|
В июне работы на даче в разгаре. Что важно сделать в это время?
|По инф. gazetasadovod.ru
|10 Июня 2020 г.
|
Во второй половине июня наступает климатическое лето. В солнечные дни надо принимать меры по активной вентиляции теплиц и парников.
Вторая половина июня это и посев, и прополка, и уборка первого урожая
Следите за температурно-влажностным режимом в теплицах, не допуская повышения температуры воздуха до 35°С, в условиях повышенной температуры пыльца огурцов и томатов становится стерильной, завязи плодов не образуются.
• С началом цветения растений постарайтесь обеспечить доступ к ним пчел и шмелей, открывая в дневное время двери и форточки теплиц, снимая с парников и укрытий полиэтиленовую пленку и лутрасил.
• Следите за созреванием и своевременной уборкой редиса. При задержках с уборкой мякоть плодов становится дряблой, растение может пойти в стрелку.
• В конце июня можно высевать на освободившиеся площади осенние сорта редиса, зимние сорта редьки, повторно высевать репу, дайкон.
• Удаляйте пасынки у помидоров, баклажанов и перцев.
• Окучьте помидоры, перец, баклажаны. Оборвите у них часть нижних листьев.
• Огурцы, кабачки, тыкву подкормите жидким навозом (1:10) или настоем сброженных сорняков (1:2), или гуминовыми подкормками.
• Окучьте картофель, когда он достигнет высоты 25-30 см.
• Выщиплите, оставив несколько растений для семян, цветочные стрелки у лука и чеснока и раскладывайте их среди огурцов как средство против бактериоза (коричневые выкрашивающиеся пятна на листьях и водянистые пятна на плодах). Если болезнь появится, опрыскайте огурцы настоем чеснока. От антракноза и мозаики опылите посадки сухой горчицей или опрыскайте настоем из листьев или корней хрена.
• Пришла пора срезать щавель и ревень на еду и заготовки. Сделать это надо до их цветения, пока в растениях содержится полезная яблочная кислота. После цветения в этих культурах появится щавелевая кислота, которая вредна для здоровья.
• Вечером по завязям и листве опрыскайте смородину и крыжовник розовым раствором марганцовки с добавлением 2 г борной кислоты на 10 л раствора. Вместо этого раствора можно использовать настой золы - 0,5 стакана золы залить стаканом кипятка, дать сутки настояться, добавить 10 л воды и опрыскать кустарники веником. Можно также использовать настой сброженных сорняков (1 л настоя развести в 5 л воды). Это внекорневая подкормка и одновременно профилактическая мера против вредителей.
• Стряхивайте на подстилку с кустов малины и земляники, а затем уничтожайте долгоносиков по утрам, пока жуки малоподвижны, применяйте против них средства защиты.
Соберите и уничтожьте досрочно созревшие ягоды на смородине и крыжовнике, так как в них находятся личинки пилильщика.
• Во время цветения малины начинается лет бабочки смородиновой стеклянницы. От этого вредителя вечером опрыскайте кусты смородины настоем сорняков (1:5) или одним из следующих настоев: одуванчика, помидорной или картофельной ботвы.
• Если стоит сырая погода, на ягодах малины и земляники может появиться серая гниль.
Против этого заболевания посыпьте землю вокруг кустиков земляники и под малиной сухой золой. Этим вы уничтожите споры гнили, которые находятся на поверхности земли.
• Поставьте подпорки под землянику.
• Если кусты земляники выглядят угнетенными, полейте их вечером горячим (+60°С) розовым раствором марганцовки. Этим вы уничтожите почковую тлю, паутинных клещей и долгоносиков, которые одолевают землянику.
• Срежьте отцветающие кисти сирени, не срезая веток (на концах веток закладываются цветочные почки будущего года).
• Поливку, подкормку, опрыскивание рекомендуем делать вечером, после 17 часов. Прополку, рыхление, срезку цветов, сбор ягод, огурцов, других овощей - утром, до 10 часов.
• Продолжайте постоянные прополки своих грядок. Следите за развитием всех овощных растений.
• В теплицах и парниках продолжаем работу по формированию овощных растений (арбуз, дыня, томат, перец, баклажан). От этого зависит быстрое развитие растений и ваш будущий урожай.
• В конце июня целесообразно провести посевы поздних сортов редиса, дайкона, зимних сортов редьки.
Источник:
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравление на сайте •