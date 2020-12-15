Украсим беседку цветами

Что посадить возле беседки?

1. Если вы хотите чтобы вокруг беседки было много цветов, а саму беседку закрывали вьющиеся растения, то начинать нужно с составления плана. Распланируйте где и что вы хотите посадить и после этого начинайте подбирать растения. Возле самой беседки высаживаются декоративные лианы и высокорослые растения (жимолость, плетистые розы, девичий виноград и др.). Это будет задний план. Следующий ряд отведите для среднерослых растений и на переднем плане высаживайте низкорослые цветы. Следуя этому плану, вы получите красивый участок сада, где растения и хозяева дачи будут чувствовать себя комфортно.

2. Посадите возле беседки растения с приятным запахом. В вечернее время усиливается аромат многих цветов – чубушника, душистого горошка, петунии, белого табака, гвоздики. Можно подобрать цветы разных видов, которые будут отличаться по продолжительности и срокам цветения и тогда беседка все лето будет наполнена приятным цветочным ароматом. Возле входа очень эффектно будут смотреться штамбовые сорта роз, достаточно посадить по одному кусту с каждой стороны.

3. Если вы хотите чтобы тень была не плотной, а легкой, ажурной и сквозь листья растений просвечивало солнце, посадите возле беседки культурные сорта винограда. Кроме легкой тени он даст и урожай, но такой вариант возможен только в южных регионах с мягким климатом. Для чисто эстетического удовольствия можно посадить возле беседки декоративную тыкву. Ее плоды не употребляют в пищу, но они очень красивы и будут прекрасным украшением беседки. Хотите и красиво, и с пользой – посадите лагенарию. Это удивительное растение семейства тыквенных, с красивыми листьями и очень урожайное. Плоды по вкусу напоминают кабачок, можно не снимать весь плод, а отрезать столько, сколько нужно и он продолжит расти как ни в чем не бывало.

4. Можно совсем или частично отказаться от цветов, если по каким-то причинам у вас нет времени ими заниматься. В этом случае отличным решением будет посадка возле беседки хмеля или амурского винограда. Протяните прочную проволоку от крыши к перилам или колышку в земле, чтобы придать растениям нужно направление. Плющ и виноград быстро растут и в скором времени завьют беседку, и она будет напоминать живописную хижину.

5. Чтобы вьющимся растениям было легче карабкаться вверх, установите декоративные решетки или пластиковые сетки, подходящие по цвету. Лианы легко заплетают опоры, быстро растут, цветут обильно и продолжительно.

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Источник: vk.com

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