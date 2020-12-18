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В помощь садоводу: способы посева мелких семян
В. Шафранский, gazetasadovod.ru   
18 Декабря 2020 г.
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Низкий урожай овощей и зачастую полное отсутствие стандартной по размерам продукции – это закономерный результат загущенного посева и несвоевременного прореживания всходов.

В помощь садоводу: способы посева мелких семян

Каждый садовод знает, что самая трудоемкая работа, прежде всего у овощных культур с мелкими семенами – это посев и особенно первое прореживание всходов. В это время и приходится вспоминать нерадивым садоводам про свою лень и некомпетентность.

Есть ли какой-­то выход из этой ситуации? Да, есть. Этих трудностей, связанных с посевом мелких семян и первым прореживанием всходов можно избежать. Для этого, прежде всего, надо покупать только качественные семена. А для равномерного распределения в рядке семян лука, моркови, петрушки их перед посевом надо смешивать в соотношении 1:5 с мелким просеянным песком.

Но в последнее время многие садоводы, чтобы облегчить посев мелких семян и избежать первого прореживания всходов стали использовать простой и доступный всем прием. Для облегчения посева подготовленные мелкие семена наклеивают на посевную ленту из туалетной бумаги шириной 2,5-3 см.

Делают эту работу в домашних условиях задолго до начала посевной. Это позволяет сэкономить массу времени весной. К тому же ее могут сделать даже люди, которые в саду ни сеять, ни прореживать всходы не могут.

На бумагу наносят узкую полоску клейстера, сваренного из пшеничной муки или картофельного крахмала. В качестве питательной добавки в клеящий раствор положите немного просеянной древесной золы. Затем, пока клейстер не засох, на эти липкие полоски через определенные промежутки с помощью спички разложите семена.

Поскольку расстояние между растениями в рядках после прореживания составляет у моркови и петрушки 4-5 см и т. д., то при раскладке семян на бумагу их надо загустить в 3 раза, т. е. разложить через 1,5 см, чтобы летом при первом прореживании посевов на грядке просто продернуть растения через одно и получить раннюю продукцию, а при втором прореживании уже окончательно определить густоту дальнейшего произрастания растений в рядке.

Не гонитесь за очень густым размещением семян на ленте в надежде удалить лишние всходы потом. Это и вредно, поскольку вы все равно при этом повреждаете соседние растения, и трудно, т. к. эту операцию надо делать только в наклон. Помимо этого после такого прореживания морковь очень быстро повреждается морковной мухой, которая как раз в это время и ищет обнаженные корни моркови.

Но и слишком редко приклеивать семена к бумажной ленте тоже не следует, поскольку при плохом качестве семян ваши посевы могут оказаться действительно слишком изреженными.

Лентам с наклеенными семенами дают просохнуть, свертывают их в рыхлый рулончик и завязывают ниткой. Хранить до посева их надо в сухом помещении, недоступном для грызунов.

Этот простейший прием дает садоводу массу преимуществ. Вместо трудоемкой процедуры (особенно для пожилых и полных людей) посева мелких семян в бороздки, требующей длительной работы в наклонном положении, весь «посев» на грядке будет заключаться в быстром разворачивании бумажного ролика с семенами (бумагой вниз) и засыпании его землей в бороздке.

Молодые всходы с первого дня сво­его появления не будут мешать друг другу, поэтому отпадет самая трудоемкая работа – прореживание излишних, очень многочисленных всходов

Источник: gazetasadovod.ru

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