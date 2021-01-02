Стрептокарпус — неприхотливый красавец

Комнатные стрептокарпусы могут украсить квартиру фиолетовыми, тёмно-синими, красными, розовыми, белыми цветоносами.

Разнообразие видов

Некоторые виды этого растения дают удивительной красоты гофрированные и махровые цветы. Есть стрептокарпусы, цветущие целыми сотнями мелких цветочков. Некоторые сорта впечатляют цветами огромных размеров.

Среди разнообразия видов стрептокарпусов своё растение сможет найти любой любитель цветов.

Уход и выращивание

Больше всего стрептокарпус привлекает своей неприхотливостью. Вырастить его сможет даже полный дилетант в сфере растениеводства.

Летом растение нужно содержать при температуре, не превышающей +25⁰С.

Чтобы растение давало обильное цветение, необходимо ему обеспечить яркий, но рассеянный свет. Лучше всего стрептокарпус будет себя чувствовать на западном или восточном окне.

Можно также добиться круглогодичного цветения растения, если осенью и зимой подсвечивать его люминисцентной лампой.

Стрептокарпусу требуется умеренный полив мягкой водой. Сорта растения с махровыми листочками опрыскивать нельзя.

Для поддержания нужной влажности воздуха вокруг растений с такими цветочками достаточно поместить горшок в поддон, наполненный водой и галькой.

Земляные смеси для этих растений похожи на те, которые готовят для сенполий. Они должны хорошо пропускать влагу и воздух, быть лёгкими и рыхлыми.

Почвогрунт для них готовят чаще всего из смеси, в состав которой входят речной песок, листовой перегной, глинисто-дерновая земля (по одной части) и глинисто-дерновая земля (две части). Но азота в таком составе должно быть больше, чем в почве для фиалок.

Стрептокарпусы принято высаживать в широкие низкие ёмкости с диаметром от 9 до 12 см для молодого растения, от 14 до 15 см для взрослого растения. На дно горшка для стрептокарпуса обязательно нужно укладывать дренаж.

Пересаживать кустик стрептокарпуса следует раз в год, производя при этом его деление.

Для подкормки растения следует выбирать питательные смеси с повышенным содержанием азота.

Размножение

Размножают стрептокарпус делением, семенами и черенкованием. Самым простым способом является последний.

Но особенно хороший результат получается при размножении фрагментом листа. С одной части получают около 10 побегов.

Чтобы получить такой богатый урожай рассады стрептокарпуса необходимо взять лист взрослого растения, разделить его пополам с помощью острого и чистого инструмента, вырезав при этом прожилки. Обе половинки под углом 45⁰ нужно заглубить в землю обрезанной часть примерно на полсантиметра. Обычно фрагмент листа теряет тургор.

Поэтому сразу после посадки нужно поместить его в маленькую тепличку и оставить в ней до появления на срезе корней. Примерно через полтора-два месяца лист даст молодую поросль. Когда молодые кустики немного подрастут, их можно будет отделить от куста.

Высохшие цветоносы и листья с растения нужно сразу же удалять, чтобы стимулировать рост молодых листочков и цветение. Такая нехитрая манипуляция поможет стрептокарпусу всегда выглядеть ухоженным.

Куст стрептокарпуса живёт около 3-х лет. После этого растение теряет свою декоративность и цветёт гораздо хуже. Однако даже уставший стрептокарпус будет хорошим украшением для лоджии летом.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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