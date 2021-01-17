Укрывные материалы — помощники в борьбе с сорняками

Если вас мучает вопрос, можно ли как-то избавиться от сорняков, при этом не навредив вашим растениям, если вы устали каждый день, выходя в огород, оставаться там минимум на час, пропалывая грядки, укрывной материал — это отличный способ решить вашу проблему.

Преимущества укрывного материала

Каждый садовод и огородник знает, что существуют укрытия на основе пленки, защищающие только появившиеся побеги растений от низких температур. Обычная пленка, как и ее усовершенствованные варианты, способна поддерживать температуры в теплице на уровне. Но так как прогресс не стоит на одном месте, то сейчас можно встретить специальные светопреобразующие пленки, способные пропускать в парник только определенный цветовой спектр от солнца. Результатом этого является активизация роста растений на вашей плантации, а также поддержание определенной температуры почвы для размножения червей.

Агроволокно также является еще одной новинкой, отлично пропускающей воздух и влагу, но задерживающей низкие температуры внутри парниковых построек. Но плотный и к тому же черный укрывной материал совсем не пропускает солнечный свет к растениям, соответственно, он применяется исключительно для сорняков. Чаще всего его используют после посадки рассады. Он обеспечивает прогревание почвы в малые сроки, что очень удобно при выращивании клубники.

Данный вид укрытия имеет определенную цель – борьбу с сорняками. Чтобы не навредить сельскохозяйственным культурам, через эту пленку обеспечивается беспрепятственный полив, даже в сочетании с удобрениями. Еще одним достоинством является сохранение опавших плодов в чистоте.

Под таким материалом не происходит образование плесени и гнили, а также не нужно рыхлить землю, так как на нее не воздействуют ветра.

Сейчас уже можно встретить на прилавках двухцветное агрополотно, превосходящее по некоторым параметрам черное. В новом материале соединены белый и черный цвета. Белой стороной необходимо стелить полотно наружу, так как она способствует равномерному распределению тепла и направляет свет непосредственно на листочки. Темная сторона помогает сдерживать рост сорняков.

Что такое мульчирующие квадраты

Садоводами востребованы приствольные мульчирующие квадраты. Основной их задачей является создание благоприятной атмосферы для эффективного мульчирования садовых культур. Материалом изготовления является полипропилен, пропускающий влагу, воздух и удобрения.

Квадраты не нуждаются в хранении их в зимнее время в сарае, они являются хорошими защитниками фруктовых деревьев и кустов от зимних морозов. В дополнение ко всему они уменьшают частоту поливов, так как благодаря материалу пленки испарение с грунта существенно снижается.

Что, несомненно, важно для заядлых садоводов, так это то, что квадраты защищают деревья от посягательства кошек и собак.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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