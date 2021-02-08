Выращиваем гвоздику: Гренадин, Венская, Турецкая, Шабо

Вы знаете, что мода на цветы постоянно меняется. Но вот к гвоздике это никак не относится – она по-прежнему остается самым популярным цветком во многих странах.

Многолетняя гвоздика Dianthus caryophyllus, как декоративное растение, известно с незапамятных времен. Ее дикие предки с махровыми цветками росли по берегам Средиземного моря. Впервые этот, известный в наше время, цветок был описан древнегреческим естествоиспытателем и философом Теофрастом в третьем веке до новой эры под названием «диосантос», что в переводе означает «божественный цветок».

А вот первые селекционные работы с этой культурой начались во Франции где-то в двенадцатых – тринадцатых веках.

В конце девятнадцатого века в США и Европе уже были получены широко распространенные и ныне садовые формы и сорта гвоздики — Гренадин, Венская, Шабо, сорта группы Сим и многие другие.

Ремонтантная гвоздика

Многие из них культивируются как летние и двухлетние. Многолетние ремонтантные гвоздики, в основном, выращивают в оранжереях на срезку.

Размер куста может достигнуть 1 – 1,5 метра в высоту, а махровые, различные на цвет, цветки достигают в диаметре 12 см. Цветки этой гвоздики имеют слабый приятный аромат. Эта гвоздика очень уж светолюбива, поэтому, чем длиннее световой день (16 – 18 часов) – тем раньше наступает ее цветение.

При недостатке света цветки уменьшаются, стебель становится слабым и поникшим. И, чтобы вырастить полноценные и здоровые растения, с ноября по март им требуется дополнительное освещение.

Температура в теплице днем – 18 – 22 градуса, а ночью – 14 – 16 градусов – самая подходящая температура для гвоздики. Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 80 – 85%. Частая вентиляция воздуха в теплице так же очень важна.

Многие промышленные цветоводческие хозяйства выращивают ее на смеси земли, торфа и перегноя. (Соотношение компонентов 2:2:1) с pH 6 – 6,5. Размножают такую гвоздику черенкованием.

Ремонтантную гвоздику можно выращивать на протяжение круглого года, но в средней полосе России благоприятные световые условия бывают только в период с апреля по сентябрь.

Лучший срок посадки гвоздики – март – май. Зацветает она через 8 – 12 месяцев после укоренения.

Выращивание ремонтантной гвоздики – дело хорошее, но сложное, поскольку она очень восприимчива к вирусным заболеваниям и, кроме того, довольно капризна.

Гвоздика Шабо

Для садоводов – любителей для выращивания больше подойдут другие сорта гвоздик, например, Шабо. Эту гвоздику вывел французский аптекарь Шабо.

Первыми крупноцветковыми сортами, созданными в 1897 г. были «Мария Шабо» и «Жанна Дионис», которые возделывают и поныне.

Шабо относятся к многолетним растениям, но их выращивают как однолетние. От посева до цветения обычно проходит 5 – 6 месяцев.

Эти растения любят свет и тепло, поэтому в открытом грунте зимуют только в южных районах.

Семена гвоздики Шабо высеваются в феврале в подготовленный заранее грунт, состоящий из дерновой земли, торфа, перегноя и песка. (1:1:1:0,5).

Ящики с растениями держат при температуре 12 – 15 градусов.

Прищипку делают над 2 – 3 узлом в стадии 3 – 4 пар листьев, причем, очень аккуратно, чтобы не повредить листья.

Когда установится теплая погода (где – то в середине апреля) ящики «переселяют» в парники и на день открывают рамы, так как растениям необходима «закалка», чтобы они привыкли к понижениям температуры до 3 – 5 градусов.

Приблизительно за 10 – 15 дней до наступления морозов (осенью), выкапывают самые хорошие растения и снова «переселяют» их в горшки, которые потом ставят в светлое прохладное помещение.

«Гренадин» и «Турецкая»

Гвоздики «Гренадин» и «Турецкая» – двухлетние растения, которые могут зимовать в открытом грунте без специального укрытия.

Свою декоративность эти гвоздики теряют на третий год вегетации. Размножаются они черенками, семенами и отводками, легко переносят пересадку. Благодаря этому, данные сорта гвоздик смело можно выращивать в ящиках на верандах и балконах.

Во второй половине апреля или перед первыми морозами в октябре их высаживают в грунт, засыпая тонким слоем перегноя земли или торфа.

С наступлением весны, после таяния снега, растения лучше прикрыть от лучей солнца лапником, который не снимают до тех пор, пока растения не пойдут в рост.

После снятия лапника следует внести полное минеральное удобрение и разрыхлить землю.

И, наконец, в июле наступает долгожданное цветение.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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