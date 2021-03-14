ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Приемы для лучшего опыления растений
2021-02-13-13-51-12
Что делать, чтобы улучшить опыление цветков.
Коврики, которые не надо ни шить, ни вязать
2021-03-01-06-39-20
Хочу показать один способ создания ковриков из пряжи, который меня удивил своей легкостью, простотой изготовления. При этом способе не требуются ни спицы, ни крючок, ни иголки. А получившиеся пушистые цветные коврики способны наполнить уютом любой уголок в...
Что любят пчелы? Мед и растения- медоносы
2021-02-16-17-38-47
Что делать, чтобы привлечь пчел на участок?
Эффектная переделка скучного шкафа
2021-02-25-02-42-34
Многим не нравится простая белая мебель, которая наводит тоску и сливается с общим пространством. Чтобы немного преобразить имеющийся белый шкаф, девушка взялась за его переделку, основным материалом которого послужили обыкновенные...
Когда сеять томаты? А это смотря, где их потом выращивать
2021-02-13-13-41-45
Сроки посева томатов в зависимости от их постоянного места выращивания.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В помощь цветоводу: проблемы с растениями и чем они вызваны
По инф. vk.com   
14 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

К чему приводят ошибки в уходе за комнатными растениями?

В помощь цветоводу: проблемы с растениями и чем они вызваны

ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ СОХРАНЯЮТ УПРУГОСТЬ, НО ЖЕЛТЕЮТ

Вызвано, как правило, высоким содержанием кальция в почве - у тех растений, которые не переносят известь, или жесткостью воды для полива.

ТОЧКИ или ПЯТНА НА ЛИСТЬЯХ

Если точки или пятна сухие и коричневые, то наиболее вероятная причина - недостаток воды. Если пораженные места мягкие, темно-коричневого цвета - это, скорее всего, из-за переувлажнения почвы. Если точки или пятна белые или желтоватые, поражение вызвано использованием холодной воды при поливе, попаданием воды на листья, поражением аэрозолями, слишком сильными солнечными лучами или болезнью вредителями Если пораженные места мокнут и похожи на волдырь, или сухие и в виде вмятин, причина - болезнь . Некоторые вредители также могут вызывать пятнистость поверхности листа.

ЛИСТЬЯ ТЕРЯЮТ БЛЕСК И ВЫГЛЯДЯТ БЕЗЖИЗНЕННЫМИ

Вероятная причина - слишком обильный свет; другой причиной может быть паутинный клещ. Даже здоровые зеленые листья могут выглядеть поблекшими, если их не мыть.

КОРИЧНЕВЫЕ КОНЧИКИ или КРАЯ ЛИСТЬЕВ

Наиболее вероятная причина высыхания кончиков листьев -сухой воздух. Другая возможная причина - физическое повреждение, когда кончиков листьев часто касаются или они прижимаются к окну или стене. Если края листьев желтые или коричневые, это может быть вызвано несколькими причинами: переувлажнением почвы, недостаточным поливом, недостатком света, слишком обильным освещением, слишком низкой температурой воздуха, слишком высокой температурой воздуха, переизбытком минеральных веществ, сухостью воздуха или сквозняками. Определить истинную причину помогут другие симптомы.

ЛИСТЬЯ СВОРАЧИВАЮТСЯ И ОПАДАЮТ

Это следствие недостатка тепла, переувлажнения почвы или поражения холодными сквозняками.

ЛИСТЬЯ ВНЕЗАПНО ОПАДАЮТ

Быстрое опадение листьев без предшествующего длительного периода увядания или потери окраски обычно свидетельствует о перенесенном растением шоке. Он может быть вызван значительным перепадом температур (как понижением, так и повышением), резким увеличением интенсивности освещения в дневное время или сильным холодным сквозняком. Внезапное опадение листьев, особенно у древовидных растений, может быть вызвано также пересыханием почвы у корней.

ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЕЮТ И ОПАДАЮТ

Нижние листья взрослого растения со временем естественным образом желтеют и затем опадают. Когда такое происходит одновременно с несколькими листьями, то вероятной причиной является переувлажнение почвы или холодные сквозняки.

ПОНИКАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ

Обычные причины - либо пересыхание почвы (вследствие недостаточного полива), либо переувлажнение почвы (вследствие плохого дренажа или слишком частого полива). Другими причинами могут быть избыток света (особенно если листья поникают регулярно в середине дня), сухой воздух, слишком высокая температура воздуха, тесный горшок или вредители.

ЛИСТЬЯ НА НОВЫХ РАСТЕНИЯХ ОПАДАЮТ

Для вновь пересаженных, только что купленных или перенесенных из одной комнаты в другую растений естественно терять один-два нижних листа. Шок от перемены обстановки можно ослабить, если пересаживать растение лишь в немного больший, чем прежний, горшок, укрывать при переносе из магазина домой и переносить с плохо освещаемого места на яркий свет с промежуточным пребыванием в течение нескольких дней в полутени.

НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ ЗАСЫХАЮТ ПОПАДАЮТ

Три вероятные причины - недостаток света, слишком высокая температура воздуха и недостаточный полив.

РАСТЕНИЕ РАСТЕТ МЕДЛЕННО ИЛИ НЕ РАСТЕТ

В зимнее время это нормально для всех растений, поэтому не заставляйте его расти. Летом наиболее вероятная причина замедления роста - недостаток минеральных веществ, переувлажнение почвы или недостаточное освещение. Если эти причины исключены, то, возможно, растению тесен горшок.

ОПАДАЮТ БУТОНЫ

Причины, по которым опадают листья, могут вызывать также опадение бутонов или цветков. К этому чаще всего приводит сухость воздуха, недостаточный полив, недостаток света, перемещение горшка с растением на другое место и поражение вредителями.

ПЕСТРООКРАШЕННЫЕ ЛИСТЬЯ СТАНОВЯТСЯ ОДНОЦВЕТНО-ЗЕЛЕНЫМИ

Это объясняется просто-напросто недостатком света. Удалите все отростки с одноцветно окрашенными листьями (если это возможно) и переставьте горшок с растением ближе к окну.

ЛИСТЬЯ И СТЕБЛИ ГНИЮТ

Это вызвано заболеванием, возникающим при плохих условиях. Часто причиной заболевания оказывается переувлажнение почвы зимой или попадание воды на листья, особенно если она остается на ночь.

МЕЛКИЕ БЛЕДНЫЕ ЛИСТЬЯ И ВЫТЯНУТЫЕ СТЕБЛИ

Такое случается зимой и ранней весной, после того как растение содержалось в условиях недостаточного освещения при слишком высокой температуре и чрезмерно обильном поливе. Если это возможно, некрасивую часть растения удаляют. Если подобные симптомы проявляются в период роста, то причинами могут быть недостаток минеральных веществ или слишком скудное освещение.

РАСТЕНИЕ НЕ ЦВЕТЕТ

Несколько причин могут привести к тому, что взрослое растение в нужное время не зацветает. Наиболее вероятные причины связаны с освещением - это недостаток света или неподходящая растению длина светового дня. Другими причинами могут быть переизбыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).

ЦВЕТКИ БЫСТРО УВЯДАЮТ

Как правило, это является следствием недостаточного полива, сухости воздуха, недостатка света или слишком высокой температуры воздуха.

ЗЕЛЕНЫЙ НАЛЕТ НА КЕРАМИЧЕСКОМ ГОРШКЕ

Верный признак проблем, связанных с поливом, - возникает при переувлажнении почвы или плохом дренаже.

РВАНЫЕ КРАЯ И ДЫРКИ НА ЛИСТЬЯХ

Чаще всего появляются при физическом повреждении домашними животными или людьми (иногда даже простое прикосновение к не развернувшемуся листу может его повредить) или при нападении вредителей.

БЕЛАЯ КОРКА НА КЕРАМИЧЕСКОМ ГОРШКЕ

Вероятных причин две - использование для полива слишком жесткой воды или избыток минеральных веществ.

Источник: vk.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • В помощь цветоводу: проблемы с растениями и чем они вызваны
    К чему приводят ошибки в уходе за комнатными растениями?
  • Как сделать декоративные пасхальные яйца
    Сделайте роскошные декоративные пасхальные яйца, и они год за годом будут украшать ваш дом или станут оригинальным подарком! Интересная фактура пробуждает желание немедленно к ним прикоснуться, а винтажный стиль и золотая патина делает их роскошными. Для проекта понадобятся пластиковая или любая иная основа, силиконовые молды, акриловые краски и клеевой пистолет. Всё это легко можно приобрести в магазинах для творчества или через интернет.
  • Выращиваем рассаду лука-порея
    Рассаду лука-порея выращивают в комнатных условиях на подоконниках, но лучше только до половины возраста — до 40— 45 дней, а затем — в обогреваемых биотопливом пленочных теплицах.
  • Бегония и уход за ней
    Все бегoнии считаются влагoлюбивыми растениями. Нo в тoже время переизбытoк влаги oни не перенoсят – начинают пoдгнивать их кoрни и пoбеги, пoявляется мучнистая рoса на листьях.
  • Кухонный остров из старого комода
    Многие люди склонны к утилизации старой мебели без мысли о том, что ее можно как-то преобразить. Такое решение радикального избавления от нее ошибочно, ведь из нее получаются неповторимые элементы для оформления интерьера.
  • Цветущая комнатная гербера — настоящий праздник
    Гербера сегодня несколько утратила свои позиции во флористике, и некогда, считающаяся едва ли не главной конкуренткой роз, культура не может похвалиться такой же популярностью, как десяток лет назад. Но зато она бурно развивает другую карьеру – комнатную.
  • Стильная вещь из кофейных зёрен
      Самоделки из эпоксидной смолы — ещё одно интересное направление в творчестве, постепенно завоевывающее сердца мастеров и мастериц. Оцените одну такую экспериментальную самоделку ниже, и помните, что импровизация безгранична!
  • Нужна ли саженцу опора? Объясняет специалист
    В последние годы многие садоводы при посадке плодовых саженцев перестали подвязывать их к кольям. Нужно ли использовать кол при посадке или можно обойтись без него, часто спрашивают садоводы.
  • Как перетянуть компьютерное кресло с помощью старых джинсов: мастер-класс
    Ещё один способ утилизации старых джинсов: перетяжка компьютерного кресла своими руками.
  • Интересные факты о Счастливом бамбуке
    Такое растение как драцена Сандера, или Счастливый бамбук – один из основных символов Фэн-шуй, прекрасно сочетающий комбинацию пяти элементов энергии обозначенных в этом учении.
  • Как зашить дырку аккуратно потайным швом
    Зашить порванную одежду аккуратно не так сложно, если пользоваться небольшой хитростью. Зная этот секрет, с задачей справится даже человек, который никогда раньше не шил. Это умение позволит починить любимую одежду, причем так, что место ремонта останется незаметным.
  • Секреты хорошего грунта: рассада будет расти как на дрожжах
    Эксперт раскрыл секрет плодородного грунта для рассады.
  • Что сделать с бутылками от воды, если к весне их слишком много накопилось
    Опасаясь пить из-под крана, мы всё чаще покупаем артезианскую воду в 5-литровых бутылках. Со временем возникает вполне логичный вопрос: что можно сделать из такой бутылки, чтобы не не захламлять попусту балкон и гараж?
  • Торения: подойдет и для сада, и для подоконника
    Торения (Torenia) – род многолетних травянистых обильно цветущих растений, обитающих в теплых и влажных областях Юго-Восточной Азии и Африки. В нашем климате культуру выращивают в качестве однолетника.
  • Уютные мелочи для дома
    Уютные мелочи для дома – мы часто недооцениваем их влияние на всю картину, но они же привлекают взгляд и остаются в памяти.
  • Что важно знать об антуриуме?
    Полезные сведения об антуриуме в вопросах и ответах.
  • Многолетняя красивая лиана Сциндапсус
    Сциндапсус – под таким названием любителям комнатных растений известен Эпипремнум (Epipremnum) неприхотливая тропическая лиана. Сциндапсус – небольшой род вечнозеленых многолетних лиан семейства Ароидные, насчитывающий около 25 видов, распространенных в тропических лесах Южной Азии и Полинезии.
  • Как помыть натяжной потолок
    Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как помыть натяжной потолок? Если вы до сих пор думаете, что пропитка потолка и сами его свойства исключают необходимость в периодическом мытье, спешим вас разочаровать.
  • Щитовка: заразить ей цветы легко, а вот избавиться...
    Щитовка на комнатных растениях и как бороться с ней.
  • Почему орхидея Фаленпосис меняет цвет? Несколько возможных причин
    Сейчас почти в каждом доме можно встретить орхидею Фаленопсис. Это растение приобрело большую популярность, благодаря своему великолепному цветению и неприхотливому нраву. Я не избежала повальной моды и стала счастливой обладательницей этого великолепного цветущего чуда.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 