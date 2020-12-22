Устраиваем хранилище из подручных средств

Как сохранить урожай, если нет погреба?

Для устройства мини-погреба необходимо иметь не менее двух железных бочек вместимостью 150 л каждая.

Наружную поверхность бочек покрывают слоем разогретого битума, внутреннюю – окрашивают и облицовывают фанерой. Бочки закапывают в землю так, чтобы края выступали над поверхностью почвы на 10 см. На дно бочки укладывают деревянный круг, на него помещают в капроновых сетках картофель, предварительно обсушенный. Порционная упаковка позволяет при необходимости извлечь из бочки нужное количество картофеля. В другую бочку можно поместить ящики с морковью, пересыпанной песком, ящик со свеклой и пр. Закрывают бочки деревянной крышкой, обитой снаружи жестью, а сверху – полиэтиленовой пленкой. Поверх пленки слоем 20-25 см насыпают опилки, утрамбовывают их, закрывают еще пленкой и пригнетают камнем, чтобы не сдуло ветром.

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Источник: gazetasadovod.ru

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