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Удобные и практичные способы хранения семян
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
28 Декабря 2020 г.
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Сохранность семян до момента посева – важное дело. Сосуды же для хранения могут быть из самых различных материалов, а каких именно – читайте далее.

Удобные и практичные способы хранения семян

«Файловая» система

Кармашки для хранения семян можно соорудить при помощи самого обычного скотча.

Вот, что вам понадобится:

односторонний скотч;

двусторонний скотч;

ножницы;

«файлик».

Прежде чем приступить к основным этапам, разделите «файлик» на четвертинки, а далее делаем вот что:

Разрежьте «файлик» по укороченной линии так, чтобы у вас сначала получились две части – нижняя и верхняя. Когда режете, не доходите до белой кромки буквально 1-2 мм.

Кладите «файлик» на стол. Первым делом необходимо разделить каждую часть (карман) на два отсека. Для этого нужно отрезать маленький кусочек двустороннего скотча и приклеить его внутрь «файлика», расположив посередине верхнего кармашка. То же проделать с нижним.

Остается лишь закрепить дно (нижнюю часть), при этом нас интересует только верхняя часть кармашка. Отрезайте 3 малых кусочка от одностороннего скотча, а затем соединяйте с их помощью перед с задом у «файлика». Скотч при этом будет закреплен в нижней части кармашка в трех местах: 5 см от белой кромки, 10,5 см и 16 см соответственно.

Бумажные конвертики

Наиболее популярный и удобный способ хранения – в чем-то бумажном. Существует огромное количество различных способов – от старых конвертов с почты до бумажных кулечков. Мы советуем сделать конвертики, для которых вам понадобятся лишь тетрадные листы и ножницы.

Для изготовления проделайте следующие шаги:

Подогните лист тетради по вертикальной стороне наполовину.

Удлиненный край дважды подогните к себе, 2 раза отступая от края 1 см.

Расположите лист подогнутым краем на столе, а верхний угол отверните на себя под углом в 45°.

Проделайте данную процедуру с нижним углом.

Расположите конверт горизонтально так, чтобы углы смотрели на вас. Дальний левый угол при этом подогните на себя пополам, а затем уберите под угол, подогнутый в 1 пункте.

То же самое проделайте с противолежащей стороной.

Подпишите конверт так, чтобы он содержал лишь важнейшую информацию: вид семян и год их сбора.

Органайзер из коробки

Коробочный органайзер – одно из удобнейших средств по хранению семян. Для его создания вам необходимы:

2 коробки от обуви;

ножницы;

линейка;

карандаш;

клей.

Шаги по созданию:

Первым делом измерьте длину одной из коробок в см. Из второй вырезайте продольный разграничитель, который будет на 4 см больше измеренной длины первой коробки. С каждого из краев подогните по 2 см. Подогнутые части нужны для того, чтобы приклеить разграничитель к стенке для надежности.

Далее измеряем ширину основной коробки. Из второй нарезаем нужное количество поперечных разграничителей. Каждый из них составляет длину, большую на 3 см ширины основной коробки. Края подогните на 1,5 см от среза. Подогнутые части также необходимы для склейки.

На продольном разграничителе на равных расстояниях друг от друга поставьте метки, количество которых равно поперечным. По этим меткам с нижней стороны разграничителя сделайте надрезы, доходя до половины. В поперечных разграничителях также делайте надрезы для фиксирования.

На поперечные разграничители наклейте бумажки с указанием названий сортов.

Банки от детского питания

Стеклянные банки от детского питания также идеально подходят для хранения семян, а вот их некоторые преимущества:

Герметичность крышек, не дающая семенам подвергаться сырости.

Хранение таких емкостей возможно не только в домашних условиях, но и на дачах без отопления.

Если у вас имеются грызуны, с такой емкостью можно не переживать о ее сохранности, ведь вредители попросту не смогут достать содержимое.

! Помещайте в стеклянную банку лишь хорошенько просушенные семена, а иначе рискуете тем, что они попросту покроются плесенью !

Полиэтиленовые пакетики с зип-локом

Пакеты с замком-защелкой – идеальное место хранения семян, которое не нуждается в отдельной подготовке. Причем размеры таких пакетиков могут быть совершенно различны, что позволит удобно размещать даже небольшое количество семян.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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    Сохранность семян до момента посева – важное дело. Сосуды же для хранения могут быть из самых различных материалов, а каких именно – читайте далее.
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