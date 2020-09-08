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У вас растет драцена? Не забывайте ее подкармливать
По инф. vk.com   
08 Сентября 2020 г.
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Чтобы драцена росла с пышной и яркой листвой, ее вовремя и регулярно подкармливают.

У вас растет драцена? Не забывайте ее подкармливать

Удобрять драцену нужно регулярно с весны до начала осени

Главные элементы: калий, азот и фосфор в пропорции — 3(К):3(N):1(P).⠀⠀

Азот дает цветку сочный зеленый цвет. Его дефицит приводит к хлорозу, медленному росту, истончению стебля, пожелтению и опаду листвы.⠀⠀

Калий — это источник энергии для растения. При дефиците опадают нижние листья, цветок не устойчив к болезням и вредителям.⠀⠀

Фосфор необходим для фотосинтеза, дыхания, углеводного и энергетического обмена. Дефицит вызывает замедление развития, отсутствии цветения, появление бурых, красных или фиолетовых пятен. Не превышайте дозу!⠀

Кальций влияет на развитие корневой системы. Его дифицит истощает корни, что приводит к истончению и обесцвечиванию молодых побегов. Не превышайте дозу!⠀

Магний, железо и сера стимулируют синтез хлорофилла и нормализуют дыхательные процессы. Дефицит чреват истощением корневой системы и хлорозом.⠀⠀

Бор. При его дефиците продукты фотосинтеза не распределяются по растению и верхушка отмирает, а другие органы останавливаются в развитии.⠀⠀

Можно выбрать удобрения:

- Агрикола⠀

- Радуга⠀

- Мастер⠀

- Стимовит⠀

- Идеал⠀⠀

Когда удобрять драцену⠀

Удобрять стоит с весны, в период роста, с апреля до конца августа. Подкармливайте регулярно, 1 раз в 2 недели комплексными удобрениями.⠀⠀

В марте-апреле растение вступает в вегетационный период и оно нуждается в азоте, для насыщенного зеленого цвета молодых листьев.⠀⠀

Заканчивают подкормку в середине ноября. Зимой замедляется рост и подкормку проводят комплексным удобрением 1 раз в месяц. Кстати, этот период — не лучшее время для опрыскивания листьев.⠀

Источник: vk.com

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