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Витамины на зиму: маринование сладкого перца
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
08 Января 2021 г.
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В зимнее время года болгарский перец возрастает в цене. Также появляются сомнения в его полезности. Поэтому еще летом стоит задуматься о том, как сохранить ценные качества овоща до холодов. В этом нам поможет консервация, которая сбережет практически весь набор витаминов болгарского перца в целости и сохранности.

Витамины на зиму: маринование сладкого перца

Маринование цельного сладкого перца

Рассмотрим главные правила консервации болгарского перца в цельном виде.

Выбираем не испорченный, чистый, без гнили болгарский перчик.

Моем наш овощ, обрезаем хвостик и вычищаем семена.

Стерилизуем сосуд, в который будут помещены наши перцы. Обрабатываем крышки.

Для маринования берем любую соль без йода.

После помещения овоща внутрь банку стоит пастеризовать так, как сказано в рецепте.

Закатываем и переворачиваем сосуды. Следом укрываем их чем-то теплым.

Когда закрутки полностью остынут, отправляем их в холодное место храниться.

Рецепты консервации болгарского перца

Существует множество вариантов консервации сладкого перца. Консервированный на зиму перец сохраняет свой вкус и аромат. И если в холодный день зимы захочется снова почувствовать привкус и запах лета, маринованный перчик поможет вам в этом.

Соленый болгарский перчик

На 4 литра маринада нам понадобится:

4 литра воды;

4 столовые ложки поваренной соли;

2 стакана сахара;

2 стакана подсолнечного масла;

500 миллилитров уксуса.

Заталкиваем в банку перец, чтобы понять, сколько в нее помещается. Ошпариваем его в кипящем маринаде в течение семи минут. Заполняем банку перцем с маринадом.

Начиненный в болгарских традициях

Перец, маринованный таким образом, выходит приятно остреньким.

Нам понадобится:

четыре с половиной килограмма перца;

полкилограмма лука;

2,8 килограмм помидоров;

50 грамм зелени;

150 грамм кореньев;

4 килограмма моркови;

15 грамм красного и черного молотого перца;

100 грамм сахара и соли.

Перец ошпариваем в течение 3 минут в кипящей воде. Остужаем в кастрюльке с холодной водой. Обжариваем по отдельности лук, нарезанный кольцами, и коренья, нарезанные маленькими кусочками. Смешиваем оба ингредиента, добавляем зелень и тщательно перемешиваем, попутно соля. Разрезаем перчики и заполняем их получившейся массой. Кладем в сосуд.

Кипятим помидоры, предварительно нарезав их. Подслащиваем, солим и перчим. Оставляем кипеть на небольшом огне пять минут. Следом еще совсем горячую массу заливаем в емкость с перцем. Банки стерилизуем в кипящей воде.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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  • Витамины на зиму: маринование сладкого перца
    В зимнее время года болгарский перец возрастает в цене. Также появляются сомнения в его полезности. Поэтому еще летом стоит задуматься о том, как сохранить ценные качества овоща до холодов. В этом нам поможет консервация, которая сбережет практически весь набор витаминов болгарского перца в целости и сохранности.
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