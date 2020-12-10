Условия хранения пекинской капусты

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Пекинская капуста считается одной из самых вкусных и полезных, поэтому многие выращивают ее на огороде. Но урожай надо суметь сохранить.
Сохранить овощ не особенно сложно в свежем виде зимой. Мало того, можно быть уверенным, что все питательные вещества останутся на месте. Лучше всего этот овощ употреблять в салатах, и свежий салат не составит никакого труда приготовить в домашних условиях даже в зимний период времени. Если есть необходимость сделать с капустой борщ или пирожки, то можно брать ее в свежем виде.
Чтобы овощ пролежал как можно дольше, следует придерживаться таких элементарных правил:
Кочаны обязательно должны быть сухими, там не должно содержаться никакой влаги.
Собирать урожай надо до первых морозов, иначе капуста будет мягкой и лежать зимой не сможет. Даже маленький мороз может привести к тому, что пекинка начнет гнить.
Важно правильно срезать кочаны, желательно это делать под самыми листьями, не повреждая центральные жилки.
Лучше всего для хранения подходят твердые кочаны без малейших повреждений.
Если некоторые дефекты есть только на верхних листьях, то их следует удалить. Чрезмерно «раздевать» капусту не стоит, потому что в таком случае она может быстрее высохнуть.
Обычно овощ хранят в специальных хранилищах, где созданы особые условия. Там внимательно отслеживают не только температурный режим, но и влажность. Если обеспечить правильное хранение, то капуста сможет пролежать в прохладном месте около пяти месяцев.
Овощ будет дольше храниться в подвале, если позаботиться, чтобы влажность была достаточно высокой, в противном случае капуста может завять или начать гнить. Температура в помещении не может быть меньше +3 градусов. Важно помнить, что пекинку следует хранить отдельно от яблок, так как они вырабатывают этилен, а капуста очень чувствительна к этому веществу.
Кочан часто начинает гнить изнутри, а верхние листья при этом остаются свежими. Также важно помнить, что перед тем как заложить овощ на хранение, его ни в коем случае нельзя мыть.
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