Удобрения под перекопку: что нужно весной?

Огурец выращивают посевом семян непосредственно в грунт или высаживая рассаду. Для получения урожая в ранние сроки более эффективен рассадный способ. Однако при посеве семенами формируется более высокий...
Считается, что плодородный слой на грядке или в теплице должен быть около 35 см. Весной земля перекапывается на глубину 20-25 см и выравнивается.
Под перекопку хорошо вносить органические удобрения, которые улучшают структуру почвы и являются наиболее сбалансированными и лучше усвояемыми растениями (в отличие от минеральных удобрений). В зависимости от того, что есть в наличии, можно внести: перепревший навоз, перегной или компостную землю (из расчета 40-50 кг/м²). Использование свежего навоза нежелательно по той причине, что в свежем навозе азот находится в неусвояемой растениями форме.
Внесение древесной золы будет полезно и потому, что в золе содержатся практически все питательные вещества, необходимые растениям: калий, фосфор, марганец, молибден, бор и другие. Золу вносят из расчета 100-200 г/м².
Весна – это время внесения азотных удобрений, но злоупотреблять ими нельзя, иначе растения уйдут в сильный рост, что существенно задержит плодоношение. Азотные удобрения (например, азофоску) следует вносить согласно инструкции на упаковке, точно соблюдая дозировку. Так же вносят калийные и фосфорные удобрения (особенно, если это не было сделано с осени). При внесении достаточного количества органических удобрений внесение минеральных можно свести к минимуму.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
Крупногабаритная мебель — это не актуально для небольших квартир с ограниченным пространством. В них главное — сохранить имеющиеся квадратные метры и, желательно, приумножить полезное пространство, насколько это возможно. Именно в такие моменты и необходимы идеи компактной мебели!
На самом деле, для того чтобы сделать зеркало из стекла нужно совсем не много. Есть более профессиональные и дорогостоящие способы, которые предполагают использование разных сортов распылителей (к примеру, серебро и хром) и дополнительного оборудования.
Дача очень хороша летом. Цветение растений, ухоженный участок, свежий воздух, первые урожаи – но к такой благодатной картине нужно еще будет как следует подготовиться. А начинаются хлопоты по даче для любителей садово-огородных работ уже в марте–апреле (в зависимости от территории проживания, ведь у нас в стране есть они, напомним, и с мягким, и с суровым климатом).
Анемона, называемая ветреницей за колебание лепестков от малейшего ветра, украшала венки еще древнегреческих красавиц. Современные анемоны представляют собой преимущественно гибриды, цветущие несколько позже дикого растения.
День святого Валентина, покровителя влюбленных, отмечают 14 февраля. Предлагаю за ранее позаботиться о подарке и сделать его своими руками. Чтобы подарить запоминающуюся валентинку нужно сделать её максимально необычно или красиво.
Шпрекелия (Sprekelia) или Спрекелия – это монотипный род красивоцветущих травянистых луковичных многолетников семейства Амариллисовых, представленный всего одним видом - Шпрекелией прекраснейшей (Sprekelia formosissima).
Большая мужская рубашка, за ненадобностью, может быть перешита в отличный пижамный комплект для девушки! Никаких сложных расчётов и особенных навыков — только рубашка, швейная резинка, кружево по желанию и швейная машинка.
В один прекрасный день вы замечаете у своих зеленых друзей поблекшую листву. Почему вдруг желтеют листья у комнатных растений? Что делать, если это произошло? Как избежать повторения этого нездорового состояния? Чтобы вылечить болезнь, необходимо выяснить ее причины. А они могут быть довольно разными.
Несмотря на то, что в современном мире совершенно нет необходимости делать что-либо самостоятельно, ведь можно приобрести любые необходимые товары у производителей, существует множество мастер классов по ручному изготовлению различных элементов для дома.
Обычные люди любого возраста давно уже поняли, что Интернет - это огромная библиотека практически полезных знаний, которые можно "получить просто так". Своими полезными советами, лайфхаками совершенно искренне делятся сотни людей, а тысячи - благодарны им за такую помощь. Но почему-то далеко не все предприниматели, ищущие внимания людей, понимают смысл такой деятельности для себя.
Переделка старых вещей — отличный способ обновить интерьер дома и сэкономить приличную сумму денег на покупке нового декора. Даже старой советской вешалке можно подарить вторую жизнь, сделав ее стильным и функциональным элементом.
Не лишенная очарования изящная интерьерная статуэтка станет отличным украшением, наполняющим дом особым теплом и уютом. Взглянув на грациозную сборщицу винограда, сложно догадаться, что она собрана буквально из ничего.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.