Выбор удобрений для фиалок

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Удобрения для фиалок необходимо вносить регулярно для стабильного роста растительной культуры, продолжительного и обильного цветения, улучшения защитных характеристик. В обработке цветов используются комплексные минеральные составы, а также народные средства (раствор сахара, йода, заварки).
Правила внесения удобрений для фиалок
Фиалки являются комнатными растениями, неприхотливыми в уходе. Однако для стабильного роста необходимо обеспечить достаточное освещение цветам, поддерживать уровень влажности воздуха, регулярный полив и подобрать подходящие питательные составы. Через 2-3 месяца после посадки грунт становится менее плодородным, поэтому может снизиться качество бутонов.
По мнению специалистов, удобрения для цветочной культуры подбираются комплексные со сбалансированной концентрацией микро- и макроэлементов (азота, калия, фосфора). Азотистые удобрения улучшают рост розетки, придают насыщенную пигментацию листьям.
При недостатке азотистых компонентов листья фиалки будут желтеть, терять интенсивный оттенок. При большом количестве азота в грунте растение может перестать формировать бутоны. Фосфор и калий улучшают качество цветения, поддерживают упругость листьев. Аминокислоты и витаминные комплексы в удобрения улучшают усвоение питательных веществ из грунта.
При недостатке питательных компонентов в почве листья приобретают желтый оттенок, на их поверхности могут появиться пятна.
Необходимо учитывать рекомендации специалистов. Удобрения не используются в следующих ситуациях:
цветочную культуру не удобряют спустя 1 месяц после пересаживания в другой горшок;
при ослаблении фиалки болезнями и воздействием насекомых-вредителей;
при понижении или повышении температурного режима;
под воздействием прямых солнечных лучей.
Варианты удобряющих составов
Фиалки рекомендуют удобрять 1 раз в 2 недели, концентрация питательного состава должна соответствовать указанной на упаковке препарата. При использовании универсальных средств для цветочных культур оптимально брать половину порции.
Удобрения для корневой подкормки растворяются в отстоянной воде. Лучше всего профильтровать жидкость либо отстаивать в течение 24 часов. Температура воды перед поливочными работами должна быть теплой. Жидкие составы вносятся в поддон с кустом фиалок либо в почву. На днище горшка обязательны дренажные отверстия.
Универсальным удобрением для стабильного формирования зеленой массы является препарат «Мистер Цвет -Универсал», который разводится в соотношении 1 колпачок на 3 л жидкости. Во время цветения можно использовать специализированный состав «Мистер Цвет — Фиалка». Средство (1 колпачок) разводится в 2 л отстоянной воды.
Внекорневые подкормки (опрыскивания) выполняются в пасмурную погоду либо утром, вечером. Концентрация препаратов при разведении должна быть меньше в 2 раза.
Жидкие минеральные составы для фиалок представлены средствами «Кемира», «Фертика», «Фаско». В данных удобрениях оптимальные пропорции минералов для стабильного и длительного цветения. В перечне народных средств для фиалок черный чай, йод или сахар, растворенные в воде.
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