченный, чистый, без гнили болгарский перчик.
Моем наш овощ, обрезаем хвостик и вычищаем семена.
Стерилизуем сосуд, в который будут помещены наши перцы. Обрабатываем крышки.
Для маринования берем любую соль без йода.
После помещения овоща внутрь банку стоит пастеризовать так, как сказано в рецепте.
Закатываем и переворачиваем сосуды. Следом укрываем их чем-то теплым.
Когда закрутки полностью остынут, отправляем их в холодное место храниться.
Рецепты консервации болгарского перца
Существует множество вариантов консервации сладкого перца. Консервированный на зиму перец сохраняет свой вкус и аромат. И если в холодный день зимы захочется снова почувствовать привкус и запах лета, маринованный перчик поможет вам в этом.
Соленый болгарский перчик
На 4 литра маринада нам понадобится:
4 литра воды;
4 столовые ложки поваренной соли;
2 стакана сахара;
2 стакана подсолнечного масла;
500 миллилитров уксуса.
Заталкиваем в банку перец, чтобы понять, сколько в нее помещается. Ошпариваем его в кипящем маринаде в течение семи минут. Заполняем банку перцем с маринадом.
Начиненный в болгарских традициях
Перец, маринованный таким образом, выходит приятно остреньким.
Нам понадобится:
четыре с половиной килограмма перца;
полкилограмма лука;
2,8 килограмм помидоров;
50 грамм зелени;
150 грамм кореньев;
4 килограмма моркови;
15 грамм красного и черного молотого перца;
100 грамм сахара и соли.
Перец ошпариваем в течение 3 минут в кипящей воде. Остужаем в кастрюльке с холодной водой. Обжариваем по отдельности лук, нарезанный кольцами, и коренья, нарезанные маленькими кусочками. Смешиваем оба ингредиента, добавляем зелень и тщательно перемешиваем, попутно соля. Разрезаем перчики и заполняем их получившейся массой. Кладем в сосуд.
Кипятим помидоры, предварительно нарезав их. Подслащиваем, солим и перчим. Оставляем кипеть на небольшом огне пять минут. Следом еще совсем горячую массу заливаем в емкость с перцем. Банки стерилизуем в кипящей воде.
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В зимнее время года болгарский перец возрастает в цене. Также появляются сомнения в его полезности. Поэтому еще летом стоит задуматься о том, как сохранить ценные качества овоща до холодов. В этом нам поможет консервация, которая сбережет практически весь набор витаминов болгарского перца в целости и сохранности.
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