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Урожай кабачков удался? Теперь узнаем, как его сохранить
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
19 Декабря 2020 г.
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Кабачки – это довольно неприхотливая культура, которая обычно приносит большой урожай даже неопытным садоводам.

Урожай кабачков удался? Теперь узнаем, как его сохранить

Но как лучше сохранить их зимой, в квартире или на даче? И если кабачков на кухне осталась целая «поленница», а на их консервацию у вас уже нет, например, никаких сил, то данный вопрос вполне может превратиться в небольшую проблему.

Сорта кабачков долгого хранения

Многие сорта кабачков надо съедать довольно быстро, потому что они совсем не подходят для продолжительного хранения. А те сорта, которые хранить можно очень долго, обладают некоторыми общими признаками. У них довольно плотная кожура, мелкие семечки и немного суховатая мякоть. Но именно благодаря этим качествам данные виды кабачков прекрасно переносят долгое хранение. Из сортов, что могут пережить целую зиму, можно назвать Аэронавт, Арлика, Негритенок и другие, у которых на упаковке есть пометка «отменная лежкость».

Нужно ещё добавить, что кабачки, предназначенные для хранения, нельзя мыть и мочить. Кроме того, они не должны быть перезревшими, и нужно, чтобы длина их плодоножки была не меньше 5 сантиметров. Это защитит овощи при зимовке от возбудителей различных заболеваний.

Оптимальные условия хранения кабачков

В данном вопросе нет строгих ограничений, но всё-таки кабачки дольше хранятся при температуре +4-10 градусов и относительной влажности 80 процентов.

Хранение кабачков в погребе

Такие условия обычно бывают в погребе, в подвале или даже гараже. И те, у кого есть подобные помещения, легко могут организовать в них хранение лишних кабачков по следующему принципу:

Отводим под кабачки индивидуальную деревянную полочку.

Закрываем её соломой (слой до 10 см).

Раскладываем плоды, следя при этом, чтобы они никак не соприкасались.

При отсутствии полок можно положить плоды в деревянные ящики. Некоторые дачники держат кабачки в капроновых колготках, подвешивая овощи поодиночке прямо к потолку. Имейте также градусник в таких помещениях и постоянно их проветривайте.

Хранение кабачков в квартире

Хранить эти плоды можно и в собственной квартире, но там они вряд ли «доживут» до весны. Делают это так. Заворачивают (по одному) в бумагу все кабачки или, положив их в ящик, разделяют картонными перегородками. Это увеличивает время хранения и не позволяет болезням распространяться на всю партию. Сами же ящики ставят потом рядом с утеплённым балконом или возле входной двери. Можно также держать их и под кроватью, однако тогда проверять сохранность плодов придётся намного чаще.

Хранение в холодильнике

Если кабачков не сильно много, то можно сложить их и в холодильник. Каждый плод при этом упакуйте в индивидуальный бумажный пакетик, в котором сделайте несколько отверстий. Они нужны для вентиляции. И после старайтесь никуда не перекладывать эти кабачки.

Какова продолжительность хранения кабачков?

Точного ответа, как долго можно хранить эти овощи, вам не подскажет никто. Но не забывайте, что через 3-4 месяца у них сильно затвердевает кожура, становится горькой мякоть и они начинают прорастать. Поэтому даже хорошие с виду плоды лучше съесть в течение этого срока. Также, во избежание потери всего урожая, постоянно проверяйте хранимые кабачки. И если увидите, что какой-то из них начал подтекать или сохнуть, тут же убирайте его от собратьев.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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