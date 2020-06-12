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Травы — помощники и защитники
По инф. vk.com   
12 Июня 2020 г.
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Многие насекомые ориентируются в выборе пригодных для еды и размножения мест по запаху. И значительную их часть можно просто отпугнуть, или сбить с пути, используя при этом растения-репелленты, которые вызывают отталкивающую реакцию у насекомых.

Травы — помощники и защитники

Растения с выраженным запахом помогут защитить урожай от вредителей

Большинство из таких трав можно с легкостью выращивать на своем участке. Они не требуют больших усилий в уходе, а некоторые из них можно даже употреблять в пищу. Достаточно посадить их вкраплениями в саду для того, чтобы отпугнуть значительное количество назойливых насекомых.

А чтобы травы-помощники лучше справлялись со своей отпугивающей задачей их периодически следует обновлять свежими посадками. Тогда эфирные масла, находящиеся в максимальном количестве в молодых побегах, выделяясь будут эффективнее отпугивать надоедливых вредителей.

Базилик по праву считают королем пряных трав. Он обладает необыкновенно приятным запахом и нежным вкусом, и поэтому часто добавляется при приготовлении всевозможных блюд. Помимо этого базилик - один из самых сильных природных репеллентов, и, пожалуй, лучшее средство в борьбе с надоедливыми мухами. Достаточно посадить это красивое и благоухающее растение вкраплениями на цветочных клумбах около входной двери, или в горшках на подоконнике и мухи будут облетать ваш дом стороной. А захватив с собой пучок базилика на загородный пикник и разложив его на импровизированной скатерти можно частично избавиться от надоедливых комаров, они тоже не переносят запах базилика. Если Вас все же покусали, эфирное масло базилика снимет зуд и покраснение на месте укуса. Просто разотрите свежие листья в ладони и промокните выделившимся эфирным маслом укус.

Лаванда имеет неповторимый аромат. С детства всем известно ее свойство отпугивать ночных мотыльков и моль. Подвесив в шкафу мешочек с этим ароматным растением, вы гарантированно отпугнете вредных насекомых от дорогой одежды. А выращивая лаванду на подоконнике можно отпугнуть комаров. Запах лаванды не только избавляет от надоедливых насекомых, но и успокаивает нервную систему, улучшает сон и поднимает настроение. А если вы добавите совсем немного бутонов лаванды при приготовлении теста или жаркого, Ваши блюда приобретут непередаваемый легкий цветочный аромат. Наиболее эффективной считается свежая лаванда, но и саше с сухими цветками сохраняет свои свойства.

Если растереть в руках листики мяты и натереть ими кожу, можно на некоторое время избавиться от комаров. Свежая мята, высаженная между грядками спасет от муравьев, блох и мух и белокрылки, а пучки сухой мяты, разложенные в шкафу с продуктами уберегут от мышей. Целебные противовоспалительные и успокаивающие свойства мяты известны каждому. Вечерний чай с мятой поможет снять нервозность, раздражительность и улучшит сон.

Розмарин широко используется в кулинарии и медицине. Эфирные масла розмарина отпугивают комаров. Рассадив кусты розмарина недалеко от входа в дом или около беседки можно частично от них избавиться. Так же запах розмарина не переносят кошки. Этим можно воспользоваться для защиты мебели от острых когтей животных. Достаточно положить веточку розмарина под диванную подушку, и кошка будет обходить его стороной. Эфирное масло розмарина поможет успокоить зуд и отек после комариного укуса.

Настурция абсолютно неприхотливое растение со множеством сортов разнообразной раскраски. Ее цветки обладают невероятно свежим ароматом и необыкновенным перечным вкусом. Повара всего мира с удовольствием добавляют их в салаты, мясные блюда и дессерты. Настурцию можно засахарить и лакомиться сладкими цветами зимой, или заморозить цветки в кубиках льда, придав оригинальность любому напитку. Помимо этой практической пользы настурция отпугивает белокрылку, тлю, колорадского жука и гусениц капустницы. Лавровый лист можно не только добавлять при приготовлении блюд, но и отпугивать им насекомых. Если в банку с мукой или крупами положить сухой лавровый лист, жучки в них точно не заведутся. а разложив пучки с лавровым листом в полках, где хранятся продукты, можно избавиться от бабочек, мух и мышей.

Душистый ясменник используют для отпугивания тараканов, муравьев и мышей. Подложив ароматные веточки под ковер на полу, можно избавиться от неприятных вредителей. Когда вы будете проходить по такому ковру, от надавливания растение будет выделять приятный сладковатый аромат.

Цветки пижмы станут украшением цветочной клумбы на любом участке, а ее аромат поможет отпугнуть комаров и мух, которые в летнюю жару становятся невероятным бедствием. Помимо этого, запах пижмы не переносят муравьи, блохи, мыши и колорадские жуки.

Полынь одно из самых эффективных природных средств в борьбе с муравьями. Чтобы наверняка избавиться от этих надоедливых насекомых достаточно посадить кусты полыни в саду. Так же она будет полезна во время лёта капустной белянки. Просто разложите между растениями капусты пучки полыни, и бабочки улетят. Для эффективной борьбы ветки полыни необходимо обновлять каждые 3-4 дня.

Специфический запах томатов поможет в борьбе с комарами. А кусты клещевины, посаженные около заболоченных участков, будет способствовать замедлению их размножения.

Слизням не нравится запах фенхеля, чеснока и петрушки, а капустная муха не переносит сельдерей и фасоль. Выращивание в междурядьях картофеля бобов отпугнет жука-щелкуна и его личинок - проволочников. Бузина травянистая и черная отпугнет крыжовниковую огневку, плодожорок и грызунов.

Колорадский жук не переносит запаха бархатцев, котовника, кориандра, настурции, лука, хрена, и фасоли. Если рассадить их островками среди картофельных грядок, можно уберечь урожай от прожорливых жуков.

Тле не нравится запах большинства ароматических трав, например, котовника и мяты, а также шнитт-лука, лука, чеснока, бархатцев, кориандра, фенхеля.

Источник: vk.com

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    Многие насекомые ориентируются в выборе пригодных для еды и размножения мест по запаху. И значительную их часть можно просто отпугнуть, или сбить с пути, используя при этом растения-репелленты, которые вызывают отталкивающую реакцию у насекомых.
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