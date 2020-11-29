ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Опыт цветовода: как сделать, чтобы черенки прижились
2020-11-03-16-35-28
Казалось бы, все очень просто. Почти все комнатные растения размножаются вегетативно от некоторых растений достаточно одного листа, чтобы вырастить полноценное растение, но вот для меня укоренение черенков часто заканчивалось неудачей. В чем же причина моих...
Зимний уход за фиалками: основные правила
2020-10-31-14-59-28
Что требуется фиалкам в осенне-зимнее время?
Необычные новогодние игрушки своими руками
2020-11-02-03-47-53
  Новый год неумолимо приближается, а значит, скоро в гостиной появится елочка, которую нужно украшать. Что может быть лучше игрушек, сделанных собственными...
Красивая ажурная кокетка с листьями крючком
2020-11-10-02-41-13
Предлагаем вам мастер-класс по вязанию красивой ажурной кокетки крючком от Solomona_knit. Кокетка выполнена узором листья и идеально подойдет для пуловеров, платьев, туник и...
Кеды крючком: схема для вязания, подробный мастер-класс
2020-10-29-04-55-20
Носки, связанные крючком, это уже привычное дело. А вот кеды, связанные этим же инструментом — это что-то новенькое. В этой статье есть подробное описание процесса вязания крючком таких...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Свои овощи — значит экологически чистые? А вот не факт
И. Кривега, садовод-любитель, gazetasadovod.ru   
29 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Для начала начнем с такого вопроса: «Надо ли мыть зелень, ягоды, овощи и фрукты сразу после дождя?». Боюсь ошибиться, но девять из десяти огородников заявят, что это делать необязательно, что дождик все вредности смыл, и продукция чистая.

Свои овощи — значит экологически чистые? А вот не факт

И не только скажут, но некоторые из них так и поступают, подавая к столу перечисленную продукцию такой, какая она есть, то есть тщательно не промытой водой из колонки или колодца. Это не голословное заявление, а вывод из собственных наблюдений в садоводстве, да и не только в нем, когда становишься невольным свидетелем таких вот действий.

Может ли дождик смывать «грязь» с растений, если атмосферный воздух сейчас настолько загрязнен, что он сам несет частицы-загрязнители на землю, а значит и на растения. Что же это за частицы?

Частицы пестицидов вместе с пылью могут подниматься в воздух и переноситься на расстояния до 6000 км. Это могут быть радиоактивные частицы. Опять же дороги, автострады и движущиеся по ним автомобили и другая техника. Воздух вокруг них насыщен твердыми и жидкими аэрозолями, которые содержат соединения свинца, кадмия, несгоревшие углеводороды, сажу и другие вредные примеси. В зависимости от метеоусловий (ветер, дождь, другие осадки) они могут переноситься на значительные расстояния, достаточно далеко от места своего возникновения. Источником свинца могут быть и постоянно летающие самолеты, не говоря уж о предприятиях, занимающихся переработкой материалов, полиметаллических руд. Ну а свинец, как уже известно, является очень вредным веществом для человека. Даже один миллиграмм свинца вызывает необратимые изменения в организме. Кадмий и его соединения также являются чрезвычайно вредными для здоровья человека - они оказывают общетоксическое, раздражающее воздействие. Источниками этих вредных соединений, кроме транспорта, являются выбросы производства. Кроме того, и сжигание мусора, в том числе и на своем участке.

Что касается своих участков, то садоводы-любители, возделывающие различные культуры для себя, стараются выращивать экологически чистую продукцию и находятся в ложной уверенности, что они полностью обезопасили себя. Это далеко не так. Огромный список веществ, загрязняющих атмосферу, рано или поздно спускается на землю, опускается на наши головы и оседает на выращенном урожае. Возможен вариант попадания удобрений, ядохимикатов в воздух а от туда на растения при приготовлении растворов, при негерметичном хранении, во время перетаривания и т. д. В агролитературе приведены некоторые сведения о влиянии удобрений на организм.

Приводим цитату дословно: «Аммиачная селитра оказывает общетоксическое, раздражающее действие на слизистые оболочки, дыхательные пути, кожу, аллергическое действие. Кальциевая селитра оказывает общетоксическое, раздражающее действие, вызывает головную боль, расстройства зрения, снижает кровяное давление. Фосфорные удобрения сильно токсичны, угнетают центральную нервную систему, раздражают легкие, вызывают отек легких, в малых концентрациях при длительном воздействии вызывают малокровие, бронхит, расстройства зрения. Калийная селитра оказывает общетоксическое, раздражающее действие, в малых концентрациях при длительном воздействии вызывает головные боли, анемию, нефрит, слабость, общее угнетение.

Ядохимикаты, которыми опрыскиваем растения, не всегда смываются с плодов. Если опрыскиваем днем - мы убиваем не только вредных, но и полезных насекомых. А вот если тот же ядохимикат распылить вечером, когда пчелы и другие насекомые-опылители возвращаются к себе «домой», то погибнут только вредители. Еще один источник загрязнений - это незакрытые мусорные и компостные кучи. В этом случае влага быстро испаряется, особенно в жаркую погоду, а мелкие частички отбросов ветром разносятся и по вашему, и по соседним участкам. Отсюда опасность появления на урожае патогенных микробов и гельминтов.

Из этих, далеко не полных примеров напрашивается очень важный вывод - необходимо очень тщательно мыть ягоды, зелень, овощи, фрукты даже со своих, экологически чистых и ухоженных участков, не уповая на дождь.

И последнее. Бытует мнение, что ягоды, собранные в лесу и на заброшенных полях, мыть не надо: теряется их свежесть и аромат, а часть ценных веществ попросту исчезает, и организм не получит всех лекарственных качеств, которые в них заложены. А поэтому их едят прямо в лесу. Надо признать, что это действительно так, все выше перечисленное сохраняется в течение одного часа после сбора. Но кто возьмется утверждать, что лес и поля абсолютно чисты. Этого утверждать не надо, так как лес и поля тоже подверглись источникам загрязнений не в меньшей степени, чем садовые участки, а если быть точным, то в большей, так как загрязнения там накапливаются и добавляются в силу ряда причин. Поэтому дары лесов и полей тоже надо тщательно мыть.

Образно говоря, получается такая ситуация. Садовод-любитель, получив садово-огородный участок, в результате физического, полезного труда поддерживает свое здоровье и психологический комфорт. А игнорируя по различным причинам вопросы санитарно-гигиенического порядка при обращении с растениями, он все это теряет. Ведь и знаменитые нитраты, накапливающиеся в продуктах и вызывающие тяжелые отравления, и пестициды, и радиоактивные частицы, и перечисленные загрязнители хранятся в почве и накапливаются в организме человека. К чему это может привести, догадаться нетрудно. Кое-кто, самоуверенный, может даже и не читать эту статью, полагаясь на свое богатырское здоровье, но те, кто не хочет ходить по поликлиникам и аптекам, должны подумать о здоровье своем и своих близких.

Источник: gazetasadovod.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Свои овощи — значит экологически чистые? А вот не факт
    Для начала начнем с такого вопроса: «Надо ли мыть зелень, ягоды, овощи и фрукты сразу после дождя?». Боюсь ошибиться, но девять из десяти огородников заявят, что это делать необязательно, что дождик все вредности смыл, и продукция чистая.
  • Кaк yхaживaть зa пaхистaхисом
    Этот вечнозелёный полyкyстaрник семействa Aкaнтовые впервые появился в тропических зонaх Aмерики, Восточной Индии и нa побережье Aвстрaлии.
  • Цветок любви для свадебных букетов
    Эустoма – oчень красивый, нежный и изящный цветoк, рoдинoй кoтoрoгo считаются Мексика, экватoриальная часть Cевернoй и Южнoй Америки, а также Карибские oстрoва.
  • Как красиво закрыть петли спицами: три простых способа
    Часто кромка изделия находится на виду, поэтому она должна быть красиво оформлена. Бывают случаи, когда нужен эластичный край, чтобы вещь в этом месте хорошо растягивалась. Существует большое разнообразие способов, как закрыть петли вязанного спицами изделия, при этом потребуется лишь внимание и базовые навыки вязания.
  • Бальзамин лучше покупать весной
    Эффектное, красивоцветущее, теневыносливое растение станет украшением любого дома. Мало того, летом может украсить ваш сад или балкон. В народе Бальзамин Уоллера называют «Ванька мокрый», латинское его название Impatiens walleriana.
  • Простой садовый триммер своими руками
    В данной статье автор расскажет вам, как можно сделать насадку для шуруповерта, с помощью которой можно скосить траву. Конечно, такая самоделка не справится с большими объемами, однако отлично подойдет для тех мест, куда полноценным триммером не подобраться.
  • Цветы для занятых: неприхотливые и стойкие
    Крacивые, ухоженные зеленые рacтения укрaшaют дом, нacыщaют воздух фитонцидaми, поглощaют вредные вещеcтвa и cоздaют aтмоcферу уютa. Но чтобы купленные в мaгaзине горшечные цветы блaгополучно роcли и рaзвивaлиcь в вaшей квaртире зa ними нужно ухaживaть.
  • Как научиться вязать спицами и крючком: подробная инструкция для новичков
    Вязание успокаивает и позволяет пополнить гардероб эксклюзивными вещами. А потому Лайфхакер собрал всё необходимое, чтобы вы смогли освоить это искусство.
  • Что не так со свеклой?
    От чего ботва свеклы пожелтела раньше времени?
  • Пена для бритья против запотевания стёкол на автомобиле
    Как может помочь пена для бритья от запотевания стёкол? Оказывается, снято много роликов на эту тему, но нас интересует вариант с проверкой этого странного способа. В общем если вам подарили снова на праздники «мужской набор» самое время им воспользоваться.
  • Набор ленивого дачника: 6 инструментов, без которых никак не обойтись
    Набор ленивого дачника: 6 инструментов, без которых никак не обойтись Когда возникает вопрос «Какие инструменты купить на дачу?», то обычно разговор идёт о предстоящих садово-огородных работах. А как быть тем людям, которые едут на дачу просто отдыхать и не планируют копаться в земле? Какой минимум самого необходимого инструмента следует приобрести им?
  • Листья томатов пожелтели? Вот возможные причины
    Пожелтение листьев томата сигнализирует о недостатке целого ряда микроэлементов на ранних стадиях дефицита того или иного микроэлемента.
  • Как сделать сушилку для обуви своими руками
    Сушилка для обуви — вещь очень полезная. Причем пригодится она не только осенью или зимой, но и в другое время года. В общем, актуальная данная самоделка круглый год.
  • Что губит свеклу на корню?
    Что делать, если кормовая свекла гниет прямо корню?
  • Новогоднее украшение из обычных вешалок!
    Для большинства из нас предновогоднее время – особая пора, и вовсе не важно, сколько нам лет, 5 или 55. К зимним праздникам всегда начинаешь готовиться заранее: выбираешь подарки, продумываешь меню и наряды и, конечно, украшаешь свой дом или даже все вокруг. По большой части именно благодаря различным украшениям и создается то самое, волшебное новогоднее настроение.
  • Когда и как прореживать корнеплоды?
    Между рядами моркови должно быть 25-30 см, между растениями в ряду - 3-5 см. В среднем на 1 м ² должно быть 60-80 растений.
  • Справочник огородника: сорта и гибриды томатов
    Индетерминантные, полудетерминантные и детерминантные сорта и гибриды томатов.
  • Экономим на пакетах: из чего сделать сумку для покупок своими руками
    Сумка для покупок, или шопер, — это замечательная стильная дизайнерская модель, широчайший функционал которой определяется большим объёмом. Это незаменимый атрибут в быту, но зачастую купленный в магазине может не подойти по размеру или расцветке. Сделать сумку для покупок своими руками несложно, даже если вы незнакомы с тонкостями швейного мастерства.
  • Условия выращивания мадагаскарского жасмина
    Стефанотис - это вечнозеленый вьющийся кустарник, вырастающий до 6 м, с достаточно крупными до 12 см длиной белыми цветами. Дословный перевод биологического названия цветка - венок из свиных ушек. Самим распространенным видом, который встречается у цветоводов, является стефанотис обильноцветущий, попавший к нам с острова Мадагаскар.
  • Учимся подключать телефон к телевизору
    Современные гаджеты обеспечивают нам новые возможности. Например, с помощью обычного телефона можно транслировать сигнал на ТВ, все желающие могут посмотреть фильм в хорошем качестве без каких-либо сложностей. Однако для того, чтобы это сделать, нужно разобраться в вопросе и понять, как работает передача сигнала со смартфона на ТВ.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 