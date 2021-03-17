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Выращивание Львиного зева через рассаду
По инф. vk.com   
17 Марта 2021 г.
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Львиный зев – род травянистых растений, распространенных большей частью в Северной Америке. Это светолюбивое растение выращивают на южном, северо-восточном или северо-западном балконе, в небольших контейнерах и цветочных ящиках.

Выращивание львиного зева через рассаду

Посев семян на рассаду делают в марте. Семена при посеве слегка присыпают землей.

После прорастания семян важно следить за влажностью почвы.

Сильное переувлажнение или пересушивание почвы может привести к гибели сеянцев. Пересадку сеянцев Львиного зева проводят в стадии первых трех настоящих листочков. После появления 5 пары настоящих листочков, макушки растений прищипывают.

Для веранд, балконов лучше всего подходят ампельные, карликовые сорта, шаровидной формы, имеющие широкие цветочные кисти.

К почве Львиный зев нетребователен, но лучше растет на плодородной и слабощелочной.

Первая подкормка Львиного зева после пересадки — не раньше, чем через две-три недели, чтобы не обжечь поврежденные пересадкой корешки.

Когда растение полностью адаптируется к открытому воздуху, станут отрастать новые листья, тогда и можно проводить первую подкормку минеральными удобрениями.

Львиный зев лучше всего растет на открытых солнечных местах. Если у вас совсем нет солнечных мест, цветы можно поместить в полутени. Но только цветение задержится, будет не слишком обильным, окраска цветков будет не такой яркой, как на солнце.

В жаркие летние дни львиный зев поливают ежедневно. Важно следить, чтобы вода при этом не попадала на растение.

Источник: vk.com

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  • Выращивание Львиного зева через рассаду
    Львиный зев – род травянистых растений, распространенных большей частью в Северной Америке. Это светолюбивое растение выращивают на южном, северо-восточном или северо-западном балконе, в небольших контейнерах и цветочных ящиках.
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