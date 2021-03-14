В помощь цветоводу: проблемы с растениями и чем они вызваны

К чему приводят ошибки в уходе за комнатными растениями?

ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ СОХРАНЯЮТ УПРУГОСТЬ, НО ЖЕЛТЕЮТ

Вызвано, как правило, высоким содержанием кальция в почве - у тех растений, которые не переносят известь, или жесткостью воды для полива.

ТОЧКИ или ПЯТНА НА ЛИСТЬЯХ

Если точки или пятна сухие и коричневые, то наиболее вероятная причина - недостаток воды. Если пораженные места мягкие, темно-коричневого цвета - это, скорее всего, из-за переувлажнения почвы. Если точки или пятна белые или желтоватые, поражение вызвано использованием холодной воды при поливе, попаданием воды на листья, поражением аэрозолями, слишком сильными солнечными лучами или болезнью вредителями Если пораженные места мокнут и похожи на волдырь, или сухие и в виде вмятин, причина - болезнь . Некоторые вредители также могут вызывать пятнистость поверхности листа.

ЛИСТЬЯ ТЕРЯЮТ БЛЕСК И ВЫГЛЯДЯТ БЕЗЖИЗНЕННЫМИ

Вероятная причина - слишком обильный свет; другой причиной может быть паутинный клещ. Даже здоровые зеленые листья могут выглядеть поблекшими, если их не мыть.

КОРИЧНЕВЫЕ КОНЧИКИ или КРАЯ ЛИСТЬЕВ

Наиболее вероятная причина высыхания кончиков листьев -сухой воздух. Другая возможная причина - физическое повреждение, когда кончиков листьев часто касаются или они прижимаются к окну или стене. Если края листьев желтые или коричневые, это может быть вызвано несколькими причинами: переувлажнением почвы, недостаточным поливом, недостатком света, слишком обильным освещением, слишком низкой температурой воздуха, слишком высокой температурой воздуха, переизбытком минеральных веществ, сухостью воздуха или сквозняками. Определить истинную причину помогут другие симптомы.

ЛИСТЬЯ СВОРАЧИВАЮТСЯ И ОПАДАЮТ

Это следствие недостатка тепла, переувлажнения почвы или поражения холодными сквозняками.

ЛИСТЬЯ ВНЕЗАПНО ОПАДАЮТ

Быстрое опадение листьев без предшествующего длительного периода увядания или потери окраски обычно свидетельствует о перенесенном растением шоке. Он может быть вызван значительным перепадом температур (как понижением, так и повышением), резким увеличением интенсивности освещения в дневное время или сильным холодным сквозняком. Внезапное опадение листьев, особенно у древовидных растений, может быть вызвано также пересыханием почвы у корней.

ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЕЮТ И ОПАДАЮТ

Нижние листья взрослого растения со временем естественным образом желтеют и затем опадают. Когда такое происходит одновременно с несколькими листьями, то вероятной причиной является переувлажнение почвы или холодные сквозняки.

ПОНИКАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ

Обычные причины - либо пересыхание почвы (вследствие недостаточного полива), либо переувлажнение почвы (вследствие плохого дренажа или слишком частого полива). Другими причинами могут быть избыток света (особенно если листья поникают регулярно в середине дня), сухой воздух, слишком высокая температура воздуха, тесный горшок или вредители.

ЛИСТЬЯ НА НОВЫХ РАСТЕНИЯХ ОПАДАЮТ

Для вновь пересаженных, только что купленных или перенесенных из одной комнаты в другую растений естественно терять один-два нижних листа. Шок от перемены обстановки можно ослабить, если пересаживать растение лишь в немного больший, чем прежний, горшок, укрывать при переносе из магазина домой и переносить с плохо освещаемого места на яркий свет с промежуточным пребыванием в течение нескольких дней в полутени.

НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ ЗАСЫХАЮТ ПОПАДАЮТ

Три вероятные причины - недостаток света, слишком высокая температура воздуха и недостаточный полив.

РАСТЕНИЕ РАСТЕТ МЕДЛЕННО ИЛИ НЕ РАСТЕТ

В зимнее время это нормально для всех растений, поэтому не заставляйте его расти. Летом наиболее вероятная причина замедления роста - недостаток минеральных веществ, переувлажнение почвы или недостаточное освещение. Если эти причины исключены, то, возможно, растению тесен горшок.

ОПАДАЮТ БУТОНЫ

Причины, по которым опадают листья, могут вызывать также опадение бутонов или цветков. К этому чаще всего приводит сухость воздуха, недостаточный полив, недостаток света, перемещение горшка с растением на другое место и поражение вредителями.

ПЕСТРООКРАШЕННЫЕ ЛИСТЬЯ СТАНОВЯТСЯ ОДНОЦВЕТНО-ЗЕЛЕНЫМИ

Это объясняется просто-напросто недостатком света. Удалите все отростки с одноцветно окрашенными листьями (если это возможно) и переставьте горшок с растением ближе к окну.

ЛИСТЬЯ И СТЕБЛИ ГНИЮТ

Это вызвано заболеванием, возникающим при плохих условиях. Часто причиной заболевания оказывается переувлажнение почвы зимой или попадание воды на листья, особенно если она остается на ночь.

МЕЛКИЕ БЛЕДНЫЕ ЛИСТЬЯ И ВЫТЯНУТЫЕ СТЕБЛИ

Такое случается зимой и ранней весной, после того как растение содержалось в условиях недостаточного освещения при слишком высокой температуре и чрезмерно обильном поливе. Если это возможно, некрасивую часть растения удаляют. Если подобные симптомы проявляются в период роста, то причинами могут быть недостаток минеральных веществ или слишком скудное освещение.

РАСТЕНИЕ НЕ ЦВЕТЕТ

Несколько причин могут привести к тому, что взрослое растение в нужное время не зацветает. Наиболее вероятные причины связаны с освещением - это недостаток света или неподходящая растению длина светового дня. Другими причинами могут быть переизбыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).

ЦВЕТКИ БЫСТРО УВЯДАЮТ

Как правило, это является следствием недостаточного полива, сухости воздуха, недостатка света или слишком высокой температуры воздуха.

ЗЕЛЕНЫЙ НАЛЕТ НА КЕРАМИЧЕСКОМ ГОРШКЕ

Верный признак проблем, связанных с поливом, - возникает при переувлажнении почвы или плохом дренаже.

РВАНЫЕ КРАЯ И ДЫРКИ НА ЛИСТЬЯХ

Чаще всего появляются при физическом повреждении домашними животными или людьми (иногда даже простое прикосновение к не развернувшемуся листу может его повредить) или при нападении вредителей.

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БЕЛАЯ КОРКА НА КЕРАМИЧЕСКОМ ГОРШКЕ

Вероятных причин две - использование для полива слишком жесткой воды или избыток минеральных веществ.

Источник: vk.com

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