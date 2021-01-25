Вечнозеленая изгородь: и сад украсит, и от посторонних глаз укроет

Многие дачники предпочитают вечнозеленый сад обычному. Хвойные будут радовать своей красотой даже зимой. Необходимо лишь выбрать подходящие сорта деревьев и правильно ухаживать за ними.

Преимущества ограждения из туи

Живая изгородь из туи неприхотлива и очень привлекательна. Такие деревья отличаются долголетием. Зимой они не теряют ярко-зеленый покров. Придавая туе желаемую форму, можно создавать интересные «зеленые скульптуры», к примеру фигурки животных, абстракции. Благодаря подобным качествам деревья часто встречаются в ландшафтном дизайне.

Как и другие хвойные, туи обладают лечебными свойствами. Они выделяют фитонциды — соединения, отличающиеся антибактериальной активностью. Главной функцией любого ограждения является защита участка и построек от посторонних глаз. Рассматриваемые деревья вырастают до 20 метров в высоту.

Туи имеют и другие преимущества:

- создают спокойную обстановку;

- задерживают снежный покров;

- очищают воздух от вредных веществ;

- защищают от грязи, шума, ветра и пылевых частиц;

- идеально вписываются в любой ландшафтный дизайн.

Для более быстрого и хорошего развития растений рекомендуется соблюдать несколько правил, которые касаются посадки и ухода за туями. Нужно выбрать подходящее место. Хвойные любят полутень, но неплохо приживаются и на солнце при регулярном поливе.

Сорта туи для посадки на участке

Существует множество разновидностей туи для создания живых изгородей. Стоит обратить внимание на наиболее популярные сорта растения:

Брабарт. Отличается морозостойкостью и простотой в уходе. Деревья формируют плотную и высокую стену. Подрезать туи можно 2 раза в год: в апреле и конце августа. За несколько лет деревья вырастают до 4 м в высоту.

Холмструп. Растет медленно, достигает максимальной высоты 2,5 м лишь за 10 лет. Туи образуют непроницаемую стену. Разновидность идеальна для создания невысоких ограждений. Деревьям требуется минимальная забота — только полив.

Смарагд. Имеет узкую коническую крону. Средняя высота туи составляет около 6 м. Для сорта характерны ветроустойчивость, отличная морозостойкость и неприхотливость.

Посадка и уход за деревьями

Растение размножается черенкованием. Лучше заготавливать деленки в начале сентября или весной. Желательно приобрести саженцы в специальном питомнике. Некоторые садоводы пробуют вырастить тую из семян, но растения обычно погибают.

Сажать тую нужно ранней весной или осенью. Оптимальное расстояние между саженцами — 1,5-2 м. Для формирования двухъярусной изгороди (в несколько рядов) его необходимо сократить до 50 см. Выкопать лунки для саженцев диаметром до 70 см и такой же глубиной. Они должны быть больше кома земли саженцев.

До посадки уложить в яму смесь торфа с песком и удобрения. При закапывании хвойных нужно следить, чтобы шейка корня была прикрыта грунтом.

Первые 2-3 года необходимо часто поливать, рыхлить и пропалывать посадки. Если почва влажная, можно сократить частоту поливов. Пожелтение хвои говорит о дефиците влаги или появлении бактерий.

Подкармливают деревья 1 раз весной, используя специальные средства пролонгированного действия. Нельзя удобрять растения осенью, иначе выросшие корни погибнут из-за холодов.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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