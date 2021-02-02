Удобрения под перекопку: что нужно весной?

Чем лучше удобрить грунт перед высадкой рассады?

Считается, что плодородный слой на грядке или в теплице должен быть около 35 см. Весной земля перекапывается на глубину 20-25 см и выравнивается.

Под перекопку хорошо вносить органические удобрения, которые улучшают структуру почвы и являются наиболее сбалансированными и лучше усвояемыми растениями (в отличие от минеральных удобрений). В зависимости от того, что есть в наличии, можно внести: перепревший навоз, перегной или компостную землю (из расчета 40-50 кг/м²). Использование свежего навоза нежелательно по той причине, что в свежем навозе азот находится в неусвояемой растениями форме.

Внесение древесной золы будет полезно и потому, что в золе содержатся практически все питательные вещества, необходимые растениям: калий, фосфор, марганец, молибден, бор и другие. Золу вносят из расчета 100-200 г/м².

Весна – это время внесения азотных удобрений, но злоупотреблять ими нельзя, иначе растения уйдут в сильный рост, что существенно задержит плодоношение. Азотные удобрения (например, азофоску) следует вносить согласно инструкции на упаковке, точно соблюдая дозировку. Так же вносят калийные и фосфорные удобрения (особенно, если это не было сделано с осени). При внесении достаточного количества органических удобрений внесение минеральных можно свести к минимуму.

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Источник: gazetasadovod.ru

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