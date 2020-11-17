Терминология для садовода-любителя

Что понимают под соподчинением ветвей в кроне?

Под соподчинением ветвей в кроне плодового дерева понимают такие различия в их силе роста, когда ветви предыдущих порядков толще ветвей последующих порядков. Крону можно считать правильно сформированной в том случае, когда длина и ширина ветвей и разветвлений различных порядков находятся в строгом соподчинении.

Например, центральный проводник должен быть развит сильнее, чем отходящие от него скелетные ветви, а скелетные ветви, со своей стороны, должны быть толще и длиннее скелетных разветвлений. Если такого соподчинения нет, крона будет непрочной и при обильном плодоношении могут произойти отломы ветвей.

Садоводу­-любителю надо понимать и различать следующие понятия.

Угол отхождения ветви – это угол, под которым она отходит от несущей ее ветви у своего основания. Чем больше угол отхождения от ветки, тем лучше ее срастание с маточной ветвью.

Угол расхождения веток – это угол между проекциями веток на горизонтальную плоскость.

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Источник: gazetasadovod.ru

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