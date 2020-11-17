Терминология для садовода-любителя

Казалось бы, все очень просто. Почти все комнатные растения размножаются вегетативно от некоторых растений достаточно одного листа, чтобы вырастить полноценное растение, но вот для меня укоренение черенков часто заканчивалось неудачей. В чем же причина моих...
Итак, вы определились с видом антуриума, сходили в магазин, и в вашем доме уже поселился «новый жилец». Есть один момент, о котором вы всегда должны помнить: семейство ароидных, к которому относится антуриум,...
Под соподчинением ветвей в кроне плодового дерева понимают такие различия в их силе роста, когда ветви предыдущих порядков толще ветвей последующих порядков. Крону можно считать правильно сформированной в том случае, когда длина и ширина ветвей и разветвлений различных порядков находятся в строгом соподчинении.
Например, центральный проводник должен быть развит сильнее, чем отходящие от него скелетные ветви, а скелетные ветви, со своей стороны, должны быть толще и длиннее скелетных разветвлений. Если такого соподчинения нет, крона будет непрочной и при обильном плодоношении могут произойти отломы ветвей.
Садоводу-любителю надо понимать и различать следующие понятия.
Угол отхождения ветви – это угол, под которым она отходит от несущей ее ветви у своего основания. Чем больше угол отхождения от ветки, тем лучше ее срастание с маточной ветвью.
Угол расхождения веток – это угол между проекциями веток на горизонтальную плоскость.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
Такая деталь гардероба, как шарф, всегда очень популярна. В настоящее время на первый план выдвигается дизайн этого аксессуара. В непогоду начинают цениться функциональные возможности — шарф повязывают на голову, им укутывают шею, с ним теплее и уютнее. Изделие легко связать всего за пару вечеров.
Помочь нашим пернатым братьям пережить неблагоприятное время года не составит много труда, ведь смастерить кормушку своими руками для птиц может каждый. Особенно хорошо привлечь к этому детей, и тогда это занятие будет не только увлекательным но и развивающим.
Выпадают годы, когда в природе стоит неимоверная для нашей зоны сушь. Поверхностный слой почвы, да и глубже пересох. Но, как известно для огородников нашей зоны окучивание посадок картофеля является непременным условием выращивания качественного урожая.
При необходимости передвинуть холодильник, стиральную машину, комод, шкаф или диван, можно изготовить специальную воздушную подушку. Она будет приподымать тяжести над полом и достаточно легко скользить по нему, в разы снижая прикладываемые усилия для передвижения.
Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.
Не спешите выбрасывать пустые пластиковые бутыли. При желании на их основе можно сделать отличные корзины для хранения. Прочные, устойчивые и вместительные они могут использоваться для белья, ниток, материалов для рукоделия. Дополнительным бонусом станет безупречный внешний вид. Корзина выглядит стильно и даже эффектно, разместить ее можно где угодно.
Садоводов-любителей, увлекшихся практическим овощеводством, огородничеством на своих земельных участках, часто огорчает то обстоятельство, что по различным причинам они не успевают высадить озимый чеснок под зиму, осенью.
Светящаяся фигурка оленя — незаменимый атрибут новогодних праздников. К сожалению, покупные фигурки стоят довольно дорого. На самом деле, традиционный рождественский аксессуар можно сделать своими руками из недорогих материалов.
Заниматься оформлением собственного сада — очень приятное занятие. В итоге вы не только получите участок, оформленный по вашему вкусу, но и сэкономите приличную сумму денег. Горшки и кашпо для цветов стоят довольно дорого, но их легко можно сделать своими руками из самых простых материалов.
Семенной способ размножения роз используют для выведения новых сортов, а также для получения сеянцев тех видов роз, которые дают полноценные семена. Розы, которые не дают полноценных семян или не передают сеянцам свои качества, размножают другими способами (вегетативно и прививкой).
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.