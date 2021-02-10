Виды и сорта сансивиерии: от миниатюрных до весьма крупных

Сансевиерия («щучий хвост», «тещин язык») — бесстеблевое вечнозеленое растение тропиков и субтропиков, относящееся к популярному у цветоводов-любителей семейству Спаржевых. В домашних условиях декоративный многолетник является очень востребованным и нетребовательным в уходе.

Ботаническое описание сансивиерии

Популярная комнатная декоративная культура в народе часто называется «щучий хвост», «тещин язык». Растение отличается неприхотливостью и выносливостью. В условиях комнатного цветоводства практикуется выращивание нескольких разновидностей. Все виды и сорта сансевьерии могут относиться к двум группам. Первый вариант представлен высокими растениями с прямостоячей и длинной ланцетовидной листвой. Описание второй категории предполагает наличие коротких листьев, сформированных в розетку.

Листва может быть зеленая, серо-зеленая, темно-зеленая, овальная или практически цилиндрическая. На поверхности листовой пластины иногда присутствую широкие полоски белого или золотисто-желтого цвета. Для некоторых разновидностей характерно наличие поперечных светлых зеленых полос, красноватого окаймления или мраморных серовато-зеленых узоров. Цветение наступает при правильном уходе и представлено розоватыми, зелено-белыми и белыми ароматными цветками.

Популярные виды и сорта сансевиерии

Различные виды сансевиерии относятся к числу наиболее неприхотливых и высокодекоративных комнатных растений, поэтому достаточно часто используются дизайнерами в создании очень привлекательных цветочных композиций и для украшения интерьера.

Ханни

Относится к розеточным компактным видам. Это небольшое и очень красивое растение является спортом от разновидности Лауренти. Характерно наличие нескольких сортов, названия которых известны большинству цветоводов-любителей, но самым популярным принято считать сорт голден ханни, имеющий кокетливые листовые розетки в форме вазочки с отогнутыми краями. Отличительным признаком сорта является тёмного-зелёного цвета внутренняя часть листа и широкие золотистые полоски по краям. Маленькая комнатная культура совершенно неприхотлива и включает также хорошо известные сорта Сильвер Ханни и Ханни Кристата.

Трехполосная

Сансевьера трехполосая или трехполосная является самым распространённым видом, а в условиях комнатного цветоводства высота надземной части составляет метр и немного более. Листва trifasciata пряморослая, мечевидной формы, устремленная вверх, с заострёнными кончиками. Листья обладают интенсивными зелёным окрашиванием и тёмно-зелеными зигзагообразными полосками, расположенными поперечно. Цветение приходится на весенний или осенний период. Цветки маленькие, достаточно ароматные, светлого зелёного окрашивания, собранные в метельчатые соцветия.

Цилиндрическая

Сансевьера цилиндрическая имеет тёмно-зелёного окрашивания, прямостоячую листву с характерной цилиндрической формой. Отличительной особенностью является внешний вид листьев, схожий с трубочками, диаметр которых не превышает 20 мм. Основание листьев широкое, а верхняя часть отличается сухим заострением. Листва обладает достаточно заметным и глубоким желобком.

Лауренти

Данный вид по праву может быть назван прародителем значительной части сортов сансевиеры и старейшей разновидностью этой декоративной неприхотливой культуры. Листва темного зеленого окрашивания, прикорневого расположения, строго вертикальной направленности. На краях листьев присутствует довольно четкая желтая полоска. Так же стоит заметить, что этот вид сансевиерии менее требователен к уходу в домашних условиях.

Пестролистная

Сансевьера пестролистная – комнатное растение очень высокодекоративное и относительно нетребовательное. Однако для пестролистных сортов требование к освещённости немного отличается, а при недостаточном количестве света может произойти утрата яркости и внешней привлекательности.

Зейланаки

Сансевиерия зейланика обладает очень красивыми широкими листьями средних размеров с присутствием эффектных серебристо-зеленоватых крапинок или волнистыми полосами. По своей популярности у цветоводов-любителей данный вид уступает разве что пестролистным разновидностям.

Другие разновидности

В домашних условиях выращиваются и некоторые другие разновидности сансевьеры, которые характеризуются не только неприхотливостью, но и высокими показателями декоративности, включая сорта мини и микс, а также люсиль поун и mediopicta.

Рекомендации по уходу в домашних условиях

Декоративный многолетник нуждается в ярком, но достаточно рассеянном освещении. Нельзя устанавливать культуру на окнах южного направления, где практически все пестролистные формы быстро теряют внешнюю привлекательность. Губительное воздействие оказывают и прямые солнечные лучи, провоцируя появление темно-коричневых пятен от солнечного ожога. Идеально выращивать сансевиерию на восточных или западных окнах. Сансевьеры нормально выдерживают как прохладные, так и жаркие температурные условия, но нежелательно, чтобы показатели опускались ниже пятнадцати градусов тепла.

С весенний и летний период многолетнюю культуру целесообразно подкармливать минеральными составами, предназначенными для выращивания кактусов, которые перед использованием нужно развести в два раза меньше, чем рекомендовано прилагаемой производителями инструкцией.

Очень важно помнить, что удобрения с высоким содержанием азота в составе для подкормки «щучьего хвоста» непригодны и часто становятся причиной загнивания корневища.

Оросительные мероприятия осуществляются по мере необходимости, с применением отстоянной воды комнатной температуры.

Комнатная культура достаточно прихотлива к почвенному составу, но рекомендуется отдавать предпочтение питательному субстрату на основе дерна, листовой земли и среднезернистого песка, смешанных в пропорции 4:2:1. Обогатить состав питательными компонентами можно, добавив перегной и торфяную крошку. В цветочных магазинах и садовых центрах реализуется уже готовый к применению, сбалансированный почвенный субстрат. В качестве дренажного слоя лучше всего использовать крупнозернистый песок. Сансевиерия достаточно часто в условиях комнатного цветоводства выращивается на гидропонике.

Пересадку нужно производить, когда цветочный горшок для сансвевиеры становится слишком тесным. Молодые экземпляры пересаживаются через два года. Более взрослые и крупные растения можно пересаживать реже, примерно раз в три или четыре года. Кроме всего прочего, в марте или апреле, во время пересаживания, сансевьера прекрасно размножается способом деления корневища. После пересадки методом переваливания многолетнику желательно обеспечить затенение.

За полосатую, жесткую и длинную листву комнатная сансевьера получила название «щучий хвост». Неприхотливое растение очень популярно, но присутствие ядовитого вещества сапонина требует соблюдения мер предосторожности при уходе в домашних условиях.

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Источник: vk.com

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