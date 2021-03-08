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Торения: подойдет и для сада, и для подоконника
По инф. vk.com   
08 Марта 2021 г.
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Торения (Torenia) – род многолетних травянистых обильно цветущих растений, обитающих в теплых и влажных областях Юго-Восточной Азии и Африки. В нашем климате культуру выращивают в качестве однолетника.

Торения: подойдет и для сада, и для подоконника

Листья овальные темно-зеленые с мягкими и зазубренными краями, немного опушенные. Цветы трубчатые с двумя губами. Нижняя губа разделена на три доли, часто с ярким, желтым пятном в центре лепестка. Цветение длится с начала лета до первых заморозков. Небольшие, но многочисленные цветки радуют глаз всеми оттенками синего, желтого, красного, белого и фиолетового в зависимости от выбранного сорта. Наибольшую популярность у садоводов получила Торения Фурнье и ее многочисленные гибриды. Компактные кустики культуры достигают около 30 см в высоту.

Особенности ухода

Торения любит тепло и влажность, поэтому место для посадки выбирайте хорошо освещенное. Однако в странах с жарким летом растение хорошо себя чувствует в полутени. Поддерживайте постоянную умеренную влажность почвы в период активного роста. Затем полив уменьшают и поливают по мере высыхания верхнего слоя почвы. При поливе вода не должна попадать на листья растения, так как это может вызвать развитие грибковых заболеваний. К таким проблемам приводит также плохая циркуляция воздуха вокруг растения и полив холодной водой.

Торения достаточно требовательна к составу почвы. Она должна быть питательной, богатой органическими веществами и хорошо дренированной. Желательно вокруг кустика насыпать слой мульчи из компоста. Культура отзывчива к подкормкам комплексным жидким удобрениям, которые лучше вносить небольшими дозами раз в 2 недели уже на влажный грунт.

По мере роста несколько раз прищипывайте верхушки стеблей, чтобы стимулировать развитие новых побегов. Этот дополнительный уход сформирует густые и компактные кустики.

Торению совсем не трудно вырастить из семян. Их высевают в торфяные мешочки в конце февраля. Поддерживают влажность субстрата с помощью опрыскивания или аккуратного равномерного полива. Когда сеянцы достигнут 8 см, им желательно прищипнуть верхушку. В открытый грунт высаживают после последних заморозков на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Применение в садовом дизайне

Tорения является универсальным цветком. Она прекрасно подходит для контейнерного озеленения в качестве ампельного растения. Ее компаньонами в этом стиле являются сульфиния, лобелия, настурция. Почвопокровные формы идеально смотрятся на клумбах и миксбордерах рядом с бальзамином, сальвией, бархатцами, вербеной, катарантусом, аквилегией.

Источник: vk.com

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  • Торения: подойдет и для сада, и для подоконника
    Торения (Torenia) – род многолетних травянистых обильно цветущих растений, обитающих в теплых и влажных областях Юго-Восточной Азии и Африки. В нашем климате культуру выращивают в качестве однолетника.
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