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В июне работы на даче в разгаре. Что важно сделать в это время?
По инф. gazetasadovod.ru   
10 Июня 2020 г.
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Во второй половине июня наступает климатическое лето. В солнечные дни надо принимать меры по активной вентиляции теплиц и парников.

В июне работы на даче в разгаре. Что важно сделать в это время?

Вторая половина июня это и посев, и прополка, и уборка первого урожая

Следите за температурно-влажностным режимом в теплицах, не допуская повышения температуры воздуха до 35°С, в условиях повышенной температуры пыльца огурцов и томатов становится стерильной, завязи плодов не образуются.

• С началом цветения растений постарайтесь обеспечить доступ к ним пчел и шмелей, открывая в дневное время двери и форточки теплиц, снимая с парников и укрытий полиэтиленовую пленку и лутрасил.

• Следите за созреванием и своевременной уборкой редиса. При задержках с уборкой мякоть плодов становится дряблой, растение может пойти в стрелку.

• В конце июня можно высевать на освободившиеся площади осенние сорта редиса, зимние сорта редьки, повторно высевать репу, дайкон.

• Удаляйте пасынки у помидоров, баклажанов и перцев.

• Окучьте помидоры, перец, баклажаны. Оборвите у них часть нижних листьев.

• Огурцы, кабачки, тыкву подкормите жидким навозом (1:10) или настоем сброженных сорняков (1:2), или гуминовыми подкормками.

• Окучьте картофель, когда он достигнет высоты 25-30 см.

• Выщиплите, оставив несколько растений для семян, цветочные стрелки у лука и чеснока и раскладывайте их среди огурцов как средство против бактериоза (коричневые выкрашивающиеся пятна на листьях и водянистые пятна на плодах). Если болезнь появится, опрыскайте огурцы настоем чеснока. От антракноза и мозаики опылите посадки сухой горчицей или опрыскайте настоем из листьев или корней хрена.

• Пришла пора срезать щавель и ревень на еду и заготовки. Сделать это надо до их цветения, пока в растениях содержится полезная яблочная кислота. После цветения в этих культурах появится щавелевая кислота, которая вредна для здоровья.

• Вечером по завязям и листве опрыскайте смородину и крыжовник розовым раствором марганцовки с добавлением 2 г борной кислоты на 10 л раствора. Вместо этого раствора можно использовать настой золы - 0,5 стакана золы залить стаканом кипятка, дать сутки настояться, добавить 10 л воды и опрыскать кустарники веником. Можно также использовать настой сброженных сорняков (1 л настоя развести в 5 л воды). Это внекорневая подкормка и одновременно профилактическая мера против вредителей.

• Стряхивайте на подстилку с кустов малины и земляники, а затем уничтожайте долгоносиков по утрам, пока жуки малоподвижны, применяйте против них средства защиты.

Соберите и уничтожьте досрочно созревшие ягоды на смородине и крыжовнике, так как в них находятся личинки пилильщика.

• Во время цветения малины начинается лет бабочки смородиновой стеклянницы. От этого вредителя вечером опрыскайте кусты смородины настоем сорняков (1:5) или одним из следующих настоев: одуванчика, помидорной или картофельной ботвы.

• Если стоит сырая погода, на ягодах малины и земляники может появиться серая гниль.

Против этого заболевания посыпьте землю вокруг кустиков земляники и под малиной сухой золой. Этим вы уничтожите споры гнили, которые находятся на поверхности земли.

• Поставьте подпорки под землянику.

• Если кусты земляники выглядят угнетенными, полейте их вечером горячим (+60°С) розовым раствором марганцовки. Этим вы уничтожите почковую тлю, паутинных клещей и долгоносиков, которые одолевают землянику.

• Срежьте отцветающие кисти сирени, не срезая веток (на концах веток закладываются цветочные почки будущего года).

• Поливку, подкормку, опрыскивание рекомендуем делать вечером, после 17 часов. Прополку, рыхление, срезку цветов, сбор ягод, огурцов, других овощей - утром, до 10 часов.

• Продолжайте постоянные прополки своих грядок. Следите за развитием всех овощных растений.

• В теплицах и парниках продолжаем работу по формированию овощных растений (арбуз, дыня, томат, перец, баклажан). От этого зависит быстрое развитие растений и ваш будущий урожай.

• В конце июня целесообразно провести посевы поздних сортов редиса, дайкона, зимних сортов редьки.

Источник: gazetasadovod.ru

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