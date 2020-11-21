Условия выращивания мадагаскарского жасмина

Стефанотис - это вечнозеленый вьющийся кустарник, вырастающий до 6 м, с достаточно крупными до 12 см длиной белыми цветами. Дословный перевод биологического названия цветка - венок из свиных ушек. Самим распространенным видом, который встречается у цветоводов, является стефанотис обильноцветущий, попавший к нам с острова Мадагаскар.

Правила выращивания стефанотиса

1. Полив. Поливают обильно, но редко, т.е. тогда, когда земля в горшке хорошо просохнет, но сильного пересушивания земли допускать нельзя. Зимой полив сокращают, летом – увеличивают, используя мягкую воду комнатной температуры. Листья опрыскивают 1 раз в день и по необходимости протирают мягкой влажной тряпочкой.

2. Освещение. Стефанотис – светолюбивое растение, располагать его лучше в хорошо освещенном месте, избегая прямых лучей. В зимнее время требуется досветка люминесцентными лампами, которые обеспечат освещение не меньше 10 часов.

3. Температурный режим. Требуется постоянная температура, с колебаниями не более, чем в 2 градуса. Весной и летом цветок нормально переносит температуру в 20-24°С, зимой ему лучше подходят прохладные условия – 16-18°С.

4. Расположение. Летом ставят на западном или восточном, а зимой – на наиболее светлом, лучше южном, окне. Размещать следует вдалеке от отопительных приборов и защищать от жаркого и сухого воздуха.

5. Опора. Цветоводы чаще всего формируют из стебля растения арку. Лучше, если ее высоту рассчитывать с запасом, чтобы уместить весь его годовой прирост. Но, чтобы пускать стефанотис по такой опоре, нужно дождаться, пока длина побегов превысит половину длину окружности кольца. В этом случае верхушка побега будет смотреть вверх, что поможет избежать усыхания.

Как пересадить стефанотис?

Купленный в магазине стефанотис нужно пересадить в субстрат из равных частей компоста, торфа, земли с огорода и крупного песка. Для пересадки стефанотиса нужно взять не слишком свободный горшок, с отверстиями в днище и высоким дренажом из керамзита или пенопласта.

Верным признаком необходимости пересадки стефанотиса является очень быстрое высыхание почвы в горшке. По мере роста цветка его переваливают в горшок чуть больше. Перед этим прищипывают верхушки побегов, для стимуляции ветвления. Пересадка стефанотиса сначала проводится раз в год, а потом раз в три года. Стефанотис хорошо переносит удобрения. Достаточно два раза в месяц подкармливать его после полива удобрениями для красивоцветущих растений.

Стефанотис - размножение

Размножение стефанотиса производят побегами, полученными при обрезке растения. Обрезку взрослых стефанотисов проводят весной. Лучше всего укореняются прошлогодние полуодревесневевшие черенки, которые нарезают длиной 10 см с одной парой листьев. Из-за того, что корни образуются между узлами листьев, то срез делают немного ниже листа.

Укореняют при высокой влажности и температуре 22-25° в универсальном грунте, перлите или в их смеси. Для укоренения применяют фитогормоны и подогрев почвы снизу до 25-30°. Укоренившиеся черенки стефанотиса при размножении высаживают в слегка кислую (рН 5,5-6,5), плодородную, воздухо- и водопроницаемую почву и поливают как обычно. В одном горшке можно высадить несколько молодых экземпляров.

Как заставить цвести стефанотис?

Цветение растения наступает летом и зависит от условий содержания его в зимний период. Для этого необходимо зимой досвечивать растение хотя бы 8-10 часов, поддерживать высокую влажность и производить обрезку весной.

При образовании бутонов нельзя двигать горшок. Взрослые, хорошо развитые растения прекрасно цветут, но цветы появляются только на молодых успевших перезимовать побегах. Поэтому для стимуляции их появления стефанотисы подвергаются обрезке и прищипыванию.

Стефанотис: проблемы и болезни

Сквозняки, недостаток воды и нестабильная температура в помещении приводят к тому, что стефанотис не цветет, т.к. бутоны опадают.

А причиной того, что у стефанотиса могут пожелтеть листья являются:

полив жесткой водой;

недостаток света;

если горшок стал тесен;

забилось дренажное отверстие.

Опасными для цветка вредителями считают тлю и щитовку.

В благодарность за хороший уход, стефанотис порадует вас белоснежными звездчатыми цветочками на длинных «ножках» и щедро одарит окружающих своим душистым ароматом.

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Источник: vk.com

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