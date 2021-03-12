Цветущая комнатная гербера — настоящий праздник

Гербера сегодня несколько утратила свои позиции во флористике, и некогда, считающаяся едва ли не главной конкуренткой роз, культура не может похвалиться такой же популярностью, как десяток лет назад. Но зато она бурно развивает другую карьеру – комнатную.

Красивоцветущие и компактные комнатные герберы

И здесь с герберой сложно потягаться другим красивоцветущим растениям. Броские, крупные, массивные, ее неповторимые корзинки соцветий буквально преображают комнаты, расставляя в них самые яркие цветовые акценты. Герберы компактны, их зелень почти неприметна, но в любых обстоятельствах они кажутся живым букетом в горшке. И пусть выращивать в домашних условиях их не так и просто, но эти красавицы столь яркие, что сложностей вы и не заметите.

О том, что гербера — культура сугубо срезочная, не подходящая для выращивания в домашних условиях, давно пора забыть. Эта удивительная красавица прекрасно себя чувствует в горшечной культуре, цветки у нее отнюдь не уступают по красоте обычным букетным герберам. Среди многочисленных культур, сменивших статус редких на звание модного комнатного растения, гербера – явный лидер. Сменой карьеры мы обязаны неустанной селекции, выведению мини-сортов, приспособленных к выращиванию в ограниченном пространстве цветочных горшков.

Герберы – травянистые многолетники из числа красивоцветущих видов. Удлиненные листья, формирующие прикорневые розетки, очень красивы. Закругленный край, перисто-надрезанная форма, насыщенный зеленый окрас идеально подчеркивает красоту крупных соцветий. Корзинки, напоминающие по форме ромашку с более плотной текстурой и крупным центром и достигающие 10-15 см в диаметре, красуются не только размерами. Язычковые цветки расположены в несколько рядов, окрас трубчатых мелких цветков в центре обычно повторяет окрас «лепестков», отличаясь лишь в самом центре. Кроме простых гербер среди комнатного ассортимента можно встретить и махровые сорта, и полумахровые гибриды. Цветоносы поднимаются из центра прикорневых розеток, мощные, крупные, неопушенные и длинные.

В высоту горшечные герберы не превысят 40 см. Даже те сорта, которые изначально достигают высоты в 50-70 см, в горшках ограничиваются куда более скромной длиной цветоносов. Розетка листьев герберы и вовсе ограничена 15-30 см.

Период цветения герберы сверхпродолжительный. Цветущие растения в продаже можно встретить не только с мая и до сентября, но и зимой, а каждое растение радует цветками на протяжении практически всего года с перерывом на 1-3 месяца, во время которого герберы успевают подготовиться к новому сезону.

Палитра окрасок у комнатной герберы отнюдь не уступает оранжерейным сортам. Белоснежные, желтые, оранжевые, красные и розовые сорта с неизменно яркими, акриловыми, броскими оттенками позволяют выбирать растение на любой вкус и для любого интерьера.

Виды и сорта герберы

Несмотря на то, что в роду гербер есть более 70 видов растений, и все они используются в цветоводстве, в комнатной культуре используют лишь один вид – герберу Джеймсона (gerbera jamesonii). На основе прекрасных сортов этого растения, выпускающих цветки практически круглый год, и были выведены низкорослые компактные формы, пригодные для горшечной и комнатной культуры. Наиболее известны формы – Happipot, Ilios, Parade, Hummingbird. Но чистые формы практически не встречаются, полностью вытесненные лучшими гибридами. И для выбора растений ключевое значение имеет классификация, учитывающая особенности строения и характеристики соцветий, разделяющая герберы на 6 групп:

-Узколепестковые крупноцветковые американские сорта с соцветиями от 13 см в диаметре и высотой кустиков до 60 см (лучшие сорта – оранжевая «Вега», желтый «Юпитер», вишневый «Alkor», розовый «Мигар» и пр);

-Узколепестковые мелкоцветные герберы высотой до 50 см с 8-9-сантиметровыми соцветиями (лучшие сорта – розовый «Альдебаран» и вишневый «Алькор»);

-Узколепестковые махровые или полумахровые герберы с соцветиями около 10 см в диаметре и максимальной высотой до полуметра (розовый сорт «Виола», алый сорт «Соня», желтый сорт «Калинка»);

-Среднелепестковые крупноцветные герберы с диаметром цветков до 13 см и высотой цветоносов до 60 см (к примеру, нежно-красный «Марс»);

-Широколепестковые крупноцветные герберы (цветоносы от 40 до 70 см и соцветия от 10 до 15 см), представленные оранжевыми сортами «Сатурн» и «Маркал», красным «Ромео», розовым сортом «Вера» и пр;

-Широколепестковые, махровые, мощные герберы с соцветиями до 14 см в диаметре и цветоносами до 70 см (к примеру, сорт «Искра» с темно-красными, полумахровыми корзинками соцветий).

Выбирая для себя комнатную герберу, ориентируйтесь все же на сугубо эстетические параметры: окрас соцветий, их махровость и ширина лепестков должны нравиться именно вам. Ведь в выращивании гербер всех 6 типов нет никаких отличий, а продающиеся растения еще и обрели большую компактность благодаря ингибиторам. Главное – не забывать о том, что герберу в домашних условиях стоит воспринимать как цветовой акцент. А следовательно – подбирать ее под свой интерьер. И еще важно позаботиться о максимально декоративной и яркой емкости.

Уход за комнатной герберой

Освещение для герберы

Яркое освещение – залог красоты и размеров соцветий, жизнеспособности горшечных гербер в домашних условиях. От прямых солнечных лучей ярких красавиц лучше беречь, но освещение должно быть максимально ярким. Если «рассеять» свет, оставив его интенсивным невозможно, лучше оставьте герберу на прямом солнечном свету.

Гербера – одна из культур, хорошо реагирующих на искусственное освещение. Им можно компенсировать недостаток природного света. Более того, если с приходом холодов герберу начать досвечивать, то растение не перейдет в стадию покоя и продолжит свое цветение на гораздо дольший срок.

Комфортный температурный режим

Комнатные герберы – растения исключительно теплолюбивые. Чтобы растения обильно цвели, их нужно защитить от перепадов температур и прохлады. В зимнее время эти растения не вынесут понижения температуры воздуха даже до 15 градусов тепла, а летом минимальный порог и вовсе ограничен 20 градусами. Но все же в жаре гербера цветет хуже, поэтому для нее обеспечивают сдержанно теплые условия, максимально близкие к 18-20 градусам. Если температура воздуха поднимается, растение лучше вынести на балкон или террасу, в защищенное место на свежем воздухе или обеспечить хорошее проветривание. Свежий воздух герберы просто обожают, поэтому проветриванию стоит уделить повышенное внимание в любых условиях.

Зимний режим содержания для комнатных гербер должен обязательно сопровождаться понижением температуры воздуха. Герберу после окончания цветения следует сразу же перевести на стадию покоя, понизив температуру воздуха до 12-14 градусов. В таком режиме гербера должна находиться до февраля.

Гербера боится не только понижений температуры воздуха, но и переохлаждения субстрата. Чтобы защитить растение, зимой эту красавицу лучше поставить на подставку, чтобы корневище не пострадало от контраста температур между поверхностью, на которой стоит гербера, и воздухом.

Поливы и влажность воздуха

Для того, чтобы гербера в домашних условиях цвела неустанно и выдала максимальное число соцветий-корзинок, растению понадобится стабильная влажность. Но она должна быть не интенсивной, а легкой, с просыханием субстрата между процедурами почти на половину и отсутствием риска застоя воды в поддоне. Перед периодом покоя растение нужно плавно перевести на более скудные поливы с почти полностью просыхающей почвой. И только после этого понижать температуру для зимовки.

Критически важным параметром для герберы в домашних условиях является не только использование качественной, мягкой и отстоянной воды, но и контроль за температурой. Герберу поливают только теплой водой температурой около 20-24 градусов. И чем выше температура воздуха, тем теплее должна быть вода для полива этого растения.

Но самое главное – аккуратность процедуры. Поливают герберы так, чтобы вода не попадала на основания листьев, не застаивалась в розетке, буквально по краю горшка. Упростить процесс и избавиться от риска загнивания верха корневища и оснований листьев можно, прибегнув к нижнему поливу или используя емкости для автополива.

Высокая влажность воздуха в домашних условиях для комнатной герберы не является критическим параметром, но все же чем более высокими будут показатели, тем краше будет и листва растения, и его цветение. Для герберы не обязательно устанавливать увлажнители, можно просто ограничиться обычным опрыскиванием. Но во время процедуры следите, чтобы влага распылялась только на листву и не попадала на соцветия растения.

Подкормки для комнатной герберы

Удобрения для этого растения вносят не совсем обычно. В период активного роста и в течение почти всего цветения подкормки для горшечных гербер должны быть достаточно интенсивными. В активной вегетации, начиная с 1 месяца после распикировки герберы начинают подкармливать еженедельно вдвое уменьшенной дозой удобрений или каждые 2 недели полной дозой. А затем их постепенно уменьшают и прекращают с остановкой цветения. Уменьшение количества удобрений лучше начать в сентябре-октябре, чтобы к зиме растение адаптировалось к новому режиму. В период с октября и до февраля удобрения для гербер не вносят.

Для гербер в горшечной культуре используют комплексные удобрения с полным составом микроэлементов.

Обрезка герберы

Для перехода на период покоя гербере в домашних условиях не нужна специальная обрезка или удаление листвы. Во время зимовки растение само устроит «чистку», и вам всего лишь нужно будет аккуратно снимать сухие листья с кустиков. Так что фактически вся обрезка на гербере сводится исключительно к удалению увядающих соцветий.

Пересадка, субстрат и емкости для горшечной герберы

Пересадку гербер независимо от возраста проводят ежегодно, в самом начале весны, после того, как появятся первые признаки возобновления роста зелени. Лучше всего увеличить для герберы емкость на несколько сантиметров, но главное внимание следует все же уделить сохранению прежнего уровня заглубления. Герберу не пересаживают, а переваливают, не разрушая в процессе старого земляного кома (за исключением снятия загрязненного верхнего слоя субстрата).

Только что приобретенные герберы, в отличие от многих других растений, рекомендуют пересаживать не в типичные сроки, а спустя 2 недели после покупки. Растение нужно адаптировать к освещению и другим параметрам места, в котором его планируют выращивать, а затем перенести в новый субстрат и емкость.

Субстрат для этой цветущей красавицы должен быть качественным, рыхлым, не содержать свежей органики (как компоста, так и перегноя). Оптимальной землесмесью для комнатных гербер считают почву, составленную из листовой земли с добавкой вполовину меньших долей песка и торфа. Если вы планируете использовать готовые субстрат, то останавливайтесь на универсальных землесмесях с нейтральной реакцией.

Горшки для комнатной герберы нужны специфические: чтобы растению было комфортно, нужно выбирать широкие или расширяющиеся кверху емкости. В узких прямых «цилиндрах» герберы цветут хуже.

Заболевания и вредители

Перекочевавшие в горшки герберы нельзя назвать самыми стойкими растениями. В домашних условиях они часто страдают от вредителей, в том числе тли, паутинного клеща, белокрылки. Да и мучнистая роса на растениях встречается не так уж и редко. Борьбу для горшечных гербер следует сразу же начинать с фунгицидов и инсекцидов.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Размножение гербер

Семенами герберу размножить очень тяжело, как и вегетативными методами. Наиболее удобным для домашних условий способом получить новую герберу является разделение кустиков. Его можно проводить при ежегодной пересадке. Разделяют взрослые, 3-4-летние кусты на не более, чем 2-3 части с крупным отрезком корневища каждая (в деленке оставляют не менее 2-3 точек роста). Укоренение деленок – процесс длительный, может растянуться до 1 года.

Если вам удалось достать семена герберы и вас не пугает мутирование сортовых признаков, потеря характерного окраса и разброс в декоративности между растениями, то попробуйте вырастить герберу из семян. Для посева подойдет обычный питательный и легкий субстрат с прибавкой песка, в который весной, в марте-апреле высевают семена герберы, лишь слегка прикрывая их почвой. Всходы появятся только при температурах от 22 градусов тепла, в ярком освещении и под стеклом или пленкой. Укрытие нужно регулярно проветривать, субстрат увлажнять из пульверизатора по мере подсыхания. Пикируют растения два раза, после появления третьего настоящего листа в крупные контейнеры, а после появления пятого листа – в индивидуальные горшочки. Доращивать герберу придется около 1 года до начала цветения, в первые 2-3 года она сможет цвести не дольше 4 месяцев.

Источник: vk.com

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...